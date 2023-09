Aerodromi Crne Gore planiraju da uđu u investiciju od 30 do 40 miliona eura. U pitanju je gradnja novog terminala u Podgorici, ali će zeleno svjetlo morati da da nova Vlada, prenosi RTCG.

Nova Vlada bi, kako se nada premijer, što prije morala da odluči i o aktuelnom tenderu za koncesije.

Kako RTCG prenosi, novi putnički terminal na podgoričkom erodromu, i to već na proljeće sljedeće godine.

Kako je kazao Eldin Dobardžić, predsjednik Odbora direktora Aerodroma, to preduzeće već ima dio sopstvenih sredstava sa kojim bi krenuli u projekat.

"Nemamo konačan iznos, jer moramo imati neki iznos zbog likvidnosti tekućih obaveza", dodao je on.

Vjetar u leđa za nove investicije Aerodromima daju rezultati. Na računu imaju 18 miliona eura, a prihodi te kompanije za prvih osam mjeseci ove godine bili su veći za čak 36 odsto, u odnosu na isti period prošle.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović Aerodromima daje podršku, piše RTCG.

"Svjedoci smo da vi bukvalno radite u nemogućim uslovima. Čak je i ta prognoza za visinu investicije, negdje dosta skromna. Očekivao sam i skuplju projekciju", istakao je on.

Ministar poljoprivrede Vladimir Joković predlaže da se napravi dobar projekat.

"Dobre konsultanske kuće planirati za 30 godina nekih, a to je za državu ništa. To će sjutra doći", naveo je on.

Da su investicije neophodne, poručuju iz ministarstva kapitalnih investicija. Ipak, ideja Aerodroma ih je iznenadila.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Admir Šahmanović tvrdi da gradnja novog putničkog terminala nije u skladu sa master planom, prenosi portal RTCG.

"Uslučaju bi bila upitna održivost Aerodroma", zaključio je on.

U Aerodromima, kažu, imaju vremena za sve koji žele da ih saslušaju i pomognu im da se uskoro pohvale još boljim rezultatima.

Ideja o novom putničkom terminalu nije se, kažu, javila preko noći. Zato su njihova vrata otvorena sa sve, a naročito za Ministarstvo kapitalnih investicija.