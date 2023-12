Taman što je vraćen na posao nakon Odluke Upravnog suda, Vlada Milojka Spajića, kako stvari stoje, planira da smijeni direktora Uprave policije Zorana Brđanina.

Izvor: MINA

Kriminolog i profesor Pravnog fakulteta Velimir Rakočević u razgovoru za CdM poručuje da bi aktuelna vlast smijenila Brđanina i da je bio Eliot Nes, jer, kako kaže, ta im je pozicija izuzetno bitna i hoće da dovedu svog čovjeka. Podvlači da vjeruje da će politička većina ispuniti ono što je naumila, a to je smjena Brđanina.

“Brđaninu je, da upotrijebim sportski termin, odsviran kraj bez obzira na rezultate njegovog rada. Novoj političkoj većini je mjesto direktora policije gotovo važnije od bilo koje druge trenutno pozicije u državi”, smatra Rakočević.

Komentarišući to što je Vlada nakon odluke Upravnog suda vratila Brđanina, a nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu nagovijestila pokretanje njegove smjene, Rakočević kaže da oni (Vlada) nijesu neznaveni, pa da ne ispoštuju odluku Suda, prenosi CdM.

“To nijesu htjeli, već su vješto išli na to da ga vrate na mjesto direktora policije. To je i bio plan, da se ispoštuje procedura i da se onda ide na Odbor. Aktuelna većina već projektuje svog čovjeka na toj poziciji”, poručuje profesor Rakočević.

Rakočević jasno ukazuje da je priča oko Brđanina bila očekivana i da je to završeno.

“Suviše je njima važan sektor bezbjednosti, a Brđanin je posljednji koga bi oni ostavili. Oni na toj poziciji hoće ‘svog čovjeka od povjerenja’. Brđanin će biti smijenjen čim bude ispoštovana procedura jer im se žuri da postave novog”, navodi Rakočević za CdM.

Podvlači da ovdje partitokratija odrađuje glavni posao.

“Svaki kandidat onda mora biti politički podoban. Dobro bi bilo da se vodi računa o stručnim referencama, ali to nije slučaj”, ističe.

Rakočević napominje da nije moguće da nije izvršena analiza da događaja na Cetinju – 4.i 5. septembra 2021. kada je ustoličen mitropolit SPC Joanikije, kao i slučaj nezapamćenog masakra u kojem je ubijeno 11 osoba.

“Nemoguće da se ne izvrši analiza ta dva događaja. Da nije sačinjena analiza, to bi bilo nevjerovatno. Tako vazni izvještaju morali su biti proslijeđeni ključnim državnim institucijama”, zaključio je Rakočević u razgovoru za CdM.

Kako CdM nezvanično saznaje izvještaji Brđanina o dešavanjima na Cetinju postoje u kojima je se navodi da su postojale potrebe i obaveze koje su MUP i Vlada trebali da realizuju – od nabavke opreme, oružja, organizovanja obuke za policijske službenike… Od tih potreba i obaveza, nije realizovano ništa.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima direktor Uprave policije je u obavezi da dva puta godišnje nadležnom skupštinskom odboru dostavlja izvještaje o rezultatima rada u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Odbor može da traži i izvještaje o drugim dešavanajima, ali prema saznanjima CdM-a, izvještaji o dešavanjima na Cetinju od Brđanina nisu traženi. Održavane su sjednice Odbora na kojima se o događajima na Cetinju raspravljalo iza zatvorenih vrata.

Ranije ove sedmice skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu nije usvojio dva izvještaja direktora Uprave policije Zorana Brđanina o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije koje je on dostavio prethodnom Odboru. Od 11 prisutnih članova, 10 glasalo da se da negativno mišljenje, jedan se nije izjasnio. Odbor je razmatrao izvještaje o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za vrijeme od 1. januara do 15. maja i od 15. maja do 23. novembra prošle godine.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, u slučaju da Odbor odbije izvještaj, o tome će obavijestiti ministra unutrašnjih poslova, koji nakon toga može pokrenuti proceduru razrješenja direktora policije.

“Cijenili smo rad Uprave policije i ocijenili smo negativno oba izjveštaja. Odbor je sastavljen od 13 članova, 11 je bilo prisutno, 10 je glasalo da se ne prihvate oba izvjestaja, dok jedan nije glasao”, kazao je poslanik PES-a i predsjednik Odbora Miodrag Laković.

Odbor je zauzeo stav i povodom nepojavljivanja Brđanina na posljednjoj sjednici Odbora.

“Donijeli smo odluku da stav bude da ćemo podnijeti prekršajnu prijavu jer smo ovlašćeni za to”, kazao je Laković nakon sjednice Odbora.