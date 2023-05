Službenici OB Nikšić procesuirali su više lica prethodnih dana zbog različitih krivičnih djela.

Zbog krađe i oduzimanja vozila uhapšene dvije osobe u Nikšiću

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, preduzimajući planske aktivnosti na otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, izvršenih na teritoriji Nikšića u prethodnom periodu, rasvijetlili dva krivična djela i nadležnom tužilaštvu procesuirali dva lica.

Austrijski državljanin M.K. je dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Nikšić 30. maja 2022. godine prijavio da je od strane nepoznatog lica izvršena provala njegovog putničkog motornog vozila marke „Renault Master“ iz kojeg je otuđen lap-top marke

„Apple“.

"Policijski službenici su identifikovali izvršioca N.D. (35), te je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa uhapšen, a nakon privoda tužiocu za ovo lice je donijeto rješenje o zadržavanju u trajanju do 72 sata, do privoda sudiji za istragu

Osnovnog suda u Nikšiću. Takođe, nikšićka policija rasvijetlila je krivično djelo oduzimanje vozila prijavljeno 28. oktobra 2022. godine. Oštećeno lice je prijavilo dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Nikšić da je u toku prethodne noći od strane nepoznatog lica sa parking prostora u blizini Autobuske stanice Nikšić otuđeno teretno motorno vozilo marke „Mercedes Sprinter“. Kao izvršilac djela identifikovan je D.B. (40) koji je lišen slobode po nalogu tužioca i uz krivičnu prijavu priveden na dalje postupanje", piše u saopštenju Uprave policije.

Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljene polne radnje

Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviještena je od strane oštećene osobe da je 3. maja u njen stan došao njen suprug D.R. (32) sa kojim ne živi zajedno određeni period, te da je fizički nasrnuo na nju, upućujući joj pogrdne riječi. Po izjavi oštećene, D.R. je nakon toga, upotrebom fizičke snage, a protivno njenoj volji, oborio na krevet i neprikladno je dodirivao.

"Oštećenoj su od strane ljekara konstatovane lakše tjelesne povrede u vidu podliva i modrica u predjelu podlaktica. Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a koji se nakon predočenog sadržaja prijave izjasnio da se sa navodima upozna Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću", navodi se u saopštenju.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću se izjasnio da se u radnjama D.R. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljene polne radnje i naložio da se od D.R. prikupi obavještenje u svojstvu građanina na navedene okolnosti. Nakon svih dalje preduzetih mjera i radnji od strane policijskih službenika u odnosuna ovaj predmet, postupajući tužilac je naložio da se D.R. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

Zbog falsifikovanja isprave uhapšen turski državljanin

"Na graničnom prelazu Vraćenovići je od strane službenika Stanice granične policije I Nikšić, izvršena kontrola lica K.Y., državljanina Republike Turske, koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke „Mercedes“ podgoričkih registarskih oznaka. Ovo lice je tom prilikom službenicima granične policije dao na uvid ovlašćenje za upravljanje predmetnim vozilom, u čiju vjerodostojnost su isti službenici posumnjali, nakon čega su ovo ovlašćenje i vozilo privremeno oduzeli i predali na dalju nadležnost službenicima Stanice kriminalističke policije – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da se K.Y. liši slobode zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave", saopšteno je iz Uprave policije.