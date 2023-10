Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić podnio je danas Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv vršioca dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Iz te partije je saopšteno da je prijava podnijeta zbog "osnovane sumnje" da je Živković počinio krivično djelo - pozivanje na otpor.

"Milačić je podnio krivičnu prijavu zbog toga što je dana 19.10.2023. godine Danijel Živković, vršilac dužnosti predsjednika političke partije Demokratske partije socijalista, na pres konferenciji u izjavi za medije, dakle javno i unaprijed neodređenom broju lica, pozivajući se na odluku Glavnog odbora Demokratske partije socijalista o bojkotu Popisa stanovništva (koja je kako je rekao održana 18.10.2023. godine), kazao: 'Ovim putem pozivamo sve građanke i građane Crne Gore da se ne odazovu ovako nezakonito pripremljenom popisu stanovništva i da ne učestvuju u ovako prevarnom procesu, koji je pripremljen od strane ovakvih institucija'. Na ovaj način, Danijel Živković je pozvao građane da bojkotuju predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori što je direktno i nedvosmisleno pozivanje na kršenje Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova shodno članu 26 ovog Zakona", saopštila je Prava, javljaju Vijesti.

Tvrde da je Živković počinio krivično djelo - pozivanje na otpor, iz člana 378 Krivičnog zakonika Crne Gore.

"Član 378 Krivičnog zakonika Crne Gore u stavu 1 propisuje da ko druge poziva na otpor ili na neposlušnost prema zakonitim odlukama ili mjerama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje, kazniće se zatvorom do tri godine; dok je stavom 2 člana 378 krivičnog zakonika propisano da ukoliko je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do nesprovođenja ili znatnog otežavanja sprovođenja zakonite odluke ili mjere državnih organa, učinilac će se se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina; Kako je na osnovu navedenog nedvosmisleno, a postupajući na gore opisan način, Danijel Živković ostvario obilježja gore navedenog krivičnog djela, Milačić je predložio da osnovni državni tužilac, kao nadležni, protiv Danijela Živkovića pokrene krivični postupak zbog navedenog krivičnog djela", zaključuje se u saopštenju.