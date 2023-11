Advokat Vuk Jaredić je istakao da je nevjerovatno kako se njegovom klijentu olako “lijepe” etikete da je organizator lanca prostitucije i organizator snimanja pornografskog materijala

Izvor: Kurir

Vitalij Grečin nije organizovao prostituciju niti snimanje pornografskog sadržaja, već je svoje prijatelje okupio kako bi u renomiranom crnogorskom hotelu proslavili “Noć vještica”, tvrdi njegov branilac, advokat Vuk Jaredić.

Reagujući na tekstove objavljene u “Vijestima”, on je istakao da je nevjerovatno kako se njegovom klijentu olako “lijepe” etikete da je organizator lanca prostitucije i organizator snimanja pornografskog materijala, pišu Vijesti.

“Nijedna od ovih tvrdnji nije istinita. Moj klijent se ne bavi niti organizacijom prostitucije, niti organizacijom kreiranja pornografskog sadržaja. Moj klijent je organizovao zabavu u renominarom crnogorskom hotelu za svoje prijatelje kako bi proslavili ‘Noć vještica’, jer nije bio u prilici da vidi svoje prijatelje duži vremenski period zbog rata u Ukrajini. Na navedenoj zabavi bio je prisutan i svjetski poznati fotograf sa renomiranom reputacijom koji se bavi izradom umjetničkih fotografija. Ako je za medije i tužilaštvo to pornografija, onda su to i radovi Rubensa, Paje Jovanovića ili Helmuta Njutna”, napisao je Jaredić.

Advokat tvrdi, kako Vijesti pišu, da su sve djevojke dobrovoljno prisustvovale zabavi:

“Bez ikakvog prisiljavanja, sa svojim putnim ispravama, sa mobilnim telefonima, finansijskim sredstvima, kontaktom sa porodicom; te iste niko nije ograničavao na bilo koji način, niti ih koristio na bilo koji način i iste su stabilnih materijalnih prilika. Netačno je da je iko iskorišćavao njihov loš materijalni položaj. Iste su došle u Crnu Goru samo na par dana kako bi proslavile ‘Noć vještica’”.

Advokat pojašnjava da je njegov branjenik, Bogdan Petrov, dva puta na molbu osumnjičenog Vitalija Grečina, učestvovao u dovođenju djevojaka sa aerodroma”

Bogdan Petrov nije imao i nije mogao da ima bilo kakva saznanja koja bi upućivala na to da se zloupotrebom povjerenja i odnosa podređenosti vrbuju djevojke radi njihove seksualne eksploatacije, kazao je branilac uhapšenog državljanina Rusije, advokat Jovan Radonjić, pišu Vijesti.

On tvrdi da je njegov branjenik u Crnu Goru prvi put došao 23. oktobra, i to po preporuci svoje drugarice, kako bi prisustvovao koncertu poznate bjeloruske grupe “Nemiga” u jednom klubu na primorju i da je to učinio isključivo iz želje da upozna zemlju i da se zabavi.

“Tu je lično i upoznao glavnog osumnjičenog Vitalija Grečina, kao i pojedine djevojke koje su učestvovale u zabavi, ali ni u jednom momentu nije primijetio, a kamoli učestvovao u nekoj radnji koja bi slutila da se odigrava bilo kakav događaj, koji bi mogao da pređe u kriminalnu zonu, pogotovu ovako teškog djela. Iz kontakta i sa gospodinom Grečinom i sa drugim učesnicima žurke koje je upoznao tokom boravka u Crnoj Gori, imao je dojam da su svi tu bez ikakve prisile, svjesno i dobrovoljno”, saopštio je Radonjić.

“...Sa motivom pomoći u organizaciji predstojećeg događaja na ‘Halloween partyju’, a ne kao član nekakve kriminalne grupe koja zahtijeva određenu ispunjenost elemenata propisanih članom 401a Krivičnog zakonika Crne Gore. Takođe, riječ je o do sada neosuđivanom licu”, rekao je Radonjić.

On je dodao da je tužilac odredio zadržavanje njegovom branjeniku i predložio određivanje pritvora...

