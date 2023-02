Zaštitnik je putem elektronske pošte obaviješten sredinom avgusta da su dvije Indijke prijavile službenici pokušaj seksualnog zlostavljanja od strane policijskog službenika Prihvatilišta, koji je navodno bio u alkoholisanom stanju.

Propustom Prihvatilišta za strance da preduzme odgovarajuće mjere kako bi bili ispitani ozbiljni navodi o seksualnom uznemiravanju, prekršen je proceduralni aspekt Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda na štetu dvije državljanke Indije. To se zaključuje u mišljenju institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik je putem elektronske pošte obaviješten sredinom avgusta da su dvije Indijke prijavile službenici pokušaj seksualnog zlostavljanja od strane policijskog službenika Prihvatilišta, koji je navodno bio u alkoholisanom stanju.

Savjetnici Zaštitnika su istog dana obavili razgovor sa Indijkama. One su navele da je službenik rukama gestikulirao u pravcu sobe u kojoj se nalazio mlađi muškarac, da su one to protumačile kao da on navodi na njihovo zbližavanje i eventualni seksualni odnos, da su se zato zatvorile u svoju sobu i nisu više izlazile. Tom prilikom savjetnici Zaštitnika su obavili razgovor sa načelnikom Prihvatilišta, koji je saopštio da ga je koleginica izvjestila da je službenik navodno bio u alkoholisanom stanju, ali da nije upućen da se desio bilo kakav incident, prenose Vijesti.

Policijski službenik je istakao da je uredno došao na posao i da nije ni prije, a ni u toku radnog vremena konzumirao alkohol. Za navedene optužbe odgovorno tvrdi da su neistinite, da su one gestikulirale rukama u njegovom pravcu kao da ga pitaju koliko je sati, na šta je kroz neotvorena vrata sa staklom okrenuo i pokazao telefon kako bi one mogle da vide koliko je sati. Dodao je da se kao dokaz mogu provjeriti sigurnosne kamere koje se nalaze u tom dijelu.

Poslat je dopis Odjeljenju za telekomunikacione i elektronske tehnologije, za izuzimanje video-zapisa sa sigurnosnih kamera. Međutim, ustanovljeno je da je HDD (hard disk) neispravan, zbog čega nije bilo moguće izvršiti uvid u traženi video-materijal.

Šefica smjene odbacila je optužbe da je ovaj službenik došao u alkoholisanom stanju i da je seksualno uznemiravao državljanke Indije.

”U trenutku uzimanja izjava od službenika, podnositeljke pritužbe su već bile prinudno udaljenje, tako da izjavu od njih nije bilo moguće uzeti. Državni službenici (uključujući policijske i zatvorske službenike), koji rade u ovim jedinicama imaju dužnost da vode računa o svim licima smještenim u Prihvatilištu. Ovo podrazumijeva i dužnost da o indicijama o zlostavljanju bez odlaganja obavijeste i nadležni organi”, navodi se u zaključnim ocjenama zamjenice zaštitnika Mirjane Radović.

Kako se radi o djelima koja se gone po službenoj dužnosti, dodaje se da obaveza sprovođenja istrage postoji i bez krivične prijave ili tvrdnje o zlostavljanju kada postoje druge dovoljno jasne indicije koje ukazuju da je do toga došlo. Da bi se istraga smatrala djelotvornom, ona mora da zadovolji nekoliko zahtjeva koji su razrađeni u praksi Evropskog suda za ljudska prava - nezavisnost i nepristrasnost, hitnost, temeljnost, učešće žrtve, kontrola javnosti i odgovarajuće kažnjavanje odgovornih učinilaca, prenose Vijesti.

Zaštitnik podsjeća da odgovorno lice u Prihvatilištu ne smije donositi odluke samo na osnovu dokumenata ili informacija koje mu dostave službenici, koji su pod sumnjom da su učestvovali u radnjama na štetu žrtve, već mora pokazati da ih je kritički ispitao. Od odgovornog lica se zahtijeva da aktivno djeluje i da uvijek ulaže ozbiljan napor kako bi utvrdili sve činjenice i prikupili svi dokazi potrebni da bi utvrdili da li se zlostavljanje u konkretnom slučaju dogodilo ili ne, i, ako je tako, da označe sve odgovorne osobe, uključujući i nadređena službena lica.

”Uzimajući u obzir specifičnost djela seksualnog uznemiravanja i nedostatak prakse organa koji preduzimaju službene radnje u istražnom postupku, policija bi trebalo da obavijesti tužilaštvo o predmetnoj prijavi, kako bi tužilaštvo dalo uputstvo o preduzimanju budućih istražnih radnji. Konačno, ukoliko je u pitanju djelo seksualnog uznemiravanja koje je u skorije vrijeme počinjeno, po mogućnosti oštećenu treba uputiti na pregled psihologu”, navodi se u mišljenju.

Radović je dala preporuku Upravi policije i Prihvatilištu za strance da preispita postupanje službenika u vezi sa ovom prijavom i da se bez odlaganja stavi u funkciju video-nadzor u objektu i obezbijedi odgovarajuće skladištenje i dostupnost video-zapisa.