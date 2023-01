U Igalu je razbojnik napao prodavačicu u kiosku Lj.M. i zadao joj teže povrede glave, a potom i ukrao njenih osam hiljada eura. Policija traga za napadačem.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kako Lj. M. priča za RTHN, muškarac sa fantomkom je kroz prozor kioska u nju uperio pištolj i tražio novac.

“Vrata kioska bila su zaključana, roletna spuštena na pola, ali on je uspio da se do pola tijela uvuče kroz prozor. Pazar je bio u kasi, a on je pokušao da otme torbu koju sam držala. Ovopila sam vrata i pokušala da pobjegnem. Vjetrovatno je pretpostavio da sam pazar stavila u torbu i krenuo je za mnom. Napao me, izudarao pištoljem i oteo torbu. Vrištala sam, pa su izašle žene iz obližnje prodavnice i pozvale policiju”, priča ona.

Nakon napada prebačena je u Bolnicu Meljine, gdje su joj sanirali rane, a zatim je poslata u Risan zbog preloma ruke. Na glavi ima sedam šavova.

Navodi da je u torbi imala osam hiljada eura, koje je namjeravala da narednog dana položi u banku, a pazar, koji je ostao u kasi nije otuđen.

Iz Centra bezbjednosti Herceg Novi potvrdili su za RTHN da se napad dogodio 25. januara u večernjim satima.

Tom prilikom, kako navode, nepoznati muškarac je upotrebom fizičke snage i predmeta nalik pištolju od prodavačice oteo torbu u kojoj su se nalazile lične stvari i novac.

“Po dobijenoj prijavi uspostavljena je blokada grada, a preduzete su i ostale mjere i radnje u izviđaju, koje su i nastavljene u cilju pronalaska počinioca ovog krivičnog djela”, saopštila je policija.