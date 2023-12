Kralj kriptovaluta - Do Kvon i njegov poslovni partner uhapšeni su 23. marta na podgoričkom aerodromu kada su prilikom pasoške kontrole, na letu za Dubai, upotrijebili falsifikovane pasoše Kostarike

Apelacioni sud Crne Gore je nakon sjednice vijeća od 14.12.2023.godine, donio rješenje kojim je uvažio žalbu branilaca održavljanina Južne Koreje Do Kvona, i ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici od 17.11.2023.godine te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, navodi se u saopštenju tog suda, piše portal Vijesti.

"Prvostepenim rješenjem Višeg suda u Podgorici utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje državljanina Republike Južne Koreje okrivljenog Kvon Do Hjeonga, radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Republike Južne Koreje i molbi Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Odlučujući o žalbi branilaca okrivljenog, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da je to rješenje zahvaćeno bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz člana 386 stav 1 tačka 9 ZKP-a, na koju povredu se osnovano ukazuje žalbom branilaca okrivljenog, jer rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su nejasni, što predstavlja razlog za njegovo ukidanje.

Višem sudu u Podgorici dostavljene su dvije zamolnice za izručenje okrivljenog Do Kvona i to od strane Republike Južne Koreje i od strane SAD-a. Izručenje od strane obje države traži se radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela. Sudija za istragu je saslušao okrivljenog po zamolnici Republike Južne Koreje, koji se saglasio da se izručenje izvrši po skraćenom postupku u odnosu na ovu zamolnicu, dok nije saslušao okrivljenog u odnosu na zamolnicu za izručenje SAD-u, koja je dostavljena tom sudu prije njegovog saslušanja. Na taj način je Viši sud postupio suprotno članu 16 stav 8 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima koji predviđa da će istražni sudija licu čije se izručenje traži, kada ustanovi njegov identitet, bez odlaganja, saopštiti zbog čega se i na osnovu kojih dokaza traži njegovo izručenje i pozvati ga da iznese svoju odbranu.

Na sjednici vijeća koja je održana prethodnog dana, 13.11.2023.godine, Apelacioni sud je donio rješenje kojim je ukinuo i rješenje Višeg suda u Podgorici od 22.11.2023.godine, kojim je odloženo izručenje Do Kvona do okončanja izvršenja kazne zatvora u trajanju od četiri mjeseca, koja mu je izrečena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Podgorici od 19.06.2023. godine zbog izvršenja krivičnog djela - falsifikovanje isprave iz člana 412 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Rješenje je ukinuto zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.386 st. 1 tač.8 i 9 ZKP-u, jer odluka o tome da li će se izručenje odložiti ne spada u nadležnost suda, koji utvrđuje samo da li su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje, već je to u isključivoj nadležnosti ministra pravde, kako je propisano članom 22 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima", navodi se u saopštenju Apelacionog suda, pišu Vijesti.

Ranije je Viši sud u Podgorici donio odluku u postupku ekstradicije protiv okrivljenog državljanina Južne Koreje Do Kvona, kojim je utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje, po molbi Ministarstva pravde Republike Koreje od 29. 03. 2023 godine i dopuni molbe br. KSM/23/141 od 06. 09. 2023 godine, toj državi, a radi izručenja u cilju vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela povreda Zakona o finansijskim investicionim uslugama i tržištu kapitala (prevarno nepošteno trgovanje) iz čl. 443 st. 2 (1), čl. 443 stav 1 (8) i (9), čl. 178 stav 1 i stav 2 Zakona o finansijskim investicionim uslugama i tržištu kapitala, krivičnog djela kršenje Zakona o teškom kažnjavanju određenih privrednih zločina (prevara) koji potpada pod čl. 3 st. 1 Zakona o teškom kažnjavanju određenih privrednih zločina u Republici Koreji i člana 317 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Koreje, te krivičnog djela kršenje Zakona o tržištu kapitala i finansijskim ulaganjima iz čl. 444 st 1, člana 11, člana 444 st 12 i čl. 119 Zakona o tržištu kapitala i finansijskim ulaganjima Republike Koreje (kršenje javne ponude).

Istim rješenjem utvrđuje se da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje istog okrivljenog, po molbi Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država br 7/2-034/23-977-4 od 03.04.2023 godine i kopije note Ambasade Sjedinjenih Američkih Država br. 052-23 od 03.04.2023. godine, toj državi, a radi izručenja u cilju vođenja krivičnog postupka na osnovu Optužnice Okružnog suda Sjedinjenih država Južnog okruga Njujorka br. 23 Krim 151 od 23.03.2023 godine, zbog krivičnog djela zavjera radi činjenja prevare u vezi sa (a) ugovorom o prodaji robe, (b) kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti i (v) prenosom međudržavnih doznaka, u suprotnosti sa Glavom 18 Zakona SAD, odjeljak 371, krivičnog djela prevara u vezi sa ugovorom o prodaji robe i pomaganje i podržavanje, u suprotnosti sa Glavom 7, Zakona SAD, odjeljcima 9 (1) i 13 (a)(5), Glavom 17 Zakona saveznih propisa, odjeljak 180.1, i Glava 18 Zakona SAD, odjeljak 2, krivičnog djela prevara u vezi sa kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti, kao i pomaganje i podržavanje, u suprotnosti sa Glavom 15 Zakona SAD, odjeljcima 78(b) * i * 78ff Glavom 17 Zakona saveznih propisa, odjeljak 240.10b-5 i Glava 18 Zakona SAD, odjeljak 2, krivičnog djela elektronska prevara i pomaganje i podržavanje, kršenje Glave 18 Zakona SAD, odjeljci 1343 i 2 i 1, te krivično djelo Zavjera radi činjenja prevare u vezi sa (a) ugovorom o prodaji robe, (b) kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti, (v) manipulacijom cijenama hartija od vrijednosti i (g) prenosom međudržavnih doznaka, kršeći Glavu 18 Zakona SAD, odjeljak 371, prenose portal Vijesti.

U obrazloženju navedenog rješenje istaknuto je da stoji činjenica da je okrivljeni Do Kvon dao saglasnost da se po skraćenoj proceduri izruči nadležnim organima Republike Južne Koreje, međutim Viši sud u Podgorici je našao da treba ipak odlučiti kao u izreci odnosnog rješenja, jer se u konkretnom slučaju radilo o ekstadiciji kojoj se obratilo više država, te da se primat ipak reguliše odredbom čl. 22 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kada će ministar odlučiti koja država ima prednost u slučaju eventualnog izručenja, iz čega proizilazi da će o navedenom konačnu odluku donijeti ministar pravde Crne Gore.

"Ukoliko ministar pravde dozvoli konačno izručenje prethodno imenovanog okrivljenog, izručenje se realizovati nakon okončanja izvršenja krivične sankcije izrečene pred Osnovnim sudom u Podgorici u predmetu koji se protiv istog vodio zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave iz čl. 412 st. 2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u kojem predmetu je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca", navodi se u saopštenju Višeg suda u Podgorici.

Kralj kriptovaluta - Do Kvon i njegov poslovni partner uhapšeni su 23. marta na podgoričkom aerodromu kada su prilikom pasoške kontrole, na letu za Dubai, upotrijebili falsifikovane pasoše Kostarike, piše portal Vijesti.

Graničnom policajcu koji je provjeravao dokumenta upalila se aplikacija “Find” s upozorenjem - “uhapsiti”.

Njih dvojica su prvobitno negirali da su dokumenta lažna, a zatim su, iznoseći završne riječi, u sudnici objasnili da su lažne pasoše Kostarike i Belgije nabavili preko agencije u Singapuru.