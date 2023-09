"Nije mi rečeno zbog čega sam uhapšen. Petar Lazović mi je rekao da sam u velikom problemu i da ću biti u još većem ako ne uradim šta traže od mene. Službenik koji je sjedao do mene je počeo da mi prijeti i da traže da im otključam telefon”, kazao je Vučinić u odbrani.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Uroš Vučinić izjavio je da su ga šest službenika specijalnog policijskog tima mučili, davili, skidali golog, pržili elektrošokerom i prijetili pištoljem.

To je saopštio u podgoričkom Višem sudu, u nastavku glavnog pretresa protiv organizatora i članove kriminalne organizacije, na čijem su čelu bili Radovan Mujović i Vasilije Rafailović.

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Igor Đuričković, Vučinić je kazao da je među policijskim batinašima prepoznao Petra Lazovića, Nikolu Janičića i Nikolu Žižića... Rekao je da ostalima ne zna imena, ali da bi ih mogao prepoznati.

U odbrani je saopštio da su ga mučili kako bi lažno optužio sebe i ostale okrivljene za krivična djela koja nije počinio, između ostalog oružani napad na Marka Ljubišu zvanog Kan, u budvasnkom lokalu “Korkovado”.

Okrivljeni Vučinić je negirao sve navode iz ranijeg iskaza, koji je dao pred Specijalnim državnim tužilaštvom.

Tvrdi da je od momenta hapšenja pretrpio policijsku torturu od službenika specijalnog policjskog tima.

Zbog toga je pristao da potpiše izjavu koja nije sastavljena od njegovih riječi, jer, tvrdi, nije znao da li će ga ostaviti živog službenici policije koji su ga mučili.

Dodao je da je uhapšen 6. jula 2020. godine u Budvi, prenose Vijesti.

“Moje hapšenje izvela su tri pirpadnika specijalnog tima, od kojih je jedan bio Petar Lazović. Oni su me uveli u ‘BMW X5’, sive boje, budvanskih tablica. Tu je bio i drugi ‘BMW’, iz tog vozila nisu izlazili službenici. Nije mi rečeno zbog čega sam uhapšen. Petar Lazović mi je rekao da sam u velikom problemu i da ću biti u još većem ako ne uradim šta traže od mene. Službenik koji je sjedao do mene je počeo da mi prijeti i da traže da im otključam telefon”, kazao je Vučinić u svojoj odbrani.

Dodao je da ga je za vrijeme vožnje davio policajac koji je sjedio pored njega, stavljajući mu kesu na glavu i oko vrata takozvanu davilicu od gume, narandžaste boje: “Tako me je davio 15 sekundi”.

“Nakon dolaska u CB Podgorica rečeno mi je da idem na poligraf. Prije poligrafa u prostoriju su me otvorenim dlanovima po glavi, licu i vratu tukli službenici specijalnog tima. Govorili su mi da pazim šta ću reći i da ne bi valjalo da se lice koje vrši poligraf požali na mene jer tek tada ne bih znao šta će me snaći”, izjavio je optuženi Vučinić.

On je rekao da su ga nakon detektora laži odveli u tadašnje sjedište specijalnog tima kod Delta sitija, pa u kancelariju gdje je bilo devet pripadnika specijalnog tima:

“Lazović, Žižić i Janičić su me smjestili na drvenu stolicu. Ispitivan sam od strane devet službenika, pitali su me za događaj vezan za “Korkovado. Rekao sam im da ne znam ništa i da nemam veze sa tim, a potom su počeli da me udaraju šakama po glavi i tijelu. Nekoliko njih me udaralo po leđima i psovali mi majku. Zaprijetili su mi: ‘Predaćemo te kavčanima, da oni nastave da te muče’. Nakon toga jedan od njih je tražio da se skinem, što sam odbio”, izjavio je Vučinić.

Dodao je da ga je neko od njih udario u rame, nakon čega je pao sa stolice.

“Zatim su mi skinuli šorts i veš i pržili elektrošokerom po testisima. Onesvijestio sam se”, izjavio je optuženi.

Dodao je da su mu potom dali da obuče pancir, preko kojeg su ga tukli.

“Nakon što su ga skinuli, jedan od njih mi je rekao: ‘Vidiš da se ništa ne poznaje, a usra*i smo se u tebe’. Lazović je izašao i rekao Janičiću da mu javi ako ne budem htio da potpišem izjavu, da me “provoza do Žabljaka”, tvrdi optuženi. Janičić mi je rekao nešto u smislu: ‘Da li ćes da potpišeš izjavu, da ne prolazimo opet sve ovo’. U tom trenu sam odlučio da priznam sve što su tražili jer sam se plašio da li će me ostaviti živog”, kazao je okrivljeni.

Dodao je da kada je došao na saslušanje kod tužiteljke, saslušavan je u dvije prostorije. Prvo u prostoriju VDT-a, zatim u SDT-a. Dodao je da je nakon dolaska kod tužiteljke, stavili su papir ispred njega sa kojeg sam čitao izjavu koju su sastavili službenici Specijalnog tima i to po nalogu tužiteljke. On je naveo da je u istražnom zatvoru Bijelo Polje, nakon dan što je tamo smješten, imao posjetu od strane službenika Specijalnog tima Nikole Janičića. Pojasnio je da je kasnije od advokata Srđana Lješkovića saznao da to nije dozvoljena posjeta jer jedino sudija može da dozvoli posjete, prenose Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Radovana L. Mujovića i Vasilija B. Rafailovića, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, te Petra V. Lipovine, Mitra D. Markovića, Filipa M. Kneževića, Žarka Ž. Pejakovića, Lazara M. Nedovića, Aleksandra B. Ćetkovića, Boška Ž. Pavlovića, Jovana Mirkovića i Aleksandra Stevanovića, Marka A. Zorića, Nikole Z. Marića, Đurđevac V. Uroša, Filipa M. Bešovića, Gorana V. Rakočevića, Ivana R. Brnovića, Nikole P. Drecuna, Đurđevac Z. Aleksandra, Moša I. Paovića, Uroša V. Vučinića, Davora H. Avdića i Nemanje M. Zurovca.

U tom aktu piše da su Mujović i Rafailović početkom 2017. godine stvorili kriminalnu organizaciju radi vršenja krivičnih djela, čiji su članovi postali optuženi, kao i Bajram Pista i Marinko Rajković, koji su rješenjem Višeg suda određeni za svjedoke saradnike.