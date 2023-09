Direktor Uprave policije Nikola Terzić polemisao je sa stavovima predsjednika Suda Borisom Savićem.

Šef Uprave policije Nikola Terzić kazao je za "Vijesti" da istraga o obijanju sudskog depoa ide u dobrom smjeru, ali i polemisao sa izjavom predsjednika Višeg suda Borisa Savića da gotovo ništa ne nedostaje iz tog objekta.

"Za razliku od predsjednika Višeg suda, koji je saopštio da gotovo nijedan dokaz iz depoa ne nedostaje, mislim da niko nije uložio toliki trud i napor zbog rekreacije, iako bih volio da je on u pravu, a da ja griješim. Plašim se da će istina biti drugačija", kazao je Terzić "Vijestima".

On je istakao da policija čini sve na rasvijetljavanju tog događaja.

"Aktivnosti koje policija preduzima na rasvjetljavanju obijanja depoa Višeg suda idu dobrom dinamikom u smislu pronalaska, fiksiranja i izuzimanja materijalnih dokaza koji će nas, iskreno se nadam, u veoma kratkom vremenskom periodu dovesti ne samo do izvođača, već i do naručilaca radova. Ovaj slučaj pokazuje da ljudi s one strane zakona ne miruju. Međutim, neka budu sigurni da ne mirujemo ni mi i da ćemo ih uskoro izvesti pred lice pravde".

On se osvrnuo i na činjenicu da službenici Uprave policije i dalje obezbjeđuju zgrade sudova i tužilaštava, iako je zakonom drugačije propisano.

"Iako je odavno trebalo da bude formirana druga služba koja bi se bavila poslovima zaštite objekata sudova i tužilaštava, službenici Uprave policije i dalje čuvaju te objekte, uprkos svim poteškoćama i problemima u radu. To naravno činimo u cilju efikasnije zaštite, izlazeći im u susrtet", kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave policije, Nikola Terzić za Vijesti.