“Vladavina prava preduslov je slobode medija i kao takva garant jačanja demokratskog i građanskog društva”, poručuju iz Vlade.

Vlada Crne Gore je pozdravila oslobađajuću presudu putem svog tehničkog mandata, koju je donijelo sudsko vijeće Apelacionog suda u Podgorici, u slučaju novinara Jova Martinovića, dugogodišnjeg saradnika više uticajnih stranih medija, među kojima su: The Economist, Newsday i The Financial Times.