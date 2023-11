Oglasio se muškarac kome je Vuk Borilović sa Cetinja ubio ženu i djecu.

Izvor: Kurir

Više od godinu dana je prošlo od stravičnog zločina koji se dogodio na Cetinju. Tog dana je Vuk Borilović, Cetinjanin, lovačkom puškom pucao na komšije i prolaznike, a kasnije i na policiju i ekipe Hitne pomoći koja je pokušavala da pomogne upucanima. Ubio je desetoro svojih sugrađana, među kojima i majku i dvoje djece - Natašu Pejović Martinović i dječake Mašana i Marka od 11 i 8 godina.

Miloš Martinović, otac nastradalih dječaka, skrhan tragedijom koja ih je zadesila, objavio je potresnu poruku na društvenim mrežama povodom rođendana svog sina Mašana.

"Sine, Maške moj, došao je još jedan rođendan da te otac ne može zagrliti i poželjeti ti da mi živis još dugo, tvoj 12. rođendan. I danas ću zagrliti hladnu ploču vaše vječne kuće, nadajući se da ćete čuti moje želje, moje jecaje da mi vas Bog vrati... Zašto me, živote, ne pogledaš u oči?! Pogledaj me ako snage imaš, pogledaj me pa mi reci zašto mi uze sve što volim", napisao je bolne riječi Martinović.

Dodao je i da rana koja mu je nanijeta ovim zločinom i dalje boli i da je "najteže noću kad ostane sam". Podsjetimo, Borilović je 12. avgusta prošle godine napravio masakr ubivši i ranivši svoje komšije, poznanike i prolaznike. Spekulisalo se da je Miloša Martinovića prije krvavog pira nazvao rekavši mu da će mu pobiti porodicu, a potom isto i učinio.

Borilović je ubijen u razmjeni vatre sa policijom, a dugo se razmatralo da li je Nenad Neno Kaluđerović pucao i usmrtio napadača.

BONUS VIDEO: