Nakon što je sud prihvatio njegov predlog za jemstvo, branilac Do Kvona i Čand Juna otkazao punomoćje toj dvojici Južnokoreanaca

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odluku da i u ponovoljenom postupku prihvati jemstvo koje su ponudili državljanji Južne Koreje, sutkinja Ivana Becić donijela je tek nakon što je njihov branilac, advokat Branko Anđelić, sudu dostavio dokaze o imovinskim prilikama Do Kvona (32) i Hon Čand Juna (37).

Anđelić je to potvrdio , dodajući da njihove imovinske prilike "nisu ništa ekskluzivno, kako se dugo u medijima predstavljalo" ,kakoprenose Vijesti.

Sutkinja Becić juče je prihvatila predlog za jemstvo i odlučila da je ta dvojica državljana Južne Koreje sa slobode brane optužbi za falsifikovanje.

Njih, međutim, čeka i ekstradicioni postupak, jer ih Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države traže zbog kriminalnog udruživanja, a Do Kvona, takozvanog "kralja kriptovaluta" sumnjiče i za prevaru od 40 milijardi dolara, poslije kraha tera i luna tokena prošle godine.

Anđelić je Vijestima odgovorio da će se za prava dvojice Južnokoreanaca u ekstradicionom postupku starati njihovi pravni zastupnici iz SAD i da je juče, nakon što je prihvaćen njegov predlog za jemstvo, otkazao punomoć Do Kvonu i Čand Junu.

"Politički kontekst ovoga predmeta je nešto sa čim se ne slažem, uz otkaz punomoćja postupaću i narednih 15 dana u interesu klijenata. Ono što je moja dužnost, kao advokata koji je i dalje u obavezi da zastupa prava klijenta, je da upoznam nadležne organe o određenim činjenicama i navodima o kojima me upoznao moj branjenik, a za sto sam dobio njegovu instrukciju", kazao je Anđelić.

Upitan da pojasni "politički kontekst", rekao je da nije prihvatio da nastavi sa odbranom kakvu su zahtjevali advokati iz Amerike, pišu "Vijesti".

"Ne nalazeći dogovor oko strategije dalje odbrane u estradicionom postupku, nisam prihvatio da nastavim sa odbranom kakvu su zahtijevali advokati iz Amerike, jer moj poziv mora ostati profesionalan bez izlaska iz okvira krivičnog postupka. Neprihvatajući da se za klijenta borim preko medija, upozorio sam advokate iz Amerike da ću o njihovom postupanju obavijestiti njihovu komoru, sa dokazima o njihovim radnjama". Do Kvon i Hon Čand Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu, a Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici optužilo ih je da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave.

Tog dana avion privatne kompanije “Alliance Jet”, spreman za let do Dubaija, čekao je Do Kvona i njegovog poslovnog partnera, ali on, međutim, nije prošao dalje od pasoške kontrole - graničnom policajcu koji je provjeravao njegova dokumenta upalila se aplikacija “Find” sa upozorenjem - “uhapsiti” prenose Vijesti.