Apelacioni sud potvrdio presudu Goranu Pantoviću zbog ubistva vlasnika motela “Krstac”

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud Crne Gore opravosnažio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju kojom je Goran Pantović zbog ubistva Zorana Ašanina osuđen na 13 i po godina zatvora, pišu Vijesti.

Tridesetpetogodišnji Pantović, rođen u Mojkovcu, sa stalnim boravištem u Herceg Novom, osuđen je zbog ubistva vlasnika motela “Krstac” kod Mojkovca 5. aprila 2021. godine.

“Pantović je kriv što je lišio života Zorana Ašanina i u njega ispalio osam hitaca, od toga osmi u glavu, i nanio mu teške tjelesne povrede od kojih je kod njega nastupila smrt. Nakon ubistva je pobjegao, ali je akcijom policije pronađen i lišen slobode”, naveo je tada sudija Dragan Mrdak u obrazloženju prvostepene presude.

On je istakao da nema elemenata da je u pitanju teško ubistvo, za šta je teretila optužnica: “Jer se na osnovu uvida u video-zapis iz restorana ‘Krstac’ došlo do uvjerenja da okrivljeni nije došao da liši oštećenog života i da je to uradio nakon što ga je ovaj vrijeđao i prijetio njegovoj porodici”.

Pantović je ranije tvrdio da ga je oštećeni, par mjeseci ranije, sa još dvojicom pretukao, a da je u Ašanina pucao nakon što ga je ovaj maltretirao i pošto je počeo da mu prijeti i govori “kakve će gadosti raditi” njegovoj kćerki od 12 godina i dvije godine starijem sinul, prenosi portal Vijesti.

Tokom suđenja u bjelopoljskom Višem sudu, pročitan je nalaz vještakinje - neuropsihijatrice dr Mirjane Varagić, u kom piše da Pantović u vrijeme ubistva Ašanina nije bio u stanju “jake razdraženosti”, odnosno bio je sposoban da shvati značaj svog djela i bio je u mogućnosti da upravlja svojim postupcima.

“Goran Pantović je na osnovu psihijatrijskog pregleda osoba koja ne boluje od trajnog, ni privremenog duševnog oboljenja i prosječnih je intelektualnih kapaciteta. Takođe, kod njega nisu zapaženi znaci psihoorganskog sindroma, niti razvijene bolesti zavisnosti. Prisutne su crte ličnosti koje su karakteristične za određeni poremećaj ličnosti, što predstavlja trajni, duboko ukorijenjeni obrazac ponašanja u odnosu na okolinu i prema sebi”, navodi se u nalazu.

Kako Vijesti pišu, Pantović je za ubistvo Ašanina osuđen na 13 godina, a za nedozvoljeno držanje oružja osam mjeseci.

U istom predmetu suđeno je i Velimiru Ljujiću (66) iz Mojkovca zbog pomaganja učiniocu nakon izvršenja djela.

Zbog smrti, protiv njega je obustavljen postupak.