Svjedok saradnik Bojan Hrvatin koji je detaljno govorio o zločinima pripadnika kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića danas bi pred sudom trebalo da nastavi da odgovara na Miljkovićeva pitanja.

Izvor: Kurir/Dado Đilas, Mondo/Stefan Stojanović, Printscreen

Miljković je juče najavio da će Hrvatina ispitivati tri dana.



15.32 - Hrvatin odogovara na Miljkovićeva pitanja o zaradi, odnosima u kriminalnoj grupi

Miljković: Reci mi, rekao si da su motivi bili finansijski i drugarski odnosi, šta je više bilo?

Hrvatin: Na prvom mjestu finansije, pa drugarstvo

Miljković: U kakvim si odnosima bio sa mnom i Belivukom?

Hrvatin: Drugarski, sa Nebojšom Jankovićem sam se upoznao na moru, kao drugarski. Ti Veljko, braća Budimir bratski nivo, svi ostali drugarski

Miljković: Rekao si da si zaradio 50.300 eura od svih poslova. Gdje si potrošio taj novac?

Hrvatin: Usput se trošilo, ne sjećam se

Miljković: Da li smo održavali sastanke?

Hrvatin: Da, kada treba da se radi posao. Konkretno, za Gorana Veličkovića sam učestvovao, za Mladena Lazarevića. Uglavnom u bazi ili u kući u Lisičjem potoku.

Miljković: Još negdje?

Hrvatin: U Lalićevom stanu smo provodili vrijeme, za Lazara Vukićevića i za Aleksandra Šarca, isti dan, samo što je Šarac odustao.

Miljković: Rekao si da smo pregledali neke snimke u Lalićevom stanu?

Hrvatin: Pričali smo i o škaljarcima, ja pričam konkretno.

Miljković: Da li smo tada konstatovali da si postao član kriminalne grupe?

Hrvatin: Nismo bili toliko zvanični

Miljković: Da li smo izglasali i izabrali vođe?

Hrvatin: Marko Miljković mi je u junu 2020. godine u njegovoj kući objasnio da oni funkcionišu kao ekipa, da ga tribina ne interesuje, da je bratski fazon i da nije hijerarhijski ustrojeno i da su Miljković i Belivuk uvijek iznosili plan, ali uvijek smo postupali po njihovom planu. Praktično, oni su bili vođe, oni su imali kontakt, preko njih smo dobijali pare. Kada je bio Mitić, njihova je bila priča da ima grupa oko stadiona koja ih radi, to je išlo u hodu.

Miljković: Kad smo na tom terenu, jesi li nas prihvatao kao vođe?

Hrvatin: Jesam, vi ste se pitali. Tebi sam rekao da si mag za navlačenje i da navučeš škaljarce i tebi i njemu sam priznao da ste dobri i da to funkcioniše i kao što sam rekao vi ste imali kontakt ja nisam imao kontakt, razumiješ?

Miljković: Jesmo li ja i Veljko imali kontakt sa ljudima kojima si prodavao drogu?

Hrvatin: Ja sam prodavao marihuanu na sitno, niste se miješali u to niti ste tražili da vam se daju pare, čak mi je jednom Veljko rekao "ti sa braćom Budimir možeš da uzmeš 100.000 eura godišnje". Belivuk je prodavao za 42.000 eura kilogram kokaina, a meni je spustio za 1.000 eura, a onda sam saznao da ste ga vi imali za 34.000, Best mi je to rekao, maksimalno se i meni ugradio

Miljković: Poznaješ Besta?

Hrvatin: Ne, on mi je pisao jer je bio u šteku u Turskoj sa Milinkom Brašnjovićem, poznavao sam Duška Roganovića, povezali smo se i zajedno komentarisali dešavanja kada ste vi uhapšeni

Miljković: Jel Nikola Spasojević prisustvovao sastancima?

Hrvatin: Vidio sam ga za Mitića, nije bio nisam ga viđao, ne znam kakve ste mu uloge dodjeljlivali. Znam ti si mi rekao da je čistio posle Veličkovića

Miljković: A Srđan Lalić?

Hrvatin: Svim, to nisu sastanci, nego smo se viđali. U prvom dijelu on nije učestvovao, mislim da je bio pasivan zbog Krfa

Miljković: Znaš li ti ECC tvog naloga?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Koliko je dnevno ljudi prolazilo kroz restoran?

Hrvatin: To je bio kao fan klub, dolazili su i ljudi koji nisu navijači, vi ste se izdvajali i pričali sa njima, bili su neki bilderi iz Sombora, bio je Sandokan sa svojim bratom koji je kum Mladena Lazarevića, odvajao si se kada je dolazila Mira Poštarka odvajao si se, kada je dolazio Papić, Purković

Sudija: Ko je Mira?

Hrvatin: To je Belivukova prijateljica

15.15 - Hrvatin za govornicom, Miljković nastavlja da ga ispituje

Advokat Goran Petronijević, koji brani Bojana Hrvatina prvi se javio za riječ i napomenuo da je neophodno da branioci svjedoka saradnika prisustvuju u sudnici i kada oni završe sa davanjem svog iskaza.

- Oni su u pritvoru, u uslovima u kojma jesu, mi smo branioci u postupku, a krivična djela za koja se terete su teška - rekao je Petronijević.

Za govornicu je izašao svjedok saradnik Bojan Hrvatin, a u pratnji šestorice zatvorskih stražara uveden je u istu prostoriju i Marko Miljković koji nastavlja da ga ispituje.

Miljković: Prije nego što krenemo na tačku 1, moram da te pitam, pratio si medije kada smo uhapšeni, da li si pratio slike sa nezakonite skaj aplikacije?

Hrvatin: Neke da, neke ne, vidio sam čuvenu sliku Lalića sa Belivukom.

Miljković: Interesuje me da li si izbo nekoga u navijačkoj tuči?

Hrvatin: Jesam.

Miljković: Jel bilo krvi?

Hrvatin: Nisam ostao da vidim da li ima krvi

Miljković: Kada smo Velljko i ja oformili grupu?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Kako se zvala?

Hrvatin: Ne znam.

Miljković: Kako si postao član grupe?

Hrvatin: Prvi sastanak je bio kod tebe u kući, posle sam dobio skaj, to je bilo jednom nogom. Sa obije sam ušao kada ste me pitali da namamim Goksija.

Miljković: Koliko je grupa imala članova?

Hrvatin: Ja sam sva djela radio sa tobom, Belivukom, braćom Budimir, Lalićem, Draganićem, Aleksom Stošićem, Vladimirom Grekom. Bilo je tu još dosta naših drugara.

Miljković: Kada smo oformili organizovanu kriminalnu grupu?

Hravtin: Ja sam smatrao da sam u ekipi koja vrši kriminalna djela, formulacija tužilaštva je organizovana kriminalna grupa.

Miljković: Kada si saznao koji su tvoji zadaci?

Hrvatin: Ja nisam mislio da sam došao u Branko kockica grupu

Miljković: Šta si imao kao ulogu u ekipi Branka kockice?

Hrvatin: Moja uloga se pretpostavlja, nisam došao da budem navijač Principa, nego da vršim kriminalna djela. Sa braćom Budimir sam se dogovorio da uđem u posao oko droge. Miljković mi se povjerio za neke stvari, sa ulice sam već znao neke priče, a oko priče o ubistvima ulazim sa Goranom Veličkovićem. Znao sam da su dio kavačkog klana, ja sam sa svoje strane tražio, od Miljkovića, kada bude neko ubistvo sa suprotne strane, nekoga iz škaljaraskog klana da učestvujem.

Umiješao se i advokat Marka Miljkovića, Vladimir Petrović, tražeći da Hrvatin konkretno odgovori i da ne priča "ono što ga niko ne pita".

Za riječ se javio i Hrvatinov advokat Goran Petronijević tražeći da vijeće reaguje i da ne dozvoli advokatu Petroviću da skače i prekida.

Miljković: Da ti definišem pitanje, kada si pristupio grupi, da li ti je neko unaprijed odredio uloge?

Hrvatin: Taj dan kada smo sjedjeli nije mi rečeno "ti ćeš da ideš da radiš ovo ili ono", kada je bio Goran Veličković imao sam zadatak oko logistike, pričao sam vam da se pazi, pravili smo plan gdje da ga dovedem, tada smo dogovarali koja mi je uloga. Nije mi pričano "za mjesec dana ćemo da radimo to, pa ćeš ti da radiš to".

Sudija: Jel postojala organizacija ko će šta da radi?

Hrvatin: Belivuk i Miljković su bili na vezi sa Zvicerom i sa njim se dogovarali kada će ko iz škaljarskog klana da se uklanja. Nije se pričalo unapred ko će na kom dijelu da bude, znači to je bilo malo jezgro koje je izvodilo krivična djela u kojima sam učestvovao. Recimo, kada sam uzimao drogu od braće Budimir za marihuanu, dogovarao sam se sa njima, sa Belivukom za kokain

Miljković: Kada si se dogovarao sa mnom?

Hrvatin: Tebe droga nije interesovala, tebe su zanimala samo ubistva ljudi iz škaljarskog klana.

Miljković: Odakle ti saznanja da sam ja radio sa kokainom?

Hrvatin: Ti i Veljko Belivuk ste više puta pominjali "samo da stigne tovar braćo, na konju smo", vi ste to dogovarali sa Zvicerom i kavačkim klanom

Miljković: Kako se zvala ta grupa?

Hrvatin: Kavački klan

Miljković: Kada si pozvan da se priključiš ovoj organizovanoj kriminalnoj grupi?

Tužilac: Već je odgovorio

Miljković: Lalića ste uspjeli da naučite, a Hrvatina niste. Ja ne sporim da postoji navijačka grupa, ali sporim da postoji organizovana kriminalna grupa, a tužilaštvo me optužuje. Ta grupa o kojoj priča ne postoji.

Hrvatin: Ja sam odgvorio

Miljković: Nisam ga ja na rođendanu svoje djece pozvao da pristupi organizovanoj grupi, to je glupost

Hrvatin: Rekao sam, kada sam pozvan da učestvujem oko Gorana Veličkovića

Miljković: Koji datum?

Hrvatin: Ne znam tačne datume

15.05 - Sudsko vijeće u sudnici

Sudsko vijeće upravo je ušlo u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih kako bi se utvrdilo da li su svi okrivljeni i njihovi branioci u sudnici.

Inače, na osnovu sporazuma o svjedočenju koji je sklopio sa Tužilaštvom za organizovani kriminal, Hrvatin je dogovorio kaznu od 15 godina zatvora, ali za uzvrat mora da govori o svemu što mu je poznato o kriminalnim radnjama ove grupe.

Optuženi koji borave u Centralnom zatvoru, pod jakim mjerama obezbjeđenja, uz pratnju policije pod rotacijama sprovedeni su u maricama u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, ispred kolje su postavljeni policajci u maskirnim uniformama, naoružani dugim cijevima.

Podsjetimo, osim za ubistva koja su na optužnici, Hrvatin je svjedočio i o likvidacijama pripadnika škaljarskog klana u Atini i na Krfu, zatim o velikim količinama novca koje je klan dobio ali i planiranju likvidacija koje nisu izvršene.

