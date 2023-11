,,Ranjavanju dvanaestogodišnjaka nožem u bjelopoljskom naselju Njegnjevo prethodina je prepirke više maloljetnika", saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaju da je o ranjavanju dječaka upoznat nadležni tužilac po čijem se nalogu preduzimaju aktivnosti i koji će se izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog djela.

Za ranjavanje dvanaestogodišnjaka sumnjiči se dvije godine stariji dječak.

U saopštenju se navodi da je je oko 15.40 časova dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje doktor Hitne medicinske pomoći Bijelo Polje obavijestio da je u njihove prostorije pristiglo maloljetno lice staro 12 godina, s ranom u predjelu stomaka nanijetu oštrim predmetom.

"U prostorije Hitne medicinske pomoći upućena je patrola policije gdje su dežurni policijski službenici došli do saznanja da je ovo maloljetno lice povrijeđeno od strane drugog maloljetnog lica starog 14 godina. Naime, policija je došla do saznanja da je juče oko 15:20 časova u blizini pješačkog mosta u mjestu Njegnjevo, došlo do prepirke nekoliko maloljetnih lica, te je nakon toga maloljetnik star 14 godina oštrim predmetom, maloljetniku starom 12 godina, nanio povredu u predjelu lijeve slabine", navodi UP.

Dodaje se da izuzeti tragovi i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem djela.

"Oštećenom je ukazana ljekarska pomoć i on je upućen u Klinički centar Crne Gore na dalje liječenje. Sa događajem je upoznat nadležni tužilac po čijem se nalogu preduzimaju aktivnosti i koji će se izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog djela", zaključuju iz UP.