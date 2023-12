Danilo Šaranović najavio je u ponedjeljak da će, ako Odbor odbije jedan od izvještaja Brđanina, predložiti Vladi razrješenje šefa policije

Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu razmatraće 21. decembra dva izvještaja direktora Uprave policije (UP) Zorana Brđanina o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, prenose Vijesti.

Odboru su dva izvještaja dostavljena u maju i novembru prošle godine, ali se to skupštinsko tijelo nije izjašnjavalo o njima.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović najavio je u ponedjeljak da će, ako Odbor odbije jedan od izvještaja Brđanina, predložiti Vladi razrješenje šefa policije.

Vlada je 11. decembra izabrala Brđanina za šefa policije.

Upravni sud u četvrtak je poništio odluku Vlade Dritana Abazovića od 3. avgusta o razrješenju Brđanina, nakon čega je on formalno-pravno ponovo na čelu policije. Presuda je donijeta u sporu pune jurisdikcije, što znači da predmet neće biti vraćen Vladi na ponovno odlučivanje.

Taj sud je početkom jula takođe poništio Vladinu odluku o razrješenju Brđanina iz marta, ocjenjujući da je šef policije smijenjen mimo propisa, jer su morala biti ispunjena barem dva zakonska preduslova - da Odbor ne prihvati njegov izvještaj ili da je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti u državnom organu.

Vladi je naređeno da postupak vrati na ponovno odlučivanje, i ona je ponovo razriješila Brđanina u avgustu.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je u obrazloženju predloga za razrješenje kao razloge za to naveo operaciju Specijalnog državnog tužilaštva tokom koje je uhapšen bivši pomoćnik direktora UP Dejan Knežević i više policijskih službenika, zbog sumnje da su izvršili krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije.

Brđanin je za direktora UP izabran u avgustu 2021. Nakon što je prvi put razriješen, Vlada je za vršioca dužnosti šefa policije imenovala Nikolu Terzića. Ministar Šaranović navodi da je odmah nakon nove odluke Upravnog suda saopštio da neće vraćati Brađanina na mjesto direktora UP, jer to, kako je rekao, niti može, niti za to ima ovlašćenja.

“S razlogom sam saopštio takav stav, kojem sam i danas dosljedan, jer saglasno Zakonu o unutrašnjima poslovima, vraćanje Brđanina na mjesto direktora UP ni u kom smislu nije u mojim rukama, kao ministra. Da li će to učiniti neko drugi, možda Upravni sud, ostaje da se zaključi nakon upoznavanja s presudom. U konkretnom slučaju, Brđanina je na mjesto direktora UP vratio Upravni sud, donošenjem presude u punoj jurisdikciji, meritorno, bez dobrovoljnog roka za njeno izvršenje. Dakle, ovakva presuda prozvodi pravno dejstvo odmah po njenom donošenju”, rekao je on, dodajući da je naglasio i razliku između prve i druge presude, jer je prvom Vladi bilo naređeno da postupak vrati na ponovno odlučivanje, prenose Vijesti.