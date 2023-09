Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor Radu Grboviću i Mersudinu Čolakoviću za još tri mjeseca, odnosno Grboviću do 8. decembra, a Čolakoviću do 12. decembra ove godine.

Oni se terete da su postali pripadnici kriminalne organizacije koju je na teritoriji Crne Gore, Srbije i drugih država Evrope organizovao navodni vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer, a toj organizaciji su navodno pripadali i državljani Srbije Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković i Ratko Živković.

"Vijeće Vrhovnog suda u sastavu sutknje Seke Piletić kao predsjednice vijeća i sudija Zorana Šćepanovića i Milenke Seke Žižić kao članova vijeća, produžilo je pritvor okrivljenom R.G. zbog osnovane sumnje da je izvršilo krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 2 u vezi stavova 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a M.Č. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 2 u vezi stavova 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudima iz člana 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika Crne Gore. Oni se terete da su postali pripadnici kriminalne organizacije koju je na teritoriji Crne Gore, Srbije i drugih država Evrope organizovao okrivljeni R.Z., čiji pripadnici su u istom periodu postali državljani Republike Srbije okrivljeni V.B, M.M., N.J. i R.Ž", ističe se u saopštenju Vrhovnog suda, prenose "Vijesti".

Grboviću i Čolakoviću pritvor je određen Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 10. juna 2023.godine, a produžen Rješenjem vijeća tog suda 4. jula 2023. godine, tako da po Rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor Grboviću može trajati do 8. decembra 2023. godine do 14:40 časova, a Čolakoviću do 12. decembra 2023. godine do 18:20 časova.