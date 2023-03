Iz Uprave policije su odgovarali da su sve radili u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i da će ih zbog uspješne borbe protiv organizovanog kriminala predložiti za nagradu.

Fotografije koje je vlastima dostavio Europol svjedoče o “profesionalnom” radu Lazovićevih policajaca.

Boravio sam u iznajmljenom stanu u Nikšiću 19. jula 2020. godine kada je policija došla da pretrese stan. Nisu mi rekli zbog čega to rade, ali su me nakon pretresa odvezli u stanicu, gdje su poslije izvjesnog vremena po mene došle četiri osobe u civilu. Pitali su me znam li ko su oni, a kada sam odgovorio da ne znam, rekli su mi: “Nisi čuo kako specijalni tim bije. Sad će ožiljci da ti se duplaju”.

”Izveli su me iz stanice, ubacili u “X5” i počeli da me maltretiraju, udaraju, psuju, prijete. Vozač, mislim da se preziva Lazović, rekao je kolegama da mi uhvate ruku i ispruže je. Iz kese je, sa rukavicom na ruci, izvadio pištolj brušenih brojeva i zahtijevao da ga stisnem dlanom, a onda ga vratio u istu kesu. Zatim je rekao: ‘Ovim pištoljem si pucao na nas, zato ćemo da te ubijemo, da znaš’”.

To je još ranije Vijestima ispričao Jovan Mrvaljević, uhapšen u novembru 2021. godine zbog sumnje da je dio grupe koja je planirala ubistvo jednog od vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana.

Njegovo svjedočenje je samo jedno od svjedočenja ljudi koje su hapsili pripadnici Tima za podršku nekadašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SPBOK) kojim je rukovodio Zoran Lazović.

Portal “Libertas” prije nekoliko dana objavio je fotografije “profesionalnog” rada grupe Lazovićevih policajaca, koje je ovdašnjim vlastima dostavio Europol.

Taj portal je, uz dokaze Europola, objavio da su pripadnici SBPOK, sudeći prema komunikacijama sa kripto telefona, otimali ljude i držali ih u takozvanim štek-stanovima, tukli ih, stavljali pištolj u usta, mučili ih strujom, gušili, prijetili im i omalovažavali ih i prema njima nečovječno postupali...

Petar Lazović je, prema do sada pregledanim materijalima Europola u koje Libertas ima uvid, o svojim dostignućima i namjerama obavještavao kriminalce Radoja Zvicera, Darka Šarića, pripadnika Šarićeve kriminalne organizacije Nikolu Spasojevića i srpske kriminalce Veljka Belivuka i Marka Miljkovića…

Tek nakon što je “Libertas” objavio fotografije zlostavljanja, u tužilaštvu se upalio alarm.

Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke, Tatjana Begović, zahtijevala je od rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Duška Milanovića da joj do ponedjeljka dostavi detaljan izvještaj o prijavljenim slučajevima policijske torture i preduzetim radnjama u tim predmetima.

”Nakon analize dostavljenih izvještaja donijeće se odluka o daljem postupanju”, saopšteo je juče iz kabineta Begovićeve.

Prema saznanjima “Vijesti”, podgoričkom državnom tužilaštvu, u kom je većina predmeta formiranih zbog policijske toture, nikada nijesu dostavljene prepiske sa Sky ECC aplikacije, ni fotografije torture.

Kazne nema duže od dvije godine

O policijskoj brutalnoj torturi, uglavnom nad pripadnicima škaljarskog kriminalnog klana, “Vijesti” su pisale prije dvije godine. Međutim, Lazovićev odred za mučenje nije tukao samo njih, redakciji su se obraćali i članovi porodica uhapšenih pripadnika kavačkog kriminalnog klana.

Njih su, tvrdili su oni, Petar Lazović i njegovi batinaši tukli da bi ćutali u tužilaštvu o vezama sa šefovima klana kome pripadaju.

Jedan dio slučajeva policijske torture prijavljen je tužilaštvu, međutim, za dvije godine pred sud nije izveden nijedan od zlostavljača sa značkom, koji su, sudeći prema transkriptima koje je dostavio Europol, škaljarce mučili za račun i po nalogu šefa organizovane kriminalne grupe kavači, Radoja Zvicera.

O tome su ga i obavještavali, hvaleći se fotografijama zlostavljanih škaljaraca.

Tukli, pa se žalili na medijski pritisak

”Vijesti” su u januaru 2021. godine, na osnovu izjava Nikšićana Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, objavile da su ih pripadnici SBPOK tukli, maltretirali, mučili, ucjenjivali, prijetili silovanjem i ubistvom, ali i da će nauditi njihovim porodicama, tražeći da lažno svjedoče da rade za sada pokojnog Kotoranina Jovana Vukotića i da imaju zadatak da ubiju nekog kavčanina.

Iz UP su tada odbacili njihove optužbe, tvrdeći da su hapšenjem njih dvojice i Vladana Mijuškovića spriječili izvršenje teškog krivičnog djela protiv života i tijela:

”Koje je moglo nastati kao posljedica sukoba članova organizovanih kriminalnih grupa”.

U odgovorima su ustvrdili i da ih lažne optužbe i prijave neće zaustaviti, već da će aktivnosti nastaviti “nesmanjenim intenzitetom, koordinirano i planski, a sve u cilju potpunog neutralisanja ovih kriminalnih grupa”.

Umjesto da provjere navode mučenih, UP je tada saopštio da je “očigledno da se nastavlja sa medijskim pritiscima članova organizovanih kriminalinih grupa i njima bliskih lica na službenike SBPOK”.

”Navedene aktivnosti članova kriminalnih grupa i njima bliskih lica, koje su usmjerene na diskreditaciju policijskih službenika SBPOK, obesmišljavanje njihovih aktivnosti kroz lažno prijavljivanje pojedinih službenika i iznošenje neistinitih navoda u medijima, ni na koji način neće uticati na dalje planirane aktivnosti ovog Sektora”, rekli su “Vijestima” iz UP početkom januara 2021.

Na čelu SBPOK tada je bio Zoran Lazović, koji je smijenjen u martu 2021.

”Ovaj mi umire, pi”

Mrvaljević, kojeg je, kako tvrdi, Lazovićev batinaški odred prvi put mučio 19. jula 2020. godine, tada je “Vijestima” ispričao da se zlostavljanje ponovilo 30. decembra 2020.

Upravo Mrvaljevićevu fotografiju iz bolnice, Lazović je te noći u 23 sata i 24 minuta poslao Zviceru, uz poruku: “Ovaj mi umrije, pi”.

Torturi je prethodilo hapšenje Mrvaljevića, Jovanovića i Mijuškovića u Nikšiću. Međutim, tamošnji policajci nijesu učestvovali u zlostavljanju. Horor je počeo kada su došli maksirani specijalci SBPOK.

”Počeli su da se smiju i dobacuju, da prijete da će da me siluju i ubiju. Kad sam ulazio u njihov ‘BMW X5’ rekli su mi da moram da otvorim svoj mobilni telefon i da znaju da sam spremao neku likvidaciju. Rekao sam da nemam pojma o čemu se radi, a oni da su moja dva druga priznala da smo trebali da počinimo ubistvo... Onda je krenulo psihičko i fizičko maltretiranje, kako bih priznao... Rekli su mi da imam fore dok stignemo u Podgoricu da kažem sve, koliko sam para trebao da dobijem za to i počeli da pominju ime Jovana Vukotića, navodeći kako znaju da me on unajmio. Tog čovjeka nikada nijesam uživo vidio, niti sam bio u bilom kakvom kontaktu sa njim, o njemu znam samo iz medija”.

Mrvaljevića mučili na Marezi

Mrvaljević je ranije “Vijestima” ispričao da su policajci na skretanju prije Mareze zaustavili vozila i da je Jovanovića vidio u automobilu ispred njega.

”Tada su mi rekli da će mi staviti električnu ogrlicu za pse, da će me daviti kesom za smeće, ako ne priznam sve što traže. Iz drugog automobila došao je jedan maskirani policajac i počeo je da psuje mene, moju majku... Zatim je rekao da će, ako ne priznam, pozvati kolege da odu do moje porodične kuće, razbiju vrata, dovedu mi majku da kleči ispred mene da bih potvrdio to što traže... Prijetio je da će mi i majku poslati u zatvor ako ne budem sarađivao. Nastavio sam da tvrdim da nemam ništa s tim, a onda je, mislim Lazović (Petar) počeo da me davi rukama i udara šakama po glavi, uz sve to prijeteći i psujući me”.

Objašnjava da je od torture dobio grčeve u stomaku i svim djelovima tijela, jer ima problema sa zdravljem, na šta im je skrenuo pažnju, ali da su nastavili da ga udaraju.

”Rekli su da se foliram i nastavili da me udaraju dok nijesu shvatili da nije tako, nego da sam od gušenja i udaranja počeo da gubim svijest, nakon čega me vode u bolnici u Podgorici”...

Rekao je da nije dobio izvještaj iz bolnice, ali ni izjavu iz policije.

Iz te bezbjednosne institucije su, negirajući navode o zlostavljanju, ustvrdili da je Mrvaljević u Urgentni blok odveden na njihovo insistiranje i da je ljekar konstatovao “da nema povreda i da je dobrog opšteg zdravstvenog stanja”.

Ogrlica za pse oko vrata, plastična kesa na glavi

”Vijesti” su prije više od dvije godine objavile iskustvo Jovanovića sa batinaškim odredom Petra Lazovića - njemu su, rekao je tada, 30. decembra 2020. godine prijetili da će ga silovati.

”Sjeli su me u ‘BMW X5’ na zadnje sjedište... Tražili su mi da otvorim telefon, što sam odbio. Rekli su da nema osobe koja ga nije otvorila, samo što neko to uradi odmah, a neko posle batina. Stavili su mi gumenu ogrlicu oko vrata i počeli da me udaraju laktom u grkljan. Tokom vožnje su me maltretirali i udarali, govorili mi da sam mrtav, da ne mogu na državu da idem, da smo pi*ke. Piitali su me je li me poslao Jovan Vukotić da nekog ubijem. Rekao sam da nisam išao nikog da ubijem, a pogotovo ne po naređenju Vukotića kojeg znam samo iz medija...”

Tvrdi da su auta zaustavili na Marezi i počeli da ih tuku i da je tada vidio da je Mrvaljević pao u nesvijest od batina:

”Petar Lazović me zvao da se bijemo, a drugi mi je govorio da bježim preko livade da me jure i biju”.

Tvrdi da su tokom vožnje prijetili da će mu poći za sestru koja je trudna:

”Da je vode na Krupac da je maltretiraju... Prijetili su da će mi staviti na teret organizaciju za drogu i oružje i da će sestra sa mnom u zatvor, objašnjavajući da je njih više da posvjedoče, a ja jedan...”

Po prijavi koju je u njegovo ime podnijela advokatica Milena Brnović još u februaru 2021. godine, nije urađeno gotovo ništa.

Brnovićeva je prije dva dana “Vijestima” rekla da su policajci koje je Jovanović pomenuo saslušani godinu nakon što je on dao izjavu tužiteljki. Navodno, rekli su joj i da u zgradi u kojoj rade ne postoji video-nadzor, ali je advokatica tražila da tužilaštvo angažuje vještaka.

Tužilaštvu je tada prijavljeno da su Jovanovića 22. januara te godine, nakon hapšenja, policajci oborili na pod u prostoriji za zadržavanje, a potom ga vezanog tukli i nanijeli mu više povreda iako nije pružao bilo kakav otpor.

Jovanović je jedan od osumnjičenih za planiranje ubistva Beograđana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, krajem januara u Tivtu.

Nagrada za batinaše

Sredinom februara 2021. godine, “Vijesti” su Upravu policije pitale za navode krivične prijave koju je u ime Jovanovića podnijela advokatica Brnović.

Iz te institucije odgovorili su da je SBPOK na ista ili slična novinarska pitanja više puta davao mišljenje i odgovore u vezi sa postupanjem policijskih službenika ovog Sektora prema licima koja su procesuirana i lišena slobode.

”Ponavljamo, službenici Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao nosioci aktivnosti u borbi protiv svih vidova organizovanog kriminala, sve mjere i radnje sa ciljem suzbijanja i rasvjetljavanja teških krivičnih djela koja se dovode u vezu sa djelovanjem članova organizovanih kriminalnih grupa, kao i u cilju stvaranja povoljnog bezbjednosnog ambijenta za građane i državu Crnu Goru, preduzimali su u skladu sa pozitivnopravnim propisima Crne Gore. Podsjećamo Vas da je osumnjičeni M. J. zajedno sa drugim osumnjičenim licima lišen slobode zbog izvršenja najtežih krivičnih djela - pripremanje izvršenja teškog ubistva koje su pokušali da izvrše u Tivtu 22. januara, u čemu su spriječeni od strane policijskih službenika. Za službenike koji su učestvovali u navedenim aktivnostima biće upućeni predlozi za nagrađivanje”.

Maltretiranje bez privođenja

U pojedinim slučajevima kada su sprovodili torturu, Lazovićevi “specijalci” izbacivali su svoje žrtve na ulicu, ne privodeći ih u policiju, niti ih odvodeći u tužilaštvo.

Takav slučaj bio je i nakon prvog zlostavljanja Jovana Mrvaljevića, koga su “oteli” 19. jula 2020. godine.

Poslije batina i prijetnje da će ga ubiti, rekli su mu da su ga uhapsili zbog ubistva Saše Klikovca, Podgoričanina koji je bio blizak kavačkoj ekpi.

”Rekao sam im da ga ne poznajem i da nemam pojma o kome se radi. Uprkos tome, pitali su me i za lica koja mi nijesu bila poznata - da li znam gdje se nalaze i rekli mi da im poručim da će da ih nađu. Tražili su od mene da priznam sve što nijesam učinio... Pristao sam da idem na poligraf, a oni su me samo izbacili na ulicu, kao da se ništa nije ni desilo. Zbog njihovog pristupa i maltretiranja, iz straha nijesam nikom to prijavio, niti se obratio, niti znam gdje je taj pištolj sa mojim otiscima završio i da li će ikada biti iskorišćen u nekom krivičnom djelu”, kazao je Mrvaljević “Vijestima” prije dvije godine.

Policija je u odgovorima tvrdila da je od njega oduzet pištolj sa kog je uklonjen fabrički broj i da će nakon što dobiju rezultate vještačenja, podnijeti prijavu protiv tog Nikšićanina.