Pedesetšestogodišnjoj S. B. produžen pritvor zbog opasnosti od bjekstva

Izvor: Profimedia

Državljanka Rusije S. B. (56) od decembra 2021. do aprila 2022. godine, u svojoj kući u Baru, vrbovala je i podvodila tri mlađe sunarodnice, a u zavisnosti od pruženih seksualnih usluga to je naplaćivala od 20 do 200 eura, od čega je pola zadržavala za sebe.

To piše u spisima tužilaštva, na osnovu kojih joj je zbog opasnosti od bjekstva nedavno produžen pritvor.

Odluku da ostane iza rešetaka nedavno je donijelo vijeće Apelacionog suda, kojim je predsjedavao Mušika Dujović, a u kom su bile i sutkinje Dijana Radulović i Evica Durutović.

Oni su odbili žalbu njenog branioca, ocijenivši da i dalje postoji opasnost od bjekstva.

Pedestšestogodišnjakinja je uhapšena 13. aprila prošle godine u Baru, u policijskoj akciji kodnog naziva “Babuška”.

Lisice na ruke stavljene su joj zbog sumnje da je, zloupotrebljavajući odnos povjerenja i zavisnosti i korišćenjem teške materijalne situacije, u dužem vremenskom periodu seksualno eksploatisala više mlađih ruskih državljanki.

Tada su iz Uprave policije saopštili da je sumnjiče da je, u kući u kojoj je i stanovala, ugovarala pružanje seksualnih usluga muškaracima:

”Radi sticanja novčane dobiti. Prilikom vršenja ovog krivičnog djela osumnjičena je imala definisana pravila i način seksualne eksploatacije u dijelu definisanja radnog vremena, cijene pružanja seksualnih usluga kao i drugih okolnosti”.

Mjerama tajnog nadzora policija je utvrdila da je S. B. vrbovala oštećene K. N., K. A. i F. O. i koristila njihove teške prilike i odnos zavisnosti i organizovala im mušterije kojima su pružale seksualne usluge.

U spisima Apelacionog suda piše da su navodi njene odbrane, odnosno negiranje da je to činila, opovrgnuti upravo svjedočenjem oštećenih K. N. i K. A. ali i onim što su ispričali za sada identifikovani korisnici seksualnih usliga - D. L., M. B., Đ. S, prenose Vijesti.

”I sadržinom komunikacija ostvarenih primjenom mjera tajnog nadzora”.

Terete je da je od sredine decembra 2021. godine do hapšenja vrbovala i predavala drugim licima oštećene, pri čemu je zloupotrebljavala činjenicu da su bile u teškim materijalnim prilikama, a oštećena K. N. i u odnosu zavisnosti od nje:

”S obzirom da je bila bez sredstava za život, koja joj je okrivljena obezbjeđivala, kao i boravak u svojoj kući”.

Mjerama tajnog nadzora policija je prikupila dokaze da je u za sada neutvrđenom broju navrata ugovarala seksualne usluge sa više muškaraca:

”Ugovarala vrijeme, mjesto i cijenu za pružanje seksualnih usluge i to u apartmanima u svojoj kući, svakodnevno u vremenskom periodu od 8 časova do 20 časova, za novčane iznose od 20 do 200 eura, zavisno od vrste seksualne usluge, a zatim je od korisnika usluga preuzimala novac, od kojeg je dio zadržavala za sebe i to u iznosu od 50 odsto”, piše u spisima Apelacionog suda.

Pozivajući se na dokaze iz spisa predmeta, sudije apostrofiraju da postoji osnovana sumnja da je optužena izvršila tri krivična djela trgovina ljudima, saznaju Vijesti.

Optužena pred tužiocem nije sporila da je u svojoj kući u Baru organizovala upoznavanje i druženje muškaraca iz Crne Gore i žena uglavnom iz Rusije, ali je tvrdila da je to činila zbog braka, a ne radi pružanja seksualnih usluga.

Tvrdila je i da je u njenoj kući boravila N. K., kćerka njene prijateljice, koju je izdržavala, a ispričala je i da je kod njih povremeno dolazila A. K. koja je obavljala usluge masera.

Za treću oštećenu - O. F. ispričala je da je njena drugrica iz djetinjstva:

”Koja je čistila i obavljala molerske poslove u njenom objektu”.

”Tvrdi da je ona ugovarala često zajednička druženja kao i usluge masaže, te da je A. K..davala 10 eura dnevno za korišćenje njenog objekta”, piše u spisima. Optužena je u tužilaštvu tvrdila da je ona samo pružala kozmetičke usluge muškarcima:

”I depilaciju intimnog dijela tijela, muškarcima, te masiranje prostate”.