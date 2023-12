Bivši predsjednik Opštine Žabljak pravosnažno oslobođen optužbe da je zloupotrijebio službeni položaj

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Bivši predsjednik Opštine Žabljak Veselin Vukićević pravosnažno je oslobođen optužbe da je zloupotrijebio službeni položaj imenovanjem vršioca dužnosti načelnika Komunalne policije na Žabljaku.

Tu, drugostepenu odluku, donio je Apelacioni sud koji je, kao neosnovanu odbio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici.

Vukićevića je SDT teretilo da je imenovanjem Milike Ostojića za vršioca dužnosti načelnika žabljačke Komunalne policije zloupotrijebio službeni položaj.

“Neosnovano se izjavljenom žalbom ističe da je pobijanom presudom počinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka... i da je pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje... Nasuprot žalbenim navodima ovaj sud nalazi da su razlozi prvostepene presude jasni, odgovaraju činjeničnom utvrđenju i zaključivanju do kojeg je prvostepeni sud došao ocjenom provedenih dokaza i odbrane optuženog”, piše u presudi Apelacionog suda u koju “Vijesti” imaju uvid.

Vukićevićev branilac, advokat Zoran Piperović, kazao je “Vijestima” da je i ranije upozoravao SDT da odustane od tog popstupka, kako država ne bi plaćala štetu.

“I ranije sam upozorio tužilastvo da ne kreću u postupak i to nakon naredbe o sprovođenju istage upozorio sam da se ne sprovodi, jer nema ništa. Ubjeđivan sam da je sve čisto i da će biti osuđujuća odluka. Samo sam na to odgovorio da će država platii troškove postupka”, kazao je on.