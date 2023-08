Tužilački savjet glasao o vršiocu dužnosti vrhovnog državnog tužioca

Izvor: MINA

Tužiteljka Tatjana Begović, kao što se i očekivalo, bila je jedini predlog članova Tužilačkog savjeta za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca, pa je i dobila povjerenje većine u tom tijelu da i u narednih šest mjeseci u v.d. mandatu rukovodi tužilačkom organizacijom, pišu Vijesti.

Protiv odluke da Begović još šest mjeseci bude na najvažnijoj funkciji u tužilaštvu bili su član TS-a Stevo Muk i predstavnik Ministarstva pravde Bojan Božović, koji je na početku rasprave konstatovao da ona ovaj put ona neće dobiti njegovu podršku i naglasio da “tužilaštvu trebaju brže i efikasnije promjene”...

Nakon što je zamjenik TS-a Nikola Samardžić iznio predlog da Begović bude određena za v.d. VDT-a, Muk je saopštio niz primjedbi na njen rad u polugodišnjem v.d. mandatu - naglašavajući da bi njegovom podrškom tom predlogu “ozakonio nešto što je od samog starta bilo nezakonito i to još prije šest mjeseci”.

Iako su imali mogućnost da nekoga iz tužilačke organizacije predlože za v.d. VDT-a to nijesu učinili ni Muk kao ni ostali članovi Tužilačkog savjeta, nakon što ih je o tome pitao Samardžić, prenosi portal Vijesti.

Prije toga, Božović je pojasnio zbog čega Begović ovog puta neće dobiti njegovu podršku: “Mislim da moramo proaktivnije da djelujemo i da nije dovoljno reći da smo u v.d. stanju i to je to što možemo da uradimo. Želim da budemo efikasniji, da se neke stvari brže mijenjaju”.

Kazao je da su u proteklih mjesec imali više sastanaka u Ministarstvu pravde kako bi probali da kreiraju jasnu sliku u vezi sa stanjem u tužilačkoj organizaciji i da su donijeli stav da se glasa protiv kako bi apelovali na sve da se “neke stvari moraju brže reformisati”.

“Stanje nije na onom nivou na kojem bismo to željeli”, bio je jasan Božović.

On je naglasio da treba biti iskren i reći da “Begović ni sama nije htjela da se prihvati ove funkcije, već da je to uradila uz konsultacije sa dijelom TS-a”.

Muk je tokom diskusije kazao da je bio u pravu prije pola godine kada nije glasao da se Begović odredi za v.d. VDT-a i da se to potvrdilo i prilikom ocjena “niza aktera u vezi sa tom odlukom TS”.

Ponovio je da je Begović tada bila u sukobu interesa, jer je kao član TS glasala o drugim kandidatima, da bi se “ona ista našla u situaciji da bude određena za v.d. VDT-a”, ali i ponovio da nije mogla biti izabrana ni zbog zabrane napredovanja u tužilačkoj organizaciji dok je članica TS-a.

Kako Vijesti prenose, Muk je pobrojao nekoliko poteza Begović za vrijeme njenog polugodišnjeg mandata, koje su ga iznenadile, podsjećajući da je kao predsjednica Komisije za pritužbe predlagala da v.d. VDT-a treba da donese opšte, obavezujuće uputstvo oko načina na koji se pišu rješenja o odbacivanju prijava i rješenja o pritužbama o odbacivanju krivičnih prijava.

“Od te sugestije do sada nije se desilo ništa. Kada je Begović kao v.d. VDT-a došla u priliku da te sugestije realizuje to nije uradila”, pomenuo je Muk.

On je rekao i da je Begović nastavila sa praksom da članovima TS, koji nijesu članovi Disciplinskog vijeća, brani da se blagovremeno upoznaju sa predmetima, već se “upoznaju sa cjelovitom informacijom kada i opšta javnost”, sa sajta TS.

“Praksa koja je nelogična i urušava dostojanstvo TS i nas individualno, jer mi nikome ne možemo da kažemo da išta o tome znamo... To je za mene neprihvatljivo i nedopustivo”, kazao je Muk, koji je imao i zamjerku što članovi TS nijesu glasali za Godišnji izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva, već je samo upućen parlamentu.

Muk je kazao da je reformskog entuzijazma kod Begović primijetio samo oko slučaja postupka razrješenja rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva Podgorica Lepe Medenice, dodajući da je on imao drugi stav i po tom pitanju.

Pomenuo je i da nadzor SDT-a ni godinu nakon što je počeo nije okončan i da nema pojašnjenja zašto taj posao nije završen.

“To je primarna ogovornost v.d. VDT-a. I još jedna stvar koja pokazuje da smo mi kao jedno kolektivno tijelo pristali - šest mjeseci nakon što je prethodnoj v.d. VDT-a Maji Jovanović prestao mandat ona se i dalje nalazi na Vajber listi elektronskih sjednica TS-a. Ja sam to vidio nedavno. Ona se i dalje nalazi na listi što znači da je na to pristala aktuelna v.d. VDT-a, a ranija što se potpuno neovlašćeno nalazi ne vidi ništa sporno. Iz toga ćemo svi izvesti neke zaključke, ja imam svoje”, zaključio je Muk dodajući da je “Begović kudikamo bolje rješenje od ranije v.d. VDT-a”.

Naglasio je da on kao član TS traži “više i bolje, te zato neće podržati predlog”.

Tatjana Begović 8. februara ove godine određena je za v.d. VDT-a. Evropska komisija je u neformalnom dokumentu non pejperu podsjetila da je Vrhovno državno tužilaštvo u v.d. stanju od 2019. godine, ali da je “način na koji je Tužilački savjet u februaru 2023. godine izabrao v.d. predsjednicu VDT-a izazvao ozbiljnu zabrinutost u vezi sa poštovanjem odredbi Zakona o državnom tužilaštvu”...

TS je 12. aprila predložio da Maja Jovanović bude njihov predlog za VDT-a, koji je poslat Skupštini 11. maja ove godine, prenpsi portal Vijesti.

Novi polugodišnji mandat u v.d. stanju nije pratio javni poziv TS-a zainteresovanim da se prijave za tu poziciju, kao što je to bio slučaj prilikom ranijih produžavanja v.d. stanja, jer to tijelo 19. jula ove godine nije većinski podržalo takav predlog Steva Muka.

Kritikujemo, a ne vidimo objektivne probleme

Advokat Siniša Gazivoda je kazao da je dijelom saglasan sa Mukom i Božovićem, ali je istakao oklonost da u momentu kada je počeo mandat ovog TS-a, nijesu zatekli organizovanu i dobru tužilačku organizaciju.

“Ne mislim da je ona i danas u nekoj odličnoj situaciji. Mislim da su se neke značajne stvari desile i promijenile nabolje i to na jedan način isto tako vidi i stručna i laička javnost. Jedna stvar koja se u kritici, a koja se često gubi iz vida, postoji ogromni deficit državnih tužilaca. Ono što smo mi htjeli da se radi brže, bolje i efikasnije smo naišli na objektivni problem jer od nekih ljudi ne možete tražiti više ako oni već daju neki maksimum”, kazao je Gazivoda.

On je naglasio da ni kadrovska struktura u tužilačkoj organizaciji nije takva da može garantovati dovoljan broj kadrova za najodgovornije pozicije - koje su vidjeli kroz intervjue.

“Manjak od 30 tužilaca će se popuniti tek naredne godine. Kad smo određivali v.d. VDT-a prošle godine nijesmo imali puno predloga. Nemamo mnogo ljudi koji ispunjavaju sve zakonom predviđene uslove, imaju iskustvo u radu na složenim predmetima, a da nemaju neku vrstu hipoteku koja ih pravno gledano ne bi možda diskvalifikovala, ali članovi TS ne bi podržali takva kadrovska rješenja”, rekao je Gazivoda.

On je rekao da i danas imaju jedan predlog za v.d. VDT-a”, što nije dobro”.

“I kad smo imali javni poziv nijesmo imali situaciju da se deset tužilaca, sudija prijavi za ovo mjesto. Imali smo skoro nedavno raspisan i oglas za mjesto u SDT, a mi smo tu imali samo jednog prijavljenog kandidata koji je već bio upućen na rad u to tužilaštvo. Što znači da ne postoji neki entuzijazam za rad u tužilaštvu, a bogami ni za preuzimanje odgovornosti. Smatram da je Begović profesionalac koji pošteno radi tužilački posao. To isto mislim i za izbor Jovanović i za Vladimira Novovića. Imamo jedan predlog, oko kojeg diskutujemo i to nije dobro. Nemam drugi predlog”, naveo je Gazivoda, pišu Vijesti.