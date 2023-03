Odjeljenje bezbjednosti Cetinje uputilo je više poziva na adrese građana Cetinja koji su prekjuče protestovali zbog dočeka predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, uoči njegove promocije u crnogorskoj prijestonici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na informativni razgovor pozvan je i potpredsjednik Crnogorskog PEN centra i akademik DANU Sreten Vujović. Iz Crnogorskog PEN centra ocjenjuju da je riječ o “sramotnom režimskom pritisku i prijetnji”.

Vujovića je pozvan da dans dođe u prostorije Centra bezbjednosti “radi prikupljanja potrebnih obavještenja povodom događaja koji se dogodio dana 10.03.2023. godine ispred UO ‘IN’ na Cetinju”.

Vujović je Anteni M kazao da će se odazvati pozivu i da će saopštiti da je prekjuče iskoristio svoje građansko prvo da izrazi svoju nesaglasnost sa stavovima određenih političara, posebno Jakova Milatovića, koji je uoči belvederskih događaja izjavio – “Pa šta ako pogine 10 Crnogoraca”.

“Milatović je bio spreman da žrtvuje 10 Crnogoraca da bi ustoličio sveštenika druge države. To duboko vrijeđa osjećanja svakog patriote. Mi smo se juče našli spontano da izrazimo neslaganje sa takvim stavovima. Nijesmo ugrozili ničiju bezbjednost”, kazao je Vujović.

Pojasnio je da Milatović nije bio napadnut.

“Jedinu nezgodu koja se deslila priredili su mu članovi njegovog obezbjeđenja, koji su ga gurajući spotakli i napravili od njega žrtvu, bez ikakvog razloga”, tvrdi Vujović.

Povodom poziva Vujaoviću oglasio se i Crnogorski PEN centara.

Oni tvrde da su u protekle dvije i po godine Crnogorski PEN centar i njegovi članovi pod stalnim su pritiskom vlasti, koja, kako kažu, na čelu s Dritanom Abazovićem, u kontinuitetu demonstrira svoj autokratski karakter.

“Autokratske postupke vlasti potvrđuje i najnovije crtanje mete građanima Cetinja koje Abazović bez ikakva dokaza optužuje za navodno „uzrokovanje problema“, kao i stalni pritisak na tužilaštvo da se razračunava s njegovim političkim neistomišljenicima”, navodi se u saopštenju Crnogorskog PEN centra.

Podsjećaju da su funkcioneri vlasti protiv člana Uprave Crnogorskoga PEN centra Adnana Čirgića podnosili krivične prijave (koje su kao neosnovane naknadno odbačene), a premijer Abazović je u svojim javnim nastupima direktno targetirao PEN, kao i njegove članove Milorada Popovića i Andreja Nikolaidisa, klevetnički ih i s opasnim namjerama povezujući s kriminalnim klanovima i spočitavajući im ekstremizam i fašizam, što je naišlo na snažnu reakciju i osudu Međunarodnoga PEN centra.

“Da vlast nije odustala od pritisaka na nezavisne intelektualce i pokušaja njihove diskreditacije i ućutkivanja, svjedoči i poziv koji je od strane Uprave policije, odnosno Centra bezbjednosti Cetinje, dobio potpredśednik Crnogorskoga PEN centra Sreten Vujović, uz imperativnu prijetnju da će u slučaju neodazivanja biti „prisilno doveden“ u prostorije Centra bezbjednosti. Poziv književniku Sretenu Vujoviću upućen je zbog njegova učešća u nenasilnome protestu protiv promocije predśedničkoga kandidata Jakova Milatovića”, ističe se u saopštenju.

Navode da kao što se javnost mogla uvjeriti na osnovu dostupnih snimaka, nenasilni protest Cetinjana – revoltiranih zbog promocije osobe koja je bila jedan od organizatora akcije državnoga terorizma u septembru 2021. godine, kad je mirni protest građana ugušen upotrebom gumenih metaka, šok bombi, bagera i tona hemijskoga otrova – “u dijelu režimskih medija i saopštenjima dijela diplomatskoga kora lažno je prikazan kao fizički napad na Milatovića, iako je Milatoviću jedina opasnost prijetila od naoružanih ljudi iz kriminalnoga miljea koji su ga obezbjeđivali.”

“Ustavom Crne Gore garantovana je sloboda mirnoga okupljanja i sloboda izražavanja. Svaki pokušaj gušenja tih prava od strane vlasti ima karakter nasilnoga čina. Budući da ne postoji niti jedna jedina indicija da je potpredśednik Crnogorskoga PEN centra Sreten Vujović svojim ponašanjem ugrozio bilo čiju bezbjednost ili doprinio incidentu koji je izazvalo Milatovićevo obezbjeđenje, poziv iz cetinjskoga Centra bezbjednosti može se ocijeniti jedino kao sramotni režimski pritisak i prijetnja kojom vlasti nastoje zastrašiti i ućutkati slobodne intelektualce”, kažu u Crnogorskom PEN centru.

Crnogorski PEN centar osudio je svaki oblik nasilja i pozvao nadležne organe da ispitaju okolnosti pod kojima su ljudi iz Milatovićeva okruženja isticanjem oružja i saplitanjem kandidata nenasilni protest uveli u zonu bezbjednosnoga rizika, ali isto tako upozoravamo da je poziv iz policije upućen potpredsjedniku Crnogorskoga PEN centra, koji je u skladu sa svojim ustavnim pravima prisustvovao nenasilnome protestu, očigledan pokušaj pritiska i zastrašivanja o kojem ćemo, “u skladu sa svojom misijom, obavijestiti Međunarodni PEN centar, kao i relevantne svjetske ustanove koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda”.

“O ovome eklatantnom primjeru zastrašivanja i pritiska na intelektualce od strane vlasti očekujemo da se oglase i diplomatski predstavnici EU, SAD i Velike Britanije, ukoliko im je zaista stalo do sloboda i prava građana koje javno proklamuju. Njihovo (ne)reagovanje biće i odgovor na pitanje da li diplomatski predstavnici EU, SAD i Velike Britanije u Crnoj Gori sve građane Crne Gore smatraju jednako vrijednima ili ih dijele na one za koje vrijedi reagovati i one koji nijesu vrijedni njihove reakcije”, zaključuju u Crnogorskom PEN centru.