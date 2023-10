Policija je na graničnom prelazu Sukobin uhapsila albanskog državljanina P.XH (1998) zbog sumnje da je bio član kriminalne grupe koja je planirala ubistvo u Budvi.

Vjeruje se da je meta bio visokopozicionirani član jednog od kotorskih klanova ali to je za sada samo policijska pretpostavka. Osim Albanca, uhapšen je i jermenski državljanin A.M. (1992) a policija potražuje jermenskog državljanina A.M. (1997). Informacije da je saradnik ove grupe bio i izvjesni grčki državljanin iz policije za sada ne potvrđuju. Ranije danas, saopšteno je da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenja bezbjednost Budva su sinoć, sprovodeći planske aktivnosti na pojačanoj kontroli članova organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantnih lica, spriječili likvidaciju i uhapsili A.M. (34) iz Jermenije.