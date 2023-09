Radovan Mujović i pripadnici njegove kriminalne grupe iz Istražnog zatvora, preko kriptovane telefonske aplikacije, dogovarali su se o tpme kako da “izazovu haos” i optuže policiju za iznuđivanje priznanja, ne bi li oborili optužnicu pred Višim sudom.

“... A slušaj ovo za onu utoku u Acov audi, nema DNK na nju nijedan. Može li da napravi haos u sud da su ovi iz specijalnog iznudili priznanje za to i da su mu namjestili utoku u auto? Ni na one šipke za Drela i poštara mu nema DNK?”, poruka je koju je 4. decembra 2020. godine dobio Mujović, prenose Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) objašnjava da je poruka poslata preko kriptovane Skaj aplikacije, sa šifre DIS9O0, koju koriste Aleksandar Đurđevac i više pritvorenika iz sobe u kojoj on boravi.

Crnogorskim istražiteljima kolege iz Europola dostavile su kompletne transkripte presretnutih razgovora, iz kojih se vidi da Mujović odgovara pitanjem - odakle znaju da nema DNK, ali i da dobija objašnjenje, nakon čega kreću dogovori kako da se brane.

Na prethodnim ročištima radili su tačno ono što su se dogovarali preko Skaja - optuživali policiju i tužilaštvo za iznudu priznanja.

Kako Vijesti pišu, nakon što Mujoviću šalju djelove optužnice, u kojima piše da nema DNK profila Đurđevca na pronađenim metalnim šipkama, taj Nikšićanin odgovara: “Iha, ima i za njega prostora koliko hoće. Da prizna pištolj njegov da je i da se vadi”.

Na kriptovanoj aplikaciji Mujović je koristio nadimak Bengal, a nakon takve poruke od Đurđevca dobija odgovor.

“Pa brato mislio sam da kažem da su me bili i da sam od straha u tužilaštvo rekao da je moj pištolj. I prijetili mi da će me slomiti. I da kažem da me Lazović i oni bili. I da su mi porodici prijetili. I još svašta nešto da kažem. Ima li šanse da se izvučem za pištolj kao da su mi podvalili?”, pita on Mujovića.

Taj Nikšićanin mu odgovara da ima šanse, kao i da postoji službena zabilješka da je Đurđevac došao povrijeđen u zatvor.

“A jesi vidio ni na šipke nema DNK, ja ne znam kako svega mi”, piše Đurđevac, a onda ponavlja da će sve to da kaže na ročištu za potvrđivanje optužnice.

“A đe, sve ću to da kažem na potvrđivanje optužnice”, nakon čega ga Mujović uči što da priča.

“Moraš sve reći na potvrđivanje optužnice. Da su te vodili i bili. I pitat tužiteljku jel ona naredila da te biju”, sugeriše Mujović, prenosi portal Vijesti.

Od sagovornika dobija odgovor što će sve da kaže, ali i plan Đurđevca da opovrgne priznanje da je pištolj njegov, jer su saznali da ni na oružju nema njegovih bioloških tragova:

“Oću brate i to sve puna imena i prezimena da kažem ko me bio i da su mi prijetili i psovali me, sve ću da ispričam i koji me sprovodnik vodio i sve. I reći ću da sam od straha rekao kod tužiteljke da je moj pištolj, jer sam se bojao za svoj život da me tako neđe ne povedu i zakopaju. Smislićemo sve fino da sastavimo šta da pričam. Ima svašta da pričam”, šalje Đurđevac.

Mujović mu odgovara: “Pa da, baš tako brate. I ja ću isto da pričam sat vremena”.

“Brate sve ću da kažem i da su mi drugove vrijeđali, da su mi govorili da će tebe da natovare svašta i da se vaditi nećeš i da su upućivali teške riječi za tebe. Sastavićemo sve dobro i Vitika će mi pomoći da me nauči šta da pričam”, piše Đurđevac.

“Ma obavezno, jer svega mi nije onako kako su oni mislili, jer ođe imaju samo riječi rekla kazala, bez ikakvih dokaza i bilo čega, eto sam vidiš sve. Ništa, jedan tu materijalni dokaz nema, tebe mi, eto”, piše Mujović, a potom dobija odgovor da advokat ne treba da ćuti, nego da “ih napada dobro”.

Kako Vijesti prenose, Đurđevac tada piše da mu je nejasno kako njegov advokat (čije ime navodi) nije znao da mu nemaju DNK:

“Nego svaki put mi kaže - ne znam ništa”.

Tada, poslije skoro dvočasovne prepiske, Mujoviću stiže poruka da “Coa ode da legne” i da je telefon uzeo Džeri.

O izazivanju haosa u sudnici kavčani su se dogovarali nakon što je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo optužnicu protiv Mujovića, Vasilija Rafailovića i još 20 okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje ubistva Budvana Marka Ljubiše Kana, Gorana Slovinića Brala i novinarke Olivere Lakić...

Na optužnici su Petar V. Lipovina, Mitar D. Marković, Filip M. Knežević, Žarko Ž. Pejaković, Lazar M. Nedović, Aleksandar B. Ćetković, Boško Ž. Pavlović, državljani Srbije Jovan Mirković i Aleksandar Stevanović, Marko A. Zorić, Nikola Z. Marić, Uroš V. Đurđevac, Goran V. Rakočević, Ivan R. Brnović, Nikola P. Drecun, Aleksandar Z. Đurđevac, Mošo I. Paović, Uroš V. Vučinić, Davor H. Avdić i Nemanja M. Zurovac.

Svjedoci tužilaštva u tom predmetu su Marinko Rajković i Bajram Pista, koje Mujović i ekipa više puta pominju u negativnom kontekstu, pišu Vijesti.

U sudnici kao po dogovoru...

Na prethodna dva suđenja u višem sudu, okrivljeni Aleksandar Đurđevac i Uroš Vučinić ispričali su da su preživjeli policijsku torturu prilikom istrage protiv kriminalne grupe kojoj su, tvrde tužioci, pripadali.

Tvrde da su ih mučili pripadnici specijalnog policijskog tima, na čelu sa Petrom Lazovićem.

“Preuzeli su me pripadnici specijalnog tima... Udarali su me otvorenim dlanovima i psovali... Tražili su od mene da priznam da je pištolj koji je pronađen u vozilu moj, a nije. Nakon što su me sporoveli u SDT, priznao sam sve jer sam vidio kako su drugi koji su doživjeli torturu policije prošli. Mučili su me da bih optužio ove ljude koji su danas ovdje. To je rađeno po nalogu tužiteljke”, saopštio je Đurđevac početkom sedmice na suđenju.

Sličnu odbranu iznio je i Vučinić, tvrdeći da su ga policajci istog sektora davili stavljanjem kese na glavu.