Poznata crnogorska blogerka Vasilisa Nurković je udovica Zijada Nurkovića koji je ubijen pred njom i njihovom ćerkom u aprilu 2019. godine u Španiji.

Izvor: Instagram/screenshot

Vasilisa Nurković je poznata blogerka iz Crne Gore, a udovica je Zijada Nurkovića koji je ubijen u aprilu 2019. godine u Španiji, u blizini Malage pred njom i njihovom ćerkom. Ona je tada bila u drugom stanju, a Zijad je inače bio pripadnik "škaljarskog klana".

Zijad je bio saradnik jednog od vođe barskog kriminalnog klana Alana Kožara koji je tesno sarađivao sa "škaljarskim klanom". Zijad je ubijen u automobilu pred porodicom.

"Nepoznati napadač mu je prišao dok je bio sa porodicom u automobilu i izrešetao ga naočigled trudne supruge Vasilise i male ćerke. Zijad Nurković je sa teškim povredama glave prebačen u bolnicu, međutim, ubrzo je preminuo. Trudna supruga i ćerka prošle su bez povreda", navodi izvor.

Od tog dana, pa sve do danas, Vasilisa svaku godišnjicu obeležava fotografijama i stihovima koji su posveženi njenom ubijenom Zijadu. Slike i poruke objavljuje na svom "Instagram" profilu.

"Koliko sam se njemu radovala mislim da više nikome neću. Koliko sam njega željno iščekivala mislim da nikoga više neću. Svi trenuci čekanja njega duboko su ostali urezani tu negde u mojoj glavi. Želja da nikada ne ode. On je dolazio i odlazio. Svaki put kad bi došao plašila sam se onog trenutka kad bi trebalo da ode, kao da više neće doći nikada. Pomisao da sutra neće biti tu, budio je u meni osećaj neopisivog straha. On je bio deo mene. To sam shvatila kada više nije bio tu. Volimo te Z", napisala je ona na godišnjicu njegove smrti.

Pored fotografija koje su posvećene ubijenom suprugu, ona objavljuje stajlinge i modne trendove koje devojke prate i ugledaju se na nju. Ima više hiljada pratilaca na "Instagramu" i veoma je popularna.

Blogerka se sada našla u centru pažnje medija nakon što je objavljena pomenuta Skaj prepiska gde policajac Petar Lazović koji je, kako se sumnja, bio u službi kavačkog klana i Radoja Zvicera, govorio o “izvesnoj Vasilisi”. Prepiske datiraju od leta 2020. godine, a u jednoj od tih Radoje Zvicer obaveštava policajce da se setio da su “škaljarci” jednom svom saradniku, dok je bio u zatvoru, slali fotografije devojke koja drži prst na usnama, kao “znak ćutnje”, na šta mu Lazović objašnjava da je to bila izvesna Vasilisa. Isto tako, u jednoj od konverzacija, Lazović izveštava svoje saradnike o navodnoj otmici “škaljarca” i govori kako mu taj “škaljarac” priča da svi planiraju da ga ubiju, pa i njegovi, jer je u vezi sa Vasilisom Nurković.

"Kaže 'hoćete me ubiti vi, hoće kavčani, hoće moji što sam sad u vezi sa ženom od Zijada' ", piše, navodno, u poruci koju je Lazović poslao.

BONUS VIDEO: