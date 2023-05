Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici D.A. je osuđen je kaznom zatvora u trajanju od dvije godine zbog produženog krivičnog djela krađe, saopšteno je iz Osnovnog suda Podgorica.

Radi se o osobi koja je ranije višestruko osuđivana, između ostalog, i za istovrsna krivična djela. Takođe, riječ je o osobi koja u javnosti bila prepoznata kao osoba koja ulazi u kuće pod izgovorom da popravlja stare kišobrane, kako prenosi Cdm.

“Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici okrivljeni D.A. je oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela krađa i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Okrivljeni je u dva navrata izvršio krivično djelo krađa i to na štetu N.J. On je nakon ulaska u hodnik njene kuće, iz cipelarnika oduzeo dva para patika ukupne vrijednosti 150 eura. Takođe, on je ušao u kuću P.K., i iz ženske torbe okačenoj na vješaonik, izvadio novčanik u namjeri da oduzme novac i druge vrijedne stvari koje pronađe, u čemu ga je spriječila oštećena koja je naišla u tom trenutku”, ističu iz Osnovnog suda.

Okrivljenom je produžen pritvor nakon izricanja presude, koji može trajati do pravosnažnosti presude, ali najduže dok okrivljenom ne istekne kazna zatvora koju je iz

rekao prvostepeni sud, kako prenosi Cdm.