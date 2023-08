Vlasnik hotela “Jovana” u Kolašinu Mladen Bulatović, podnio je SDT-u krivičnu prijavu protiv službenika Uprave za katastar i državnu imovinu iz tog grada.

Izvor: mondo.me

U samom srcu Kolašina nalazi se hotel “Jovana”. Ako se neupućeni turisti zapute tamo, na recepciji neće zateći nikog. No to nije slučajno jer hotel nikad nije ni otvoren.

“Ovo je samo jedan od apartmana hotela Jovana koji je odavno spreman više od 11 godina čeka prve goste jer pojedinci u vrhu ne dozvoljavaju da se legalan hotel regularno uknjiži”, kazao je vlasnik hotela ,,Jovana,, Mladen Bulatović za TVCG.

Parcela na kojoj je hotel u Katastru “više od deceniju se vodi kao livada prve klase i pored, kako kaže Bulatović, kompletno čiste dokumentacije.

“Kompletno svi papiri su čisti, imamo legalnu dozvolu, ja sam građanin koji voli državu i radio sam sve po zakonu, izvadio građevinsku dozvolu i platio sve komunalije više od 40.000 eura, međutim neće da uknjiže ovaj hotel u katastar kolašinski”, kazao je Bulatović.

Zašto neće, odgovor je ekipa TVCG potražila u Katastru. Kažu Bulatović na njih vrši medijski pritisak, a odbija saradnju sa tim organom.

“Znači to se ne slaže, projektna dokumentacija, građevinska dozvola i elaborat jer to se sve provjerava i ako se ne slaže neće da ovjeri elaborat on traži da mu se uknjiži objekat bez tereta i ograničenja, on se drži jednog ja imam građevinsku dozvolu i ti meni moraš da uknjižiš”, istakao je iz Uprava za katastar Kolašin Veselin Vukić.

Vukić navodi da Bulatović treba da omogući vještačenje i onakon toga će se znati ko je u pravu a ko u krivu.

“Kod njega je sve prosto on samo treba da omogući nama da omogući da izvršimo vještačenje i utvrdimo činjenice koje je našao vještak onda mi njemu evo ja ću isti dan da uknjižim, ja lično smatram da on zna za te činjenice i lično mi je žao što onakav objekat nije uknjižen”, poručuje Vukić.

Bulatović kaže neće dozvoliti vještačenje jer smatra da to nije po zakonu. U cijeloj situaciji kaže osjeća se nemoćno.

“To je tužno država mi nije pomogla, već odmogla uložio sam svoj kapital a ne mogu da uknjižim legalno sagrađeni hotel to je nenormalna situacija”, istakao je Bulatović.

Zato je Specijalnom drzavnom tužilaštvu podnio krivične prijave protiv službenika kolašinskog katastra a najavio i nove protiv svih onih, kako je kazao, “upletenih u kriminal” koji ga sprečavavaju da otvori hotel za goste.