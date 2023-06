Cijena varirala u zavisnosti od mjesta prodaje - Portugal, Ibica, Valensija...

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Nakon što je u maju 2020. godine smjestio 100 kilograma kokaina na sigurnu lokaciju u gradu Costa da Caparica, Cetinjanin Ivan Mijatović ponudio je Milu Božoviću da mu nađe kupce za skupocjeni bijeli prah i to po cijeni od 25.000 do 37.000 eura po kilogramu, zavisno od toga da li se prodaje u Portugalu, Ibici, Valensiji ili drugim evropskim destinacijama...

To piše u spisima predmeta koje je Specijalno državno tužilaštvo formiralo protiv Mijatovića, uhapšenog predsjednika Opštine Budva i više, za sada, neidentifikovanih osoba.

Mijatović je uhapšen 13. juna, a Božović dva mjeseca ranije. Obojici su lisice na ruke stavili pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Cetinjaninu sa prebivalištvem u Budvi, 14. juna određen je pritvor zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

Istog dana, SDT je u odnosu na njega donio naredbu o proširenju istrage, u kojoj piše da je Mijatović radio po Božovićevom nalogu.

Prema tužilačkim spisima, Božović je osobi sa kojom je komunicirao preko Sky ECC aplikacije, 8. maja 2020. godine naredio da sa broda “MSC FANTASIA”, koji se nalazio usidren u luci u Lisabonu, da baci torbe sa kokainom na čamac koji će prići plovilu.

To je učinjeno 9. maja, pola sata nakon ponoći, a SDT pokušava da utvrdi ko su članovi krimi ekipe koji su spustili i preuzeli kokain, a potom ga, u Lisabonu, dostavili Mijatoviću.

On je, piše, pet torbi narandžaste boje u kojima je bilo po 17 kilograma i jednu u kojoj je bilo 15 kilograma skupocjenog bijelog praha, 11. maja 2020. godine prevezao iz Lisabona na sigurnu lokaciju u gradu Costa da Caparica, a nakon toga ih i krčmio za račun Božovića.

“Iz nastavka navedene komunikacije proizlazi da okrivljeni Mijatović Ivan, nakon preuzimanja predmetne droge kokain i skladištenja iste na sigurnu lokaciju, nudi okrivljenom Milu Božoviću da, za njegov račun, izvrši prodaju predmetne opojne droge po cijenama od 25.000 do 37.000 eura po kilogramu, zavisno od toga da li se prodaje u Portugalu, Ibici - Španija, Valensiji, ili drugim evropskim destinacijama”, piše u spisima.

Tužioci su, analizirajući transkripte koje im je dostavio Europol i druge dokaze, osumnjičili Mijatovića da je on, po Božovićevom nalogu, organizovao preuzimanje kokaina.

“A sve u cilju dalje neovlašćene prodaje za račun okrivljenog Mila Božovića”...

SDT tvrdi da je Božović preko kriptovane aplikacije komunicirao oko šverca droge sa nekoliko osoba, a traže i ko ga je, sakriven iza šifre na Sky aplikaciji, “umrežio” sa Mijatovićem:

“Iz komunikacije okrivljenog Mila Božovića lica koje je koristilo pin NEPOPF, proizlazi osnovana sumnja da je ovo lice posredovalo u uspostavljanju kontakta između okrivljenog Mila Božovića i okrivljenog Mijatović Ivana, koji bi bio zadužen za preuzimanje opojne droge kokain koja je bila u vlasništvu okrivljenog Mila Božovića”.

“Sadržina pribavljenih materijalnih dokaza, sadržina presretnutih komunikacija koju su okrivljeni ostvarivali između sebe, ali i među drugim licima koristeći aplikaciju Sky ECC, te iz navedenih dokaza, se može izvesti zaključak da su okrivljeni do stepena osnovane sumnje izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret, na način kako je to prethodno opisano”, piše u spisima.

Branilac uhapšenog predsjednika Opštine Budva, advokat Miroje Jovanović, negirao je bilo kakvu povezanost Božovića sa Mijatovićem, dodajući da je posrijedi “novo montiranje”.

On je optužio to tužilaštvo da “spinovima” pritiskaju vijeće Apelacionog suda i to neposredno pred donošenja odluke o žalbi na rješenje kojim je Božoviću produžen pritvor.

Božovića SDT sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i tri transporta kokaina. Negirao je krivicu.

Prema tužilačkim spisima, njega je 2019. godine Mileta Ojdanić vrbovao da radi za krimi-ekipu koju je taj Tivćanin formirao sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem.

Grupa koju su predstavnici izvršne vlasti nazvali policijski narko-kartel, sumnjiči se za šverc najmanje tri tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju...

Božović je, prema tvrdnjama SDT-a, imao zadatak da kao poslanik i član skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, prikuplja informacije i koristi ih za potrebe kriminalne organizacije.

On je negirao i da je u kumovskim odnosima sa Ojdanićem, a sudiji je ispričao i kakav je njegov stav prema kriminalnim aktivnostima tog klana, o čemu je, rekao je sudiji, više puta pričao i na sjednicama Odbora.

U spisima specijalnih tužilaca piše da je tokom kriminalnog djelovanja, osumnjičeni predsjednik crnogorske metropole turizma, sa članovima kriminalne organizacije razmijenio ogroman broj kriptovanih poruka preko kriptovane Sky ECC aplikacije.

Među tim porukama su i one u kojima, navodno, od krimi-ekipe traži da “odvoje nešto za njega”...

Iz sadržine pribavljenih materijalnih dokaza, presretnutih komunikacija koju su okrivljeni ostvarivali između sebe i sa drugima koristeći aplikaciju SKY, može se izvesti zaključak da su okrivljeni do stepena osnovane sumnje izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret”, piše u spisima

Vila u Lisabonu i lažni identiteti

Mijatović ima vilu u Lisabonu, a pet godina je, koristeći lažni identitet, izmicao pravdi iako je za njim bila raspisana međunarodna potjernica, piše u spisima.

Zbog toga bi, tvrde tužioci, opet mogao pobjeći i skrivati se od krivičnog progona.

U spisima je precizirano da je od 2107. do 2022. godine, dok se skrivao, koristio alijase - Srđan Kozlica i Žarko Mlinarević.

“Iz dostavljenog Sky ECC materijala proizlazi da okrivljeni Mijatović Ivan ima vilu na području Lisabona, Portugal, gdje ima razvijene socijalne veze, budući da je upravo on angažovao više lica iz Portugala i Hrvatske, koji su učestvovali u prenošenju 100 kilograma kokaina”, piše u spisima...