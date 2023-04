Podgoričanin Novica Đikanović uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Vidaka Vujovića.

Službenici Uprave policije su u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici,

preduzetim opsežim istražim mjerama i radnjama, u potpunosti rasvijetlili krivično

djelo teško ubistvo izvršeno na štetu V.V. (24) iz Podgorice.

Juče je lišen slobode D.V. (38) iz Podgorice zbog postojanja osnovane sumnje da je

izvršio navedeno krivično djelo, dok je danas kao saizvršilac u ovom djelu slobode

lišen N.Đ. (37) iz Podgorice, a kojem se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u

saizvršilaštvu.

Policija je, 8 aprila 2023. godine, došla do saznanja da je jedno lice lišeno života

upotrebom vatrenog oružja, a potom zapaljeno, te odmah preduzela niz operativno –

taktičkih i istažnih radnji u saradnji sa forenzičarima i Višim državnim tužilaštvom u

Podgorici, koje su prvo dovele do identifikacije direktnog izvršioca teškog ubistva,a

koji je juče lišen slobode.

Sumnja se da je D.V., 31. marta 2023. godine u vremenskom periodu između 16.00 i

17.30 časova, koristeći odnos povjerenja sa oštećenim V.V., došao po njega vozilom

marke „VW Golf“ barskih registrarskih oznaka i odvezao ga do mjesta Šteke, gdje je

sa direktnim umišljajem na podmukao način namamio oštećenog na pogodno mjesto,

nakon čega ga je upotrebom vatrenog oružja – pištolja marke „CZ M57“ cal. 7.62mm

lišio života, ispaljujući u njegovom pravcu najmanje četiri projektila.

Nakon izvršenog krivičnog djela osumnjičeni se udaljio sa lica mjesta, da bi posle

izvijesnog vremena došao na mjesto izvršenog djela sa drugoosumnjičeniom N.Đ.,

kojom prilikom su zajedno zapaljivom tešnošću polili beživotno tijelo oštečenog, sa

namjernom uklanjanaj materijalnih dokaza ovog djela.

Policija je pretresom vozila D.V. pronašla predmet izvršenja krivičnog djela – pištolj,

koji je je vještačen u Forenzičkom centru Uprave policije, kao i mnogi drugi tragovi

koji su izuzeti kako sa lica mjesta ovog krivičnog djela, tako i iz vozila osumnjičenog.

Policijski službenici su u cilju rasvjetljavanja ovog događaja od više osoba prikupili

obavještenja, više lica poligrafski testirali kao i izuzeli veliki broj video zapisa sa video

nadzora.

Pretresom prostorija koje koristi N.Đ. pronađena je i oduzeta lovačka puška i

municija, zbog čega mu se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljno držanje oružja

i eksplozivnih materija. Pretragom terena u blizini kuće N.Đ. pronađen je mobilni

telefon sa oštećenjima za koji je utvrđeno da je pripadao oštećenom V.V, sapošteno je iz Uprave policije.