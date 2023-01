Istražitelji su navodno identifikovali sve učesnike u operaciji obezbjeđivanja lažnih svjedoka, glavnu riječ, pored Miloševića, njegovih advokata i supruge Ljiljane Milošević, vodio jedan od vođa kavačkog kriminalnog klana Slobodan Kašćelan, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Natalija Karadžić Perković, advokatica Maria Miloševića, najvjerovatnije je učestvovala u obezbjeđivanju lažnih svjedoka koji bi optuženom za ubistvo Radomira Đuričkovića pružili alibi da je u vrijeme likvidacije tog škaljarca bio na Kosovu. U tome je sarađivala sa Miloševićevim kosovskim advokatom Arsimom Bilalijem i pripadnicima kavačkog kriminalnog klana, proizilazi iz prepiske koju je, kako tvrdi Europol, vodila preko kriptovane Sky ECC aplikacije.

Zbog tog posla ona je početkom februara 2021. godine sa suprugom otputovala na Kosovo, gdje se našla sa lažnim svjedocima i kavčaninom Srđom Juriševićem.

Njihovu prepisku, u koju “Vijesti” imaju uvid, crnogorskim istražiteljima dostavio je Europol.

Advokatica juče nije željela da odgovara na pitanja “Vijesti”.

Nakon što joj je predočeno zbog čega je novinar pozvao, kazala je:

”Slobodno Vi što god mislite da treba da radite, slobodno odradite. Bez bilo kakvih problema. Vi sve što mislite da je u skladu sa vašim kodeksom odradite, tako da niste morali ni da me zovete zbog toga... Ja ću to što budem imala odgovoriti na sudu, tako da slobodno izvolite”.

Istražitelji su navodno identifikovali sve učesnike u operaciji obezbjeđivanja lažnih svjedoka. Glavnu riječ, pored Miloševića, njegovih advokata i supruge Ljiljane Milošević, vodio je jedan od vođa kavačkog kriminalnog klana Slobodan Kašćelan.

Iz dokumenata Europola zaključuje se da je advokatica tokom 2020. godine koristila Sky ECC Miloševićeve supruge. Optuženi za ubistvo Đuričkovića u februaru 2021. godine obavještava Kašćelana da je advokatica u hotelu Gorenje u Prištini i da joj je upravo dodat telefon, piši u policijskim spisima.

Milošević se sve vrijeme, sa advokatima Bilalijem, Karadžić Perković, Kašćelanom, ali i drugim osobama, dopisuje iz sobe Istražnