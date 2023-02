Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu od 22.decembra 2022.godine protiv R.V. iz Podgorice koga optužuju za višestruko silovanje i nasilje u porodici u produženom trajanju.

Prema navodima optužnice, R.V je od jula 2021. godine do 31.avgusta 2022. godine, u više navrata upotrebom sile i prijetnjama da će napasti maloljetne A.M. i A.B. prinudio maloljetnicu A.M., staru 16 godina, na obljubu što je za posljedicu imalo njenu trudnoću.