Uprava policije će u redovnom postupku podnijeti protiv Podgoričana Maria Kladnika (28), Viktora Lambulića (24) i Bobana Šunjevića (29), zbog agresivnog ponašanja prema patroli policije, koja je u nedjelju veče stigla da interveniše u tom noćnom klubu.

Izvor: MONDO

Tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Jovanka Čizmović, nakon što joj je policija dostavila obavještenja, izjave ali i snimke iz diskoteke "Top Hill" donijela je odluku da ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti već samo prekšajne odgovornosti za trojicu mladića, pišu ,,Vijesti"

Protiv Kladnika, Lambulića i Šunjevića biće podnijeta prekršajna prijava iz Zakona o javnom redu i miru jer se sumnja da su počinili prekršaj iz člana 11 st.1 tog zakona - ometanje ili omalovažavanje službenog lica u grupi...

Prema podacima Uprave policije, u noći između nedjelje i ponedjeljka odmah poslije koncerta Dina Merlina, negdje oko 02.30 časova došlo je do masovne tuče i haosa unutar diskoteke.

Na brojnim snimcima, koje su objavili mediji, vidi se da u haosu učestvuje najmanje 10-ak osoba, koje nasrću na obezbjeđenje diskoteke koje kordonom pokušava da razdvoji dvije grupe sukobljenih gostiju...

Policija je odmah dobila poziv da je došlo do narušavanja javnog red i mira u diskoteci "Top Hill" nakon čega, prema policijskim dokumentima, u taj noćni klub dolaze policijski službenici koji u blizini ulaza, kako tvrde, "zatiču agresivnu grupu više lica koja se međusobno guraju".

"Nakon što su ugledali policijske službenike, ta lica počinju da se agresivno kreću u pravcu policije i guraju rukama", navodi policija, javljaju Vijesti.

Službenici policije tada su izdali nekoliko upozorenja i naređenja, a kako se tvrdi u policijskoj prijavi, Lambulić, Kladnik i Šunjević su se oglušili zbog čega su policajci ka njima upotrijebili sprej sa nadražujućim dejstvom.

"Nakon upotrebe spreja, lica prestaju sa pružanjem otpora, osim Maria Kladnika kojem su od strane službenika stavljena sredstva za vezivanje", navodi UP.

Poslije haosa unutar i na izlasku iz diskoteke, trojica Podgoričana su privedena u prostorije OB Budva, gdje su saslušana, a izjave poslate dežurnoj tužiteljki u Kotoru.

Dan nakon tuče u "Top Hillu" regionalni mediji prenijeli su informaciju da je te noći nakon koncerta Merlina navodno verbalno napadnut premijer Dritan Abazović.

Uprava policije je odmah saopštila da premijer nije napadnut već da je bezbjedno, uz prisustvo pripadnika policije koji su angažovani na njegovom ličnom obezbjeđenju, napustio "ovaj objekat iz razloga koji nisu vezani za događaj u kojem je došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane nekoliko osoba u istom objektu, kada je intervenisalo obezbjeđenje lokala".

"Došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane nekoliko osoba, pa su policijski službenici preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti, upozorili učesnike incidenta, a onda i izdali naređenje, o šta su se oni oglušili, te su policijski službenici u odnosu na tri losobe upotrijebili sprej sa nadražujućim dejstvom", saopštila je policija, prenose Vijesti.

Prema Zakonu o javnom redu i miru za prekršaj iz člana 11 - onaj ko ometa ili omalovažava službeno lice državnog organa ili organizacije, ustanove ili drugog pravnog lica i to kao član grupe, kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.