Ovim povodom se oglasio i Danilo Šaranović koji je kazao da država neće ignorisati nijedan zločin, povodom policijske akcije u Tivtu u kojoj su četiri strana državljanina uhapšena zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima, prenosi portal Vijesti.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović poručio je onima “koji zastupaju puteve bezakonja” da će njihova djela biti razotkrivena, njihovi postupci podvrgnuti pravednom sudu, i da će odgovarati u skladu sa punom težinom izvršenih djela.

On se oglasio nakon nastavka akcije policijske akcije u Tivtu, u kojoj su zbog sumnje da su dio grupe odgovorne za trgovinu ljudima uhapšeni ukrajinski državljani Oleksij Blahoslavov (34) i Oleksandar Liščinski (41) i Rus Bogdan Petrov (24).

Njih trojicu policija i Više državno tužilaštvo u Podgorici sumnjiče da su, po nalogu Ukrajinca sa američkim državljanstvom Vitalija Grečina (43), zloupotrijebili dvadesetjednogodišnju Ukrajinku za proizvodnju eksplicitnog pornografskog sadržaja...

“U svjetlu nedavnih događaja, postaje sve jasnije da djela koja zadiru u osnovna ljudska prava, koja se ogledaju u nemilosrdnoj eksploataciji i ponižavanju, neće biti prenebregnuta ni pod kojim okolnostima. Takve postupke naše društvo i naša država dočekuju sa nepokolebljivom riješenošću i stegom pravde koja ne poznaje milost prema onima koji ih čine”, saopštio je juče Šaranović.

On je istakao, kako Vijesti prenose, da je nedavno hapšenje “samo jedna u nizu pobjeda u bespoštednoj i trajnoj borbi protiv kriminala koji pokušava da potkopa temelje našeg društvenog poretka”.

“Odlučna akcija pripadnika Uprave policije stoji kao čvrst dokaz da se nijedan zločin neće ignorisati i da će zakon neminovno stići sve one koji se odvaže da ga prekrše. Kao narod i kao suverena država, ostajemo nepokolebljivi u našoj zajedničkoj odluci da se suprotstavimo svakoj sjenci kriminala i ovo je samo mali signal svim pojedincima koji zastupaju puteve bezakonja: vaša djela će biti razotkrivena, vaši postupci će biti podvrgnuti pravednom sudu, i vi ćete odgovarati u skladu sa punom težinom izvršenih djela”, piše u Šaranovićevom saopštenju.

Akcija suzbijanja trgovine ljudima počela je 31. oktobra pretresom sedam soba luksuznog hotela u “Porto Montenegru”. Policajci su u pretres krenuli zbog sumnje da je u hotelu i dvadesetjednogodišnja državljanka Ukrajine, žrtva trgovine ljudima, koja je pod prinudom troškove smještaja i avionske karte, plaćala na način što su je koristili za proizvodnju porno snimaka.

Inspektori su tog jutra u sobama zatekli 28 stranaca - 18 državljanki Ukrajine, Bjelorusije, Rusije i Izraela i 10 državljana - Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Grčke, prenosi portal Vijesti.

Pretresom soba u kojima su boravili strani državljani policajci su pronašli i oduzeli 16.735 eura, 14.394 američkih dolara, 73.323 ukrajinskih grivni, 5.550 ruskih rubalja, 2.330 poljskih zlota, 40 engleskih funti i 40 turskih lira.

Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da je pronađeno i oduzeto 36 mobilnih telefona, osam laptopova, dva tablet računara, tri fotoaparata, dvije video-kamere, kao i veći broj SIM kartica i USB memorija.

Tog jutra uhapšen je Grečin, kojem je nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda određen pritvor do 30 dana.

Radeći na rasvjetljavanju tog krivičnog djela, tivatski policajci su identifikovani i navodne Grečinove saučesnike - Blahoslavova, Liščinskog i Petrova i 3. novembra stavili im lisica na ruke.

Njima je nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu određeno zadržavanje do 72 sata, a tužiteljka Ana Kalezić predložila je sudiji za istragu da im odredi pritvor.