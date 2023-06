U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Medenica je dala iskaz u svojstvu svjedoka u predmetu formiranom zbog ubistva urednika lista “Dan” 27. maja 2004. godine.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica saslušana je juče u istrazi povodom ubistva Duška Jovanovića i, kako je Vijestima rečeno, očekuje da se taj slučaj uspješno okonča.

U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici ona je dala iskaz u svojstvu svjedoka u predmetu formiranom zbog ubistva urednika lista “Dan” 27. maja 2004. godine.

Njen pravni zastupnik, advokat Zdravko Begović, rekao je da su Medenicu pozvali zbog činjenice da je u vrijeme tog ubistva bila vrhovni državni tužilac.

“Budući da je Vesna Medenica bila vrhovni državni tužilac kada je ubijen Duško Jovanović, dobila je poziv za saslušanje kod državne tužiteljke Danke Ivanović Đerić u Višem državnom tužilaštvu. Medenica je dala iskaz u svojstvu svjedoka i ja nisam prisustvovao njenom saslušanju. Iz komunikacije sa njom mogu reći da je juče dala sve podatke koje je tada dobila od istražnih organa. Zadovoljna je činjenicom da se nastavlja istraga i očekuje da se uspješno okonča”, izjavio je Begović.

Tužilaštvo i policija nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića. Za učešće u ubistvu osuđen je jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je Apelacioni sud u aprilu 2017. potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora.

Iz Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare ranije je saopšteno da su članovi tog tijela preliminarno utvrdili da postoje nepravilnosti u istrazi, ali će nastaviti rad na tom slučaju...

Od ubistva Jovanovića u Crnoj Gori promijenilo se sedam vrhovnih državnih tužilaca, devet vlada i ministara policije, ali uprkos tome još se ne zna ko je naredio, organizovao i izvršio taj zločin.

Poslanici bivšeg skupštinskog saziva u više navrata tražili su kontrolno saslušanje nekadašnjeg direktora policije Veselina Veljovića, koji je na zatvorenoj sjednici Odbora za bezbjednost, kako su tvrdili, saopštio da je ubistvo Jovanovića operativno riješeno, odnosno da policija zna ko je to uradio, ali da nema materijalne dokaze.

Veljović je, takođe, sredinom septembra 2019. godine rekao da je umor nadležnog tužioca u noći likvidacije razlog što do danas do kraja nije rasvijetljen slučaj ubistva vlasnika “Dana” i što je taj predmet nepovratno izgubljen.

“Radilo se o profesionalnom nesnalaženju, nedostatku odgovornosti u tom trenutku, jer se radnja dešava u kasnim večernjim satima, kada poslije svega nadležni tužilac pravi procjenu da ostavimo to za sjutra. To ‘sjutra’ u tom trenutku je hipoteka svih ovih godina. I to ‘sjutra’ i ta jedna riječ koju smo tada, da li zbog umora, da li zbog iscrpljenosti i opterećenja profesionalnog pritiska i odgovornosti koju smo imali da završimo tu obavezu koju je trebalo uraditi tu noć, to sjutra je danas svih ovih godina”, rekao je Veljović na sjednici skupštinskog spoljnopolitičkog odbora 2019. godine.

Premijer Dritan Abazović konstatovao je ranije da su mnogi političari obesmišljavali tu istragu, ali da, uprkos tome, smatra da država može doći do rezultata u istrazi ubistva Jovanovića.

“Mnogi ljudi za koje ne biste povjerovali, govorim o političarima, koji su navodno za neku pravdu, opstruirali su i obesmišljavali taj proces. Ja ću nastaviti da radim svoj posao, mislim da pravda ne može da bude zadovoljena, ni medijske slobode ne mogu da budu potpune u Crnoj Gori dok se ne riješi pitanje ubistva Duška Jovanovića”, istakao je Abazović.

Prije dvije godine, Vladin Biro za operativnu koordinaciju (BOK) formirao je poseban tim koji će raditi na rasvjetljavanju tog zločina.

Tada je nezvanično objašnjeno da su u njemu predstavnici više nadležnih institucija, koji će zajedno pokušati da otkriju krivce za najteži slučaj napada na novinare. U 2021. godini ponovo je otvorena istraga ubistva glavnog urednika “Dana”, tokom koje je saslušano više osoba.

Glavni i odgovorni urednik ‘Dana’ i nekadašnji poslanik ubijen je hicima iz automatskog oružja 27. maja 2004. godine kada je izašao iz redakcije tog dnevnog lista. Tužilaštvo i policija nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića”...

Medenica je bila vrhovni državni tužilac kada je ubijen Duško Jovanović, dobila je poziv za saslušanje kod državne tužiteljke Danke Ivanović Đerić u Višem državnom tužilaštvu”, izjavio je advokat Begović