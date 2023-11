Četrnestogodišnjak iz Bijelog Polja, koji je osuđen za ubistvo u pokušaju dvije godine mlađeg dječaka, upućen je na psihološku procjenu u specijalizovanu ustanovu u Beogradu.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Povređivanju dvanaestogodišnjaka nožem u bjelopoljskom naselju Njegnjevo prethodila je prepirka više maloljetnika, što je potvrđeno iz Uprave policije.

Nakon zadobijenih povreda maloljetnik je hitno transportovan u Klinički centar Crne Gore.

Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju Vladan Đalović kazao je da je u toku psihološka procjena dječaka za kojeg se sumnja da je počinio krivično djelo - ubistvo u pokušaju, radi čega je upućen u Klinički centar Crne Gore, odakle je dobio uput za specijalizovanu ustanovu u Beogradu, kako pišu Vijesti.

“Nakon toga će Tužilaštvo odlučiti o daljem postupanju u odnosu na njega”, kazao je Đalović.

U saopštenju UP se navodi da je dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, oko 15.40 časova, doktor Hitne medicinske pomoći Bijelo Polje obavijestio da je u njihove prostorije pristiglo maloljetno lice, staro 12 godina, s ranom u predjelu stomaka nanijetu oštrim predmetom, kako javljaju Vijesti.

“U prostorije Hitne medicinske pomoći upućena je patrola policije gdje su dežurni policijski službenici došli do saznanja da je ovo maloljetno lice povrijeđeno od strane drugog maloljetnog lica starog 14 godina. Naime, policija je došla do saznanja da je juče oko 15.20 časova u blizini pješačkog mosta u mjestu Njegnjevo došlo do prepirke nekoliko maloljetnih lica, te je nakon toga maloljetnik star 14 godina oštrim predmetom, maloljetniku starom 12 godina, nanio povredu u predjelu lijeve slabine”, piše u saopštenju Uprave policije.