Poruke iz mobilnog telefona bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, mimo onih koje su dokazni materijal u već ranije potvrđenoj optužnici protiv nje, dio su dokaznog materijala u ranije formiranom krivičnom predmetu.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Posljednjih dana mediji prenose poruke koje su neke sudije, uključujući bivšu predsjednicu Osnovnog suda na Cetinju Jelenu Perović, razmjenjivale sa Medenicom, prenosi RTCG.

Perović je sa te pozicije mimo propisa tražila i dobijala sugestije od Medenice – kako da postupa u pojedinom predmetima, da li nekome da odredi ili ukine pritvor, ali se i izvinjavala što joj u jednom slučaju nije prihvaćen sporazum o priznanju krivice, a i obavještavala je ko je konkurisao za koje pozicije u pravosuđu...

Vesna Medenica je uhapšena u aprilu prošle godine, i optužnica protiv nje i njenog sina Miloša zbog zloupotreba i organizovanog kriminala, kao i još jednog broja pravnih i fizičkih lica, podignuta je u oktobru 2022. godine. U toku je suđenje u Višem sudu u Podgorici.

Na pitanja Televizije Crne Gore povodom novih poruka sa telefona Medenice koje su dospjele u medije posljednjih dana, državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić dao je ovo obavještenje.

"Materijal do kojeg je Specijalno državno tužilaštvo došlo pretresanjem sadržaja mobilnog telefona optužene V.M u dijelu koji ne predstavlja dokaz za potvrđenu optužnicu protiv nje, je dio dokaznog materijala u ranije i po službenoj dužnosti formiranom krivičnom predmetu u kojem se, u izviđaju utvrđuje postojanje osnova sumnje da li je neko pa i službeno lice učinilo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti", kazao je Radonjić, prenosi RTCG.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da bez odlaganja formira predmet i otvori istragu protiv sadašnje direktorice Agencije za sprečavanje korupcije Jelene Perović, u vezi sa transkriptima komunikacije sa Vesnom Medenicom.

Iz MANS-a su saopštili da sadržaj komunikacije između Perović i Medenice daje dovoljno osnova sumnje da je Perović počinila više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu službenog položaja, nesavjesan rad u službi, protivzakonit uticaj i podstrekavanje na protivzakonit uticaj.

Oni su kazali da, imajući u vidu da Perović zauzima javnu funkciju od koje se očekuje besprekoran profesionalni integritet, smatraju da su čak i sumnje koje komunikacija sa Medenicom kreira, dovoljne da dovedu u pitanje kredibilitet odluka koje je ASK do sada donosila, ali i sve one koje će donositi.

"Prepiska sa Medenicom je ostavila vrlo malo prostora za sumnju da su dosadašnje nezakonite odluke ASK-a bile posljedica pravnog neznanja Perović, a ne svjesne namjere da se kroz pogrešno tumačenje zakona oslobode odgovornosti najviši državni funkcioneri“, rekli su iz MANS-a, prenosi RTCG.