Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Protiv Baranina A. N. (51) podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je podmetnuo požar na automobilu poslanika NSD-a Dejana Đurovića.

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Bar su, uz konsultaciju sa tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, podnijeli krivičnu prijavu protiv A.N. (51) iz Bara zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari na štetu poslanika jedne političke partije”, navodi se u saopštenju Uprave policije (UP).

Naime, kako su pojasnili iz UP, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, pripadnici policije su došli do sumnje da je pomenuto krivično djelo izvršio A.N. na način što je 14. februara prošle godine oko 6.20 časova u naselju Topolica “zapaljivom tečnošću polio parkirano vozilo i na njemu inicirao požar”.

“A.N. se trenutno nalazi u UIKS-u na izdržavanju kazne zatvora zbog drugih krivičnih djela izvršenih na teritoriji Bara”, piše u saopštenju Uprave policije.