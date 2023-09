Navodni nestanak više od tri tone kokaina iz Slobodne carinske zone u barskoj luci već godinu i po niko od nadležnih ne pominje.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nejasno je i da li neko istražuje da li je droga uopšte ukradena iz kontejnera kojima su u Bar dopremljene banane. Policija i SDT duže od godinu ne odgovaraju na pitanja o tome, pa ni na ono - da li je ikada formiran predmet povodom Katnićević tvrdnji.

Navodni nestanak više od tri tone kokaina iz Slobodne carinske zone u barskoj luci već godinu i po niko od nadležnih ne pominje, a nejasno je i istražuje li iko je li skupocjeni bijeli prah uopšte ukraden iz kontejnera kojima su u Bar dopremljene banane.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva ne odgovaraju na pitanja o toj istrazi, poslata još 21. jula, među kojima je i da li su u SDT-u zatekli predmet formiran tim povodom i ako jesu, u kojoj fazi je bio.

Bez odgovora su ostala i pitanja - ako su zatekli predmet formiran zbog nestanka oko tri tone kokaina tokom 2021. godine, šta je utvrđeno do sada i jesu li otkrili ko je bio naručilac voća u kontejnerima iz kojih je navodno ukradena droga.

Ista pitanja SDT-u slata su i u januaru, prenose Vijesti.

O navodnoj krađi kokaina, javnost je obavijestio bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, na konferenciji za medije 14. januara 2022. godine.

Tada je rekao da su bar tri višemilionska tovara droge kriminalci uspjeli da uzmu zbog loše koordinacije bezbjednosnih službi.

Tvrdio je da je kokain ukraden tokom 2021. godine i to 2. juna, 2. avgusta i 14. oktobra, a potom i objasnio kako je to utvrđeno.

“Dakle tri puta su oni uspjeli u ovoj zoni da izvezu značajne količine droge. U jednom slučaju je falilo dvije tone i 50 kilograma tereta, što ukazuje da je toliko droge i otišlo. U drugom slučaju 500 kilograma, dok u trećem slučaju utvrđujemo količinu”, kazao je Katnić na početku prošle godine.

“Kako smo do toga došli - tako što smo pametni. To je sigurno. I što smo ušli u papire”, dodao je on.

Katnić je obrazložio da su sve to zaključili na osnovu dokumentacije, prenose Vijesti.

“Mi smo to zaključili čim smo došli do ove plombe”, kazao je on.

Objasnio je da su manjak robe primjetili carinici i špediteri, i konstatovali da uvijek fale paketi u drugom i trećem redu paleta - jer ih je odatle lakše krasti.

“O tome su obavještavali prodavca robe, a to je ova firma iz Slovenije (Derbi) i na osnovu toga utvrđeno je kolika je ova količina”...

Istakao je da je i u jednom od te tri isporuke naručilac robe bila kompanija Voli, te da je tada iz kontejnera namijenjenog njima uzeto pola tone kokaina.

“U onom mraku, u skladištu...”

“Vijesti” su još u aprilu prošle godine pitale Upravu policije šta su preduzeli da provjere navode izjave, sada već bivšeg, glavnog specijalnog tužioca - da je iz barske luke nestalo oko tri tone kokaina.

Na to pitanje nikada nije odgovoreno, a ostali su nijemi i na pitanja da li je utvrđeno koje su to pošiljke, odnosno kojim brodovima su kontejneri stigli u Luku Bar i je li tovar u tim kontejnerima bio za ukupno tri tone lakši prilikom prijema u crnogorsku luku, u odnosu na italijansku, gdje su pretovareni sa kontejneraša ili su prilikom oba mjerenja imali istu težinu.

Bez odgovora ostalo je i pitanje: ukoliko nijesu imali istu težinu, već su zaista bili lakši u Luci Bar, da li su formirani predmeti i utvrđuje li, eventualno, Uprava policije je li iz njih zaista ukradeno oko tri tone kokaina, prenose Vijesti.

Ista pitanja toj bezbjednosnoj instituciji poslata su i krajem aprila i u septembru 2022. godine.

Prema podacima koji su ranije objavljeni, kontejneri u kojima su bile banane, a iz kojih je prema tvrdnjama Katnića nestalo oko tri tone kokaina, imali su istu težinu prilikom mjerenja u Baru i italijanskoj luci Đoja Tauro.