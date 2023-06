Slučaj je policiji prijavila ruska državljanka koja je tog 31. maja zajedno sa još tri koleginice, od kojih jedna iz Rusije i dvije iz Podgorice oko 15 časova došla do tvrđave Mogren kako bi organizovale proslavu za firmu u kojoj rade.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Sud za prekršaje u Budvi proglasio je krivim 39- godišnjeg Posgoričanina I. A. koji se tereti da se bestidno i drsko ponašao prema četiri ženske osobe na tvrđavi Mogren izmad Budve.

Rješenje je donio, kako Vijesti saznaju, predsjednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović koji je odredio novčanu kaznu od 800 eura.

Njih četiri su došle do platoa gdje su počele pripreme, kada se ubrzo parkirao automobil podgoričkih registarskih oznaka. Ruskinja, koja je to ispričala policiji u svojoj prijavi, kazala je da je prišla automobilu u kome je sjedio muškarac kako bi ga zamolila da ukloni vozilo jer se na toj lokaciji priprema proslava. Kada je prišla automobilu, kako je kazala, muškarac na sebi nije imao pantalone već je bio go.

Ona se udaljila od automobila, nakon čega je on go izašao. Kako je kazala pokušale su da mu kažu da ih ne uznemirava.

Podgoričanin je ubrzo ušao u automobil kada je vidio da se parkira automobil u kojem su bile kolege djevojaka.

Okrivljeni je dužan da kaznu plati u roku od 60 dana.