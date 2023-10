Filip Korać je uhapšen u Mađarskoj po nalogu francuske policije.

Filip Korać je uhapšen u Mađarskoj po nalogu francuske policije, saznaje portal "KRIK". Njega Francuska traži zbog trgovine drogom, a dokazi protiv njega su poruke koje je razmenjivao preko aplikacije "Skaj".

Za njim je tragala i Bosna i Hercegovina koja je takođe bila raspisala međunarodnu potjernicu za njim zbog trgovine drogom. On je u Hrvatskoj u 2022. godini osuđen uslovno zbog falsifikovanja pasoša.

On je naslijedio upravljanje kriminalnom grupom od Luke Bojovića kada je on završio u zatvoru u Španiji 2012. godine. Koraćeva grupa je učestvovala u ratu "škaljarskog" i "kavačkog" klana, on se borio na strani "škaljarskog" klana, a njegovi najveći neprijatelji su bili pripadnici organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Aleksandar Sale Mutavi koji je ubijen u Beogradu 2016. godine.

Tu grupu je potom predvodio Veljko Belivuk koji je uhapšen u februaru 2021. godine, a prije hapšenja se njegova grupa "Iz Principa" borila sa grupom Filipa Koraća za prevlast na južnoj tribini stadiona fudbalskog kluba Partizan. Istraga je čak utvrdila da je grupa Veljka Belivuka planirala da ubije Filipa Koraća.