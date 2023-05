U podgoričkom Osnovnom sudu juče počelo suđenje državljanima Južne Koreje, optuženim za falsifikovanje isprava Kralj kriptovaluta Do Kvon i njegov poslovni partner Čand Jun, tvrde da su pasoši sa kojima su uhapšeni originalni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nisam kriv. Nismo falsifikovali pasoše Kostarike, dobili smo ih u zakonitom postupku. Jedini relevantan dokaz za to jeste da od nadležnih državnih organa Kostarike dobijete dokumentaciju o izdavanju pasoša, rekao je juče u sudnici podgoričkog Osnovnog suda državljanin Južne Koreje Do Kvon (32).

Gotovo identičnu odbranu, par minuta prije njega, pred sutkinjom Ivanom Becić, iznio je njegov sunarodnik Hon Čand Jun (37).

Do Kvo i Čand Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu, a Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici optužilo ih je da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave, prenose Vijesti.

Njih dvojica, kao i njihov branilac, advokat Branko Anđelić, tražili su od suda da službeno, posredstvom međunarodno pravne pomoći, od Ministarstva unutrašnjih poslova Kostarike, pribave dokumentaciju o izdavanju putnih isprava za koje ovdašnje vlasti tvrde da su falsifikovane.

”Optužni akt je baziran na internoj komunikaciji policijskih organa. Predlažem da se putem međunarodne pravne pomoći od MUP Kostarika pribavi izjašnjenje o validnosti putnih isprava, Takođe, tražim da im se vrate privremeno oduzeti predmeti, koji nisu predmet izvršenja krivičnog djela, a o predlozima za dokumenta Belgije ću se pismeno izjasniti”, rekao je Anđelić.

Zastupnik optužbe, tužilac Haris Šabotić, usprotivio se zahtjevu za pribavljanje dokaza putem međunarodne pravne pomoći, navodeći da su od belgijske kancelarije Interpola, ali i od njihovih kolega u Kostarici, dobili objašnjenja.

”Tačno je da je komunikacija interna, da im pasoši nisu dostavljeni, ali jesu skenirani i poslati... Interpol Belgije je na 11 strana detaljno obrazložio da se radi o falsifikatu”, rekao je Šabotić.

Sutkinja Becić donijela je rješenje da se od nadležnih organa Belgije ponovo zatraži provjera pasoša.

U sudnici je rekla i da će se naknadno odrediti o predlogu odbrane da dokaze o putnim ispravama Kostarike oduzetim od Do Kvona i Čand Juna traži službeno, od tamošnjih vlasti.

Za slobodu nude 800.000 eura

Do Kvon i Čand Jun ponudili su sudu jemstvo od po 400.000 eura, predlažući da im sutkinja dozvoli da se sa slobode brane optužbi, saznaju Vijesti.

Taj predlog sudu je podnio njihov branilac, advokat Branko Anđelić, navodeći i mjere obezbjeđenja - da ne napuštaju stan u Podgorici, povremeno se javljaju policiji...

Kao garanciju da uhapšeni kralj kriptovaluta i njegov poslovni partner neće pobjeći, Anđelić je sudu ponudio da borave u stanu koji je u vlasništvu kompanije njegove vanbračne supruge.

Do Kvon i Čand Jun su negirali krivicu za falsifikovanje dokumenata, a pred sutkinjom Ivanom Becić obećali su da neće bježati iz Crne Gore ukoliko prihvati predlog za jemstvo koji je podnio Anđelić.

Obojica su objasnila da će novac, ukoliko sud to odobri, uplatiti njihove supruge.

Sutkinju Becić zanimalo je imovno stanje optuženih i njihovih supruga, ali i to da li i koliko nekretnina posjeduju.

Do Kvon je rekao da u Seulu, u suvlasništvu sa suprugom, posjeduje stan vrijedan oko tri miliona eura, ali da ne može precizirati koja je vrijednost dionica koje posjeduje u raznim kompanijama, jer ona varira.

”Ne želim da govorim o tome u prisustvu medija”, rekao je optuženi.

Njegov branilac objasnio je da Do Kvon ni Čand Jun, nemaju problem da sudu dostave podatke o imovini, ali da pred novinarima ne mogu detaljno govoriti o tome, kao ni računima sa kojih će supruge okrivljenih položiti jemstvo, prenose Vijesti.

”Boraviću u stanu mog branioca, neću se kriti, odazvaću se na svaki poziv suda, javljaću se policiji. Mjere nadzora su mi prihvatljive, obećavam da se neću kriti”, kazao je kralj kriptovaluta odgovarajući na pitanja sutkinje.

Čand Jun kupio stan u Srbiji

Čand Jun je sutkinji rekao da osim u Južnoj Koreji posjeduje stan u Beogradu, plaćen oko 1,9 miliona eura.

Pojasnio je da imovina koju posjeduje sa suprugom vrijedi oko pet miliona eura.

I taj optuženi rekao je da prihvata sve mjere nadzora koje je predložio njegov branilac:

”Obećavam da se neću kriti. Boraviću u stanu svog advokata, odazvaću se na svaki poziv suda”.

Tužilac Haris Šabotić usprotivio se predlogu da se njih dvojica uz jemstvo brane sa slobode, navodeći da taj dvojac, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, nema apsolutno nijedan razlog da ostane na teritoriji Crne Gore.

Nakon što je tužilac prokomentarisao da je jemstvo neprihvatljivo za prilike optuženih, a potom i da mu je nejasno kakva je garancija da će boraviti u stanu neke kompanije, reagovao je advokat Anđelić.

Moji branjenici su dali uopšteno izjašnjenje o vrijednosti svoje imovine, isključivo zbog postupaka koji se u drugim državama vode protiv njih, i eventualne zloupotrebe onoga što bi se danas čulo u sudnici. Ukoliko se na nekoliko minuta isključi javnost, okrivljeni će se detaljno izjasniti o imovini, računima, novcu kojim bi bilo plaćeno jemstvo, rekao je juče Anđeli, a prenose Vijesti.

”Ne znam na osnovu čega je tužilac procijenio prilike ova dva čovjeka. Smatram da je predlog potrebno prihvatiti, s tim što je dodatna garancija da kao njihov branilac nudim da borave u mom stanu. Ja radim i živim ovdje, ne mislite valjda da bih dozvolio da ljudi nestanu iz mog stana”, rekao je on.

Sutkinja Becić kazala je da će u zakonskom roku donijeti odluku o predlogu branioca da se državljani Južne Koreje sa slobode brane optužbi.

Do Kvon i Čand Jun uhapšeni su 23. marta u Podgorici. Tog dana avion privatne kompanije “Alliance Jet”, spreman za let do Dubaija, čekao je Do Kvona i njegovog poslovnog partnera, ali on, međutim, nije prošao dalje od pasoške kontrole - graničnom policajcu koji je provjeravao njegova dokumenta upalila se aplikacija “Find” sa upozorenjem - “uhapsiti”.

Za njima dvojicom raspisana je potjernica zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje, a za Kvonom, nekadašnjim, kako ga zovu, “kraljem kriptovaluta”, i zbog optužbi za prevaru tešku 40 milijardi dolara.

Sa sudom na engleskom

Iako im je maternji jezik korejski, Do Kvon i Čand Jun suđenje su juče pratili uz pomoć sudskog tumača za engleski jezik, Selmana Adžovića, saynaju Vijesti.

”Ne razumijem jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu. Moj maternji jezik je korejski, ali razumijem i govorim engleski, i sa sudom ću se sporazumijevati na engleskom jeziku”, rekli su prvo jedan, pa drugi optuženi u sudnici.

Do Kvon je odmah na početku suđenja rekao da će kratko iznijeti odbranu i da neće odgovarati na pitanja sutkinje i tužioca. Na njihova pitanja nije odgovarao ni Čand Jun.