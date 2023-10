U Višem sudu u Podgorici, danas je nastavljeno suđenje okrivljenima za pljačku Pošte i ubistvo Ljubiše Mrdaka u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv sedmoro okrivljenih da su prilikom oružane pljačke Pošte u Nikšiću 20. oktobra 2021. godine, ubili radnika fizičkog obezbjeđenja „Security Guard Montenegro“ Ljubišu Mrdaka, javljaju Vijesti.

Optuženi su Mitar Knežević iz Nikšića, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević. Prema navodima optužnice, okrivljeni su po prethodnom dogovoru i razrađenom planu uz prijetnju oružjem od pokojnog Ljubiše Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli novac namjenjen za isplatu penzija, pri čemu je jedno lice lišeno života. Maskirani razbojnici su uz prijetnju oružjem od radnika obezbjeđenja ukrali 423.000 eura.

Svjedok oštećeni Igor Ivanović, glavni blagajnik Pošte, kazao je sudu da se nalazio u furgonu vozila - djelu u kojem se nalazio novac koji se prevozio do Pošte.

“Na vozačevo i suvozačevo mjesto je bio Dragiša Dendić i Ljubiša Mrdak. Vrata u djelu kojem sam bio ne mogu da se otvore iznutra. Neko od njih dvoje mi je otvorio. U momentu kada se otvaraju vrata vidio sam da jedan od pljačkaša udara Dragišu pištoljem po glavi, a drugi kundakom od puške Ljubišu Mrdaka. Treći je stajao sa automatom puškom i govorio "pljačka", od nas je bio udaljen oko tri metra. Svi su bili maskirani. Vjerovatno, od jačine udaraca, Dragiša je bio u stanju nemoći i pao na koljena. Djelovalo mi je da Ljubiša pruža otpor, kao da je pokušavao da izvuče pištolj koji je imao kod sebe. Tada je treći, koji je stajao sa automatom, prišao da udara Ljubišu”, izjavio je Ivanović, kako pišu Vijesti.

On je dodao da je kod njega s pištoljem ušao jedan od ova tri napadača i rekao mu da izađe. Naveo je da se to dešavalo u djelu gdje je bio novac i da je taj prostor jako mali i da nije bilo mjesta da se mimoiđu.

“Zatim sam osjetio biber sprej i njegovo dejstvo. Osjetio sam nakon toga hvat i izbačen sam tada iz vozila. Kroz nekoliko koraka završio sam na koljena, pao sam. Okrenuo sam glavu kako bih vidio šta se dešava i tada sam osjetio da sam zadobio veću količinu biber spreja u oči. Ništa nisam mogao da vidim. Čuo sam jedan pucanj, zatim tri-četiri pucnja i onda rafal”, izjavio je svjedok Ivanović

Svjedok saslušan bez advokata i osumnjičenog

Predsjednik vijeća sudija Veljko Radovanović je kazao da je vijeće prihvatilo predlog advokata Marka Radovića, da se iz spisa predmeta izuzme kao pravno nevaljana izjava svjedoka Todora Mijatovića pred tužilaštvom u istrazi.

Advokat Radović je podsjetio da se ovaj iskaz odnosi na optuženog Albijanića, koji se u to vrijeme nalazio u ekstradicionom pritvoru.

“Albijanić je imao pravo da bude prisutan tokom saslušanja, znalo se da se čeka njegovo izručenje, što se i dogodilo. Ovim je prekršeno njegovo pravo, jer je svjedok saslušan od strane VDT-a bez prisustva ili obavještenja Albijanića o tome i njegovog advokata. To je moglo i putem video linka da se uradi”, istakao je advokat Radović.

"Napadač imao izrazito svjetlo plave oči"

Na pitanje advokata Srđana Lješkovića svjedok Igor Ivanović je rekao da je on imao informaciju o transferu novca za penzije i upravnik Pošte i da je tu informaciju saopštio obezbjeđenju, što je i procedura.

Dodao je da je sve do pljačke i ubistva Mrdaka bila procedura da blagajnik bude uključen direktno u transfer novca i da je sada to drugačije.

Odgovarajući na pitanja advokata Ratka Pantovića, svjedok je naveo da je termin isplate novca za penzije nije svaki put isti.

“To je od 18. do 20. u mjesecu. Vrijeme za isplatu novca zavisi od spremnosti banke, što se tiče satnice. Pošta dobije mejlom informaciju od nadređenog Ministarstva. To bude dan ranije, oko 14 do 15 časova, pred kraj radnog vremena, a nekad objave i mediji, Tako je bilo i za konkretno ovaj slučaj”, kazao je svjedok, prenose Vijesti.

Odgovarajući na pitanja advokatice Maje Zeković, svjedok je govorio o fizičkim karakteristikama napadača.

“Ja sam visok 1,87 centimetara. Pokojni Mrdak je malo niži od mene bio. Lice koje mu je uperilo pištolj u glavu je niži od mene za 10 centimetara, a druga dva su bila visočija, otrpilike kao ja”, izjasnio se Ivanović.

Dodao je da su mu ostale u pamćenju oči napadača koji je udarao pokojnog Ljubišu Mrdaka.

“Taj napadač je imao izrazito svjetlo plave oči”, istakao je svjedok.

On je zatim pogledao u oči trojicu optuženih Miljkovića, Svjetlanovića i Zolaka, ali među njima nije prepoznao napadača.

Potom je predsjednik vijeća sudija Veljko Radovanović zatražio da se svjedok izjasni da li među tri optužena po očima prepoznaje kao napadača.

Za optuženog Svjetlanovića je rekao da "nema ni približno takve oči", dok je za optuženog Zolaka naveo da ima zelene oči, a da su ove koje je on zapamtio bile izrazito plave.

Advokat Milorad Ivanović je primijetio da je svjedok naveo da je vidio tri napadača, a da se u optužnici navodi sedam, pa da je tako optužnica neutemeljena, javljaju Vijesti.

Advokatica Maja Zeković je navela da je današnje svjedočenje još jedan dokaz koji nedvosmisleno ukazuje da je ova optužnica neopravdana i da se zasniva na pretpostavkama.