Bezuspješna potraga za tijelom stradale moldavske turistkinje u Baru.

Ni drugi dan potrage za turistkinjom iz Moldavije, koja se u petak poslijepodne utopila u akvatorijumu Sutomora, danas nije dao rezultate.

Ekipe Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore (UPSUL) i drugi učesnici akcije, nakon cjelodnevne potrage, sa gubitkom dnevne svjetlosti bili su prinuđeni da obustave raganje, te su se oko 17 sati vratili u bazu, prenose Vijesti.

Meteo prilike danas su bile mnogo povoljnije za potragu nego što je to bio slučaj u subotu, pa su na more mogla izaći dva specijalna tzv. rescue skutera UPSUL-a i nekoliko manjih plovila, među kojima i gumenjak Mornarice VCG.

Vjetar je danas opao i nije bilo padavina, pa se more postepeno smirivalo, ali je i dalje ostalo zamućeno od padavina i olujnog juga koji je duvao protekla dva dana. Zbog toga se u potragu nisu mogli uključiti ronioci RCUD-a jer ništa ne bi vidjeli pod vodom u relativno plitkoj priobalnoj zoni za koju se pretpostavlja da se negdje na njenom dnu nalazi tijelo stradale dvadesetsedmogodišnje djevojke iz Moldavije.

Spasioci su stoga iz plovila sa mora i dronom iz vazduha pretraživali akvatorijum između Ratca sa jugoistočne i Crnog rta sa sjeverozapadne strane, sa akcentom na najopasniju zona - područje neposredno uz obalne hridi ispod Golog brda u Sutomoru gdje se ptetpostavlja da je najvjerovatnije završilo tijelo nastradale turistkinje.

Prema riječima pomoćnika direktora UPSUL-a Žarka Lukšića akcija portage biće nastavljena sutra ujutro uz uključivanje i helikoptera Vazduhoplovstva VCG, a tragači imaju dva dana da nešto više učine prije nego što se primorski region Crne Gore u srijedu ponovno ne zahvati novo veće nevrijeme koje najavljuju meteorolozi.

U međuvremenu, u Bar su stigli i roditelji stradale djevojke koji navodno, uopšte dok nisu čuli za tragediju, nisu ni znali da je njihova kćerka s društvom, kombijem prije par dana doputovala u Crnu Goru. Mladi Moldavci su sa sobom donijeli i tzv. SUP (stand up paddling board) daske za veslanje na moru kojima su u petak popodne iz barske marine isplovili na more, uprkos činjenici da su tada na svim okolnim plažama bile istaknute crvene zastave kao upozorenje kupačima da je ulazak u vodu zabranjen i opasan, prenose Vijesti.

Naime, u tim je trenucima u Baru duvao olujni jugo brzinom od skoro 100 kilometara na čas, a more je bilo snage 5, pa su samo potpuno neiskusne i moru nevične osobe u takvim okolnosti mogle da se otisnu na malim daskama za veslanje na pučinu.

Grupu moldavskih turista na daskama je tada u blizini barke marine navodno, uočila posada jednog od remorkera koji radi u Luci Bar i koji je uplovljavao u luku, te je sviranjem brodske sirene i signalima, pokušala da ih upozori na opasne prilike na moru i natjera djevojke i mladiće na daskama da se vrate na obalu, ali je to bilo bezuspješno.

Nedugo potom dogodila se tragedija u blizini Sutomora gdje su jaki jugo i valovi odvukli neoprezne moldavske turiste. Oni su očajnički pod velikim talasima, pokušavali da se dokopaju sutomorske plaže u čemu je njih troje i uspjelo, dok se njihova drugarica koja, kako se u međuvremenu ispostavilo, uopšte nije znala ni da pliva niti je nosila prsluk za spasavanje, nažalost utopila na samo dvadesetak metara od obale.