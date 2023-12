To je kazao juče u Višem sudu u Bijelom Polju, pred kojim odgovara zbog krivičnog djela - trgovina ljudima.

Izvor: MONDO

Ferdi Beriša (23) iz Berana je kazao da suprugu Kasandru i troje maloljetne djece nije navodio na prosjačenje u junu u Rožajama, jer je bogat i nema potrebe da prosi, pišu Vijesti.

Njega je policija uhapsila u Rožajama, nakon što je, prema optužnici, policija zaustavila vozilo “golf 4” kojim je upravljao, a iz kog su prethodno izašli njegova supruga i djeca starosti od tri, osam i devet godina starosti...

“Beriša je vozilom... više dana dovozio u Rožaje iz pravca Berana suprugu sa djecom u cilju prosjačenja, a 23. juna ih je ostavio u blizini crkve Ružica u Rožajama”, navodi se u optužnici.

Optuženi je kazao da je jednu od dvije svoje kuće koje posjeduje platio 85.000 eura i da posjeduje vozila vrijedna od 30 do 40.000 hiljada eura, prenose Vijesti.

“Nisam ni kriv ni dužan. Tog dana smo pošli na pijacu u Rožaje da kupimo namirnice za predstojeći Bajram, a suprugu i djecu sam ostavio kako bih se parkirao, kada me je nepravedno uhapsila policija. Držali su me u policiji od 8 do 15 časova, lupali šakama o sto i ja sam morao da kažem da sam prosio kako bi me pustili da vodim djecu kući”, kazao je Beriša.