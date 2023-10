Zakazano ročište na kom će se razmatrati validnost tužilačkog akta protiv 21 okrivljenog za šverc droge, odavanje tajnih podataka...

Kako Vijesti prenose, ročište za kontrolu optužnice protiv okrivljenog gradonačelnika Opštine Budve Mila Božovića, zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge, te policijskog funkcionera Dejana Kneževića, za odavanje tajnih podataka i zloupotrebu službenog položaja i ostalih optuženih, zakazano je za 9. oktobar u Višem sudu u Podgorici, potvrdila je “Vijestima” portparolka Marija Raković.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv 21 okrivljenog.

Optuženi su Milo Božović, Radoje Zvicer, Ljubo Milović, Dejan Knežević, Mileta Ojadnić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (Kljajević), Darko Knežević, Dražen Milović, Ivan Mijatović...

Tužilaštvo pojedince u toj grupi, između ostalog, tereti za šverc 4,3 tone kokaina, za pranje oko 7.000.000 eura, ali i za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja...

“Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv 21 okrivljenog lica i to protiv: Lj. M., M. O., I. S., N. B., P. L., M. P., B. J., M. M., A. K., V. B., G. S., D. M., F. Z., I. N., T. A., M. N., D. K., M. B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj. M., M. O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj. M., I. S., M. O., B. J. i M. N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M. M., A. K. i Lj. M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D. K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D. K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike”, saopštio je ranije specijalni tužilac Vukas Radonjić, piše portal Vijesti.

Božović - funkcioner Nove srpske demokratije (NSD) uhapšen je 13. aprila zbog sumnje da je učestvovao u organizaciji tri transporta kokaina.

Prema tužilačkim spisima, njega je 2019. godine Mileta Ojdanić vrbovao da radi za krimi-ekipu koju je taj Tivćanin formirao sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem.

U dijelu tužilačkih spisa navodi se da je Ivan Mijatović u jednoj turi obezbijedio da se 100 kilograma kokaina u vlasništvu Mila Božovića, sigurno prenese od luke u Lisabonu do grada Costa da Caparica u Portugalu.

Prema dokumentima tužilaštva, još jedna osoba bila je uključena u taj slučaj, a njen identitet pokušavaju da utvrde i putem poruka Skaj aplikacije koju su svi osumnjičeni koristili.

U istim dokumentima, kako Vijesti prenose, objašnjava se da je ta treća osoba, 9. maja 2020. godine, oko trideset minuta nakon ponoći, sa broda “MSC Fantazija”, koji se nalazio usidren u luci u Lisabonu, spustila šest torbi narandžaste boje, u kojima se nalazilo 100 pakovanja kokaina.

“Na način što je lice koje je na kriptovanoj aplikaciji ‘SKY ECC’ koristilo pin TL9TOH, postupajući po naredbi okrivljenog Mila Božovića, 9. 5. 2020. godine, oko 00.30 časova, sa broda ‘MSC Fantazija’, koji se nalazio usidren u luci u Lisabonu, spustilo šest torbi narandžaste boje, u kojima se nalazilo ukupno 100 pakovanja opojne droge kokain”, navodi se u tužilačkim spisima.

SDT tvrdi da je taj kokain bio Božovićev i da ga je čamcem preuzela zasad nepoznata osoba:

“Po nalogu okrivljenog Mijatović Ivana, a koji je postupao po naredbama okrivljenog Mila Božovića. Nakon čega je okrivljeni Mijatović Ivan, takođe postupajući po naredbi okrivljenog Mila Božovića, istog dana navedenu opojnu drogu kokain prevezao na sigurnu lokaciju u Lisabonu, a potom dana 11. 05. 2020. godine predmetnu opojnu drogu prevezao sa te lokacije na drugu sigurnu lokaciju u gradu Costa da Caparica, a sve u cilju dalje neovlašćene prodaje za račun okrivljenog Mila Božovića”, piše u spisima.