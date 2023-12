Direktor Uprave policije Zoran Brđanin neće prisustvovati današnjoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Brđanin je u obraćanju predsjedniku Odbora Miodragu Lakoviću i članovima naveo da je razlog takve njegove odluke to što je "iz brojnih javnih nastupa političara prethodnih dana jasno da su političke partije, umjesto nadležnog Odbora za bezbjednost, na bazi sebi poznatih kriterijuma već donijele svoj sud o izvještajima koji su danas na dnevnom redu".

"Takođe, cjelokupnoj javnosti krajnje je očigledno da, suprotno Poslovniku Skupštine Crne Gore, Zakonu o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane i Zakonu o unutrašnjim poslovima, cilj današnjeg razmatranja izvještaja nije parlamentarni nadzor Skupštine nad radom policije. Da se zaista radi o parlamentarnom nadzoru on bi bio izvršen pravovremeno budući da se polugodišnji izvještaji dostavljaju Odboru 1. juna i 1. decembra tekuće godine kako bi ih Odbor razmotrio do kraja redovnih zasijedanja. Odboru, ali i javnosti, poznato je i da je Skupština, neblagovremenim razmatranjem prihvatila ove izvještaje kako to i proizilazi iz presude Upravnog suda Crne Gore U.br. 12564/2023 od 07. 11. 2023. godine", saopštio je Brđanin.

Odbor za bezbjednost i odbranu danas razmatra izvještaje Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u prošloj godini.

Odbor će, razmatrati izvještaje za vrijeme od 1. januara do 15. maja i od 15. maja do 23. novembra prošle godine.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, u slučaju da Odbor odbije izvještaj, o tome će obavijestiti ministra unutrašnjih poslova, koji nakon toga može pokrenuti proceduru razrješenja direktora policije.

Brđani je dodao da "očiglednost da nije po srijedi parlamentarni nadzor proizilazi i iz tajminga u kojem se izvještaji stavljaju na dnevni red".

"Odnosno, činjenice da je sjednica Odbora zakazana svega nekoliko dana nakon što sam po sudskoj presudi, nakon druge nezakonite smjene, vraćen na poziciju direktora Uprave policije. Tome treba dodati i da je javno iskomunicirano odmah po donošenju presude da treba zakazati sjednicu Odbora i izjasniti se negativno o izvještajima kako bi se tako fingirala 'zakonita' procedura novog razrješenja. Vrijedi ukazati i da se od svih do sada nerazmatranih posebnih izvještaja, iz člana 16 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima, na dnevni red sjednice Odbora stavljaju samo dva".

Brđanin je u pismu naveo da če ostati zabilježeno "i to da parlamentarni nadzor izgleda tako da cjelokupna javnost zna da izvještaji neće biti usvojeni prije nego što su ih oni koji treba da vrše parlamentarni nadzor i pročitali, čime se suštinski i obesmišljava i funkcija koju taj mehanizam ima u demokratskom društvu".

"Na kraju, za slučaj da neki član ili članica Odbora, ipak odluči da postupi po Ustavu Crne Gore koji u članu 85 stav 1 propisuje da se poslanik opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju, u prilogu dostavljam izvode iz izvještaja Evropske komisije sa glavnim zapažanjima oko ovih izvještaja koji su predmet razmatranja, a kako bi odluku mogli temeljiti na argumentima objektivne strane, uz podsjećanje da se ne može javno zagovarati afirmacija evropskih standarda i dobrih praksi a iza zatvorenih vrata raditi suprotno onom što se upravo od strane institucija EU ističe kao usklađivanje sa istima i napredak", zaključio je Brđanin.