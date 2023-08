Branislav Matić Beli je kao mlad otišao u Evropu i pokrenuo biznis na auto otpadima.

Od prve sačekuše na beogradskim ulicama posle koje je pokrenuta krvava lavina, prošle su 32 godine. Beogradsko podzemlje devedesetih godina krilo je mnoge tajne. Mnoge od njih ni dan danas nisu razjašnjene i otkrivene, a jedna od njih svakako jeste i pitanje, ko je ubio Branislava Matića Belog?

Ubijen je na kućnom pragu 4. avgusta 1991. godine, a napadači su pobegli u belom mercedesu, zelenom fordu ili belom golfu, zvanične su verzije ovog događaja. Ispred porodične kuće Matića u ulici Milana Raspopovića broj 3 na Voždovcu tog 4. avgusta dugo je stajao parkiran beli kombi registarskih oznaka BG 920-039, a iza njega su bila sakrivena dvojica maskiranih napadača. Kada je Branislav Matić Beli oko 21.20 parkirao automobil oni su izašli iz zasede i otvorili vatru. Dok je zaključavao vrata automobila primetio je svoje ubice i stigao je samo da uzvikne "Lezite!" i da upozori na opasnost suprugu Tanju Matić, komšinicu, koja je bila sa dvoje dece, i devojku Đorđa Božovića Giške, koje su neposredno pre nego što su se začuli pucnji napustile vozilo.

"Tek što smo izašli i krenuli prema kapiji, iza belog kombija pojavila su se dva čoveka u maskirnim uniformama i kapama sličnim graničarskim. Branislav je u tom trenutku zaključavao auto. Zapraštali su rafali", opisivala je kasnije Tanja Matić sačekušu pripremljenu za njenog supruga.

Dvojica muškaraca u maskirnim uniformama ispalila su 27 projektila, toliko je čaura pronađeno na licu mesta, a onda su automobilom, postoje tri verzije koje je marke i boje bio, pobegli sa mesta zločina. Prema navodima, oni su ušli u beli mercedes, zeleni ford ili beli golf, piše Blic. Automat kalibra 7,62 bilo je oružje iz kog je pucano, neki tvrde da je u pitanju bio uzi, drugi hekler. Vest da je ubijen brzo se pronela gradom, o mogućim motivima i izvršiocima se spekulisalo, od mafijaškog obračuna do političkog ubistva, ali do se do danas nije konačno saznalo ko je i zašto zapravo ubio Belog.

Njegovi prijatelji pričali su kasnijih godina da se jedan mladi inspektor Rade Avramovski pojavio i uveravao ih da će ovaj slučaj biti brzo rešen, ali da je sve stalo kada je u kafiću "Bananas", na koji je bačena bomba, inspektor poginuo. Tada im je, kako su rekli, postalo jasno da iza svega stoji krupan igrač.

Ko je bio Branislav Matić Beli?

Branislav Matić Beli rođen je 1952. u Beogradu. Sa svega 12 godina, u crkvi na Voždovcu upoznaje Đorđa Božovića Gišku, i od tog trenutka njih dvojica postaju nerazdvojni drugari.

Kad je već stekao neko ime, Beli odlazi u zapadnu Evropu, i od tada se godinama o njemu ništa nije čulo, sve do njegovog povratka u Beograd 1981. godine. Kružile su priče kako je prvi novac u Evropi stekao preprodajom bonova za gorivo, a govorilo se i da je vlasnik jednog od najvećeg auto otpada u Amsterdamu.

Bilo kako bilo, kada je reč o njegovom poslu u Srbiji, pričalo se da je vlasnik barem 70 auto otpada u našoj zemlji preko kojih je prao automobile ukradene iz inostranstva, ali i novac. Ipak, policija nikada nije pronašla ni jedan dokaz koji bi to ukazivao. Štaviše, za Belog važi da je samo jednom bio u zatvoru jer je zapalio stan taksisti koji mu je silovao devojku, za šta je dobio kaznu od šest meseci.

Kako je Beli ušao u politiku?

Krajem osamdesetih godina prošlog veka, Branislav Matić Beli je podržavao politiku tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića, a njegova podrška je išla toliko daleko da je čak poklonio 10.000 maraka Zajmu za preporod Srbije. Ipak, na samom početku devedesetih, Beli postaje jedan od najglasnijih protivnika vladajučeg režima, i postaje glavni finansijer Srpskog pokreta obnove (SPO) koju je osnovao Vuk Drašković. Zapravo je na velikim protestima 9. marta, bio uz Draškovića, Gišku, Aleksandra Kneževića Kneleta i Jovana Otaševića.

Kada Beli osniva Srpsku gardu?

4. juna 1991. godine, zajedno sa najboljim drugom Giškom, Beli osniva Srpsku gardu, paravojnu formaciju kojojm je upravljao SPO. Prema nezvaničnim podacima, kroz jedinicu je prošlo čak 40.000 ljudi, a delovala je u ratnim sukobima u Hrvatskoj i BiH. Jedinica nije potrajala dugo, pa se raspala početkom 1992. godine. Pred smrt, postoje određene priče, Beli je dobijao upozorenja da rasformira jedinicu, što on nije učinio.

