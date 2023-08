Predmet ubistva Veselina Vukotića i dalje u rukama Višeg tužilaštva, ali tužioci koji rade na tom slučaju nemaju uvid u skaj komunikaciju u kojoj se pominje i ta likvidacija.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Predmet ubistva Veselina Vukotića i dalje je u rukama Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Podgorici, ali tužioci koji rade na tom slučaju nemaju uvid u skaj komunikaciju u kojoj se pominje i ta likvidacija, navode Vijesti.

To su Vijestima saopštili iz VDT kojim rukovodi Lepa Medenica, ponavljajući da su krajem januara uputili posljednju urgenciju Upravi policije za preduzimanje mjera kako bi rasvijetlili taj zločin...

Šezdesetdevetogodišnji Kotoranin ubijen je 20. aprila 2019. godine - napadač je pucao u njega nakon što je izašao iz vozila koje je parkirao ispred porodičnih apartmana u toj primorskoj opštini.

On je otac vođa škaljarskog kriminalnog klana - Igora Vukotića i sada pokojnog Jovana Vukotića.

U spisima koje je Europol dostavio crnogorskim istražnim organima, u jednoj od prepiski, službenik Uprave policije, sada uhapšeni Petar Lazović, u razgovoru sa vođom kavačke kriminalne grupe Radojem Zvicerom, konstatuje da je “imao osjećaj” ko je ubio Veselina Vukotića, navodeći prezime Vukčević.

“Znaš da sam imao osjećaj da je Vukčević starog špijuna omančupa”, piše Lazović u grupi za razgovor sa Zvicerom i sada odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem.

Potom konstatuje i da je “srećom” na tom slučaju radio Enis Baković, tada visoki funkcioner Uprave policije.

Iz Višeg državnog tužilaštva, međutim, kažu da im Skaj komunikacija nije dostavljena od kolega iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Ne odgovaraju da li su u tom kontekstu saslušali Petra Lazovića, Bakovića i druge koji se pominju u nekada kriptovanoj komunikaciji, koju je kriminalistička obavještajna agencija Evropske unije dostavila ovdašnjim istražiteljima.

“Navedeni predmet i dalje je u nadležnosti Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, te da od strane Specijalnog državnog tužilaštva ovom tužilaštvu nisu dostavljani bilo kakvi transkripti, niti pak transkripti sa sadržajem kako to navodite u vašem pitanju, sa kojih razloga nisu ni preduzimane radnje u smislu provjera navoda istih”, navodi se u odgovoru Lepe Medenice.

Ona je dodala da su u predmetu formiranom u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici povodom ubistva izvršenog na štetu Veselina Vukotića, u toku izviđaja preduzete su brojne mjere i radnje:

“Od strane tužilaštva donijeta je naredba za obdukciju tijela, kao i naredbe za sva neophodna vještačenja, prikupljena su obavještenja od većeg broja lica, dok je dana 21. 10. 2020. godine jedno lice saslušano u svojstvu svjedoka, čiji svjedočki iskaz je bio predmet provjere i tužilaštva i Uprave policije i koji nije dao rezultate u pogledu otkrivanja izvršioca predmetnog krivičnog djela, pa kako je predmetno krivično djelo ostalo po NN izvršiocu, to je od strane tužilaštva upućivano više urgencija Upravi policije za preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji iz njihove nadležnosti, a posljednja dana 25. 1. 2023. godine, sve u cilju rasvjetljavanja predmetnog krivičnog djela i identifikacije izvršilaca istog”, kazali su iz Višeg državnog tužilaštva.

Osam hitaca, pa bijeg

Vukotić je likvidiran nakon što je izašao iz “audija”, napadač sa vatrenim oružjem u njega je ispalio osam hitaca, a potom otrčao ka naselju Sveti Stasije.

Godinu i nešto kasnije, pred tužioce je stao Cetinjanin koji je tvrdio da zna ko su nalogodavci, a ko izvršioci tog ubistva.

Rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva, tužiteljka Lepa Medenica, i tada je kazala da je iskaz tog svjedoka provjeravan, ali da nije dao rezultate.

Bez odgovora ostalo je pitanje da li su u Višem državnom tužilaštvu saslušane osobe koje je 21. oktobra 2020. godine, tokom saslušanja u svojstvu svjedoka, ta osoba označila izvršiocima i nalogodavcima.

Nakon ubistva oca vođa škaljarskog klana saslušano je više pripadnika organizovane kriminalne grupe “kavači”, pregledani su snimci sa nadzornih kamera, urađena su brojna vještačenja...

Ispred kuće ubijenog Vukotića 2013. godine aktivirana je eksplozivna naprava. Tada nije bilo povrijeđenih.

Spekulisalo se da je upravo Veselin Vukotić bio meta 16. aprila 2016. godine, kada je u naselju Kavač pucano na crni “mercedes” kojim je upravljao Nenad Popović. Navodno, Popovićev automobil izrešetan je greškom, jer je Vukotić vozio identičan, pišu Vijesti.

Mjesec i po prije nego je Vukotić ubijen, policija je zvanično saopštila da je u maju 2016. bio sa sinom u automobilu, kada je, sada pokojni Jovan Vukotić, navodno pokušao da ubije Tamaru Zvicer, suprugu jednog od vođa kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera.

To je učinjeno iako je još 6. juna 2016. godine, sada pokojni Veselin Vukotić, Specijalnom državnom tužilaštvu dostavio dokaze koji potvrđuju da je njegov sin bio u Ljubljani kada je 23. maja te godine u Kotoru pucano na Zvicer.

SDT je te dokaze “držao” tri godine, a onda su ih proslijedili kolegama iz Višeg državnog tužilaštva, koje je krajem jula 2020. godine, odnosno godinu i nešto nakon ubistva Veselina Vukotića, njegovog, sada pokojnog sina, oslobodilo optužbi za pokušaj ubistva Tamare Zvicer.

Time su pale u vodu i javne optužbe Zvicerove - da je Vukotić u prisustvu svog oca Veselina Vukotića, pucao u njenom pravcu. pišu Vijesti.

Ona je par dana nakon pucnjave u kojoj nije ranjena, u izjavi “Vijestima”, Vukotiću poručila da će se “istina o svemu lako utvrditi”, ali i da “pasoš ostave u redakciji ‘Vijesti’ jer tamo gdje putuju neće im biti potreban”.

Jovan Vukotić ubijen je 8. septembra 2022. godine, u Istanbulu. Zbog te likvidacije u Turskoj je uhapšeno više pripadnika kavačkog kriminalnog klana, među kojima i visokopozicionirani članovi te kriminalne ekipe Radoje Živković, Milan Vujotić i Zdravko Perunović...

Baković, Tamara i potjernica

Enis Baković, koji je do 1. marta 2021. godine bio pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije, prema dokumentima Europola, navodno je skinuo ime Tamare Zvicer, supruge šefa zloglasnog kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera, sa crvene potjernice Interpola.

To je ranije objavio portal Libertas.

Kako su prenijeli, u dokumentu Europola piše da je “Radoje Zvicer, 5. februara 2021. godine, poslao poruku, preko Skaj aplikacije, policajcu Petru Lazoviću da njegova supruga Tamara Zvicer ne može da pređe granicu Crne Gore zbog crvene potjernice Interpola”.

“Lazović je poslao poruku policajcu Enisu Bakoviću koji je izbrisao obavještenje i o tome obavijestio Lazovića. Lazović je proslijedio odgovor Bakovića Zviceru”, piše u dokumentu Agencije Evropske unije za sprovođenje zakona - Europol.

Libertas je, kako je tada objavljeno, tražio od Bakovića komentar i objašnjenje zašto je to učinio, a on je odgovorio da to nikada nije uradio.

“Nikada, pa ni u periodu koji navodite, nijesam izbrisao, niti kao starješina dao nalog da se izbriše bilo kakva potjernica ili Interpolovo obavještenje za osobu Tamaru Zvicer”, odgovorio je Baković.