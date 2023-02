Predragu Spasojeviću, doskorašnjem načelniku Istražnog zatvora dodijeljeno je dvadesetčetvoročasovno policijsko obezbeđenje.

Obezbjeđenje je dobio odlukom Vlade, dok tajna i javna policija utvrđuju odakle mu i kolika opasnost prijeti.

,,Njemu je obezbjeđenje dodijeljeno nakon dva bombaška napada i prijetnji koje mu je u Istražnom zatvoru, kako tvrdi, uputio pritvorenik Mario Milošević", prenose Vijesti.

Zbog bombaških napada na njegovu kuću, podgoričko Osnovno državno tužilaštvo podnijelo je optužni prijedlog protiv Željka Lakušića i Filipa Popovića, koje terete za izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Milošević je optužen da je 18. novembra prijetio tadašnjem načelniku Istražnog zatvora, i to tokom pretresa soba u kojima borave pripadnici organizovanih kriminalnih grupa.

Spasojević je ranije rekao Vijestima da mu je taj pritvorenik prijetio smrću, nakon što je iz kolektivne sobe premješten u jednokrevetnu.

Milošević je na saslušanju kod tužiteljke Ivane Petrušić Vukašević negirao izvršenje krivičnog djela, optuživši načelnika da ga proganja.

Nakon prijetnji, Spasojević je dva dana zaredom bio meta bombaških napada 30. novembra i 1. decembra.

,,Prva ručna bomba bačena u njegovo dvorište nije eksplodirala, pa su se napadači vratili i sjutra veče i oko 20.20 časova bacili su još jednu kašikaru ka njegovoj kući. Bomba je zakačila krošnju obližnjeg drveta, što joj je skrenulo putanju - eksplodirala je sa spoljnje strane ograde", saopštavaju Vijesti.

Bomba bačena 30. novembra pronađena je tek 4. decembra u dvorištu, tik uz ogradu, vidio je Spasojević koji je i alarmirao policiju.

Četiri dana kasnije, po nalogu osnovne državne tužiteljke Maje Knežević, uhapšeni su Lakušić i Popović, navodni pripadnici podgoričkog ogranka kavačkog kriminalnog klana.

Prema informacijama iz UIKS-a, nalog za bacanje bombe dobili su od jednog pritvorenog člana tog klana.

Spasojević i menadžment UIKS-a tvrde da su bombaški napadi i prijetnje odmazda zbog zavođenja reda u toj instituciji i konstantnog oduzimanja ilegalnih predmeta improvizovanih bodeža, mobilnih telefona...

Spasojević je sredinom decembra 2022. privremeno udaljen sa funkcije, zbog medijskih istupa za koje, kako tvrde iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), nije tražio saglasnost i otkrivanja podataka tokom gostovanja.

Pokretanje disciplinskog postupka uslijedilo je 15 dana nakon što je Spasojević dva puta bio na meti bombaških napada, ali i sedmicu nakon što je javno saopštio da će spremiti ćeliju za predsjednika države Mila Đukanovića.

Tužioci poslali lošu poruku...

Spasojević je juče za Vijesti rekao da Lakušića i Popovića treba osloboditi, jer oni nijesu krivi za ono što im se stavlja na teret - izazivanje opšte opasnosti, ali da je nužno pronaći i oglasiti krivim one koji su htjeli da ubiju njega i članove njegove porodice.

”Ovakvim optuženjem šalje se loša poruka državnim službenicima koji pokušaju da se bore protiv organizovanog kriminala. Šalje im se poruka da ih država ne štiti na bilo koji način. Ako, možda, tužioci ne znaju čemu služe bombe bačene u naše dvorište, toplo im preporučujem da uzmu i pročitaju vojne priručnike i vide čemu su namijenjene. Ako tada ocijene da su bombaški napadi na mene i moju porodicu pokušaj zastrašivanja, onda prihvatam sve”, rekao je on, kako prenose Vijesti.

Istakao je da ne poznaje Lakušića i Popovića:

”Možda na kraju ispane da su samo šetali pored moje kuće i iz dosade mi bacili bombu, pa isto ponovili sjutradan. Očekujem da država pronađe one koji su htjeli da ubiju mene i moju porodicu. Možda postoji poteškoća da se pronađu, ali to ne treba da bude moja briga”, rekao je on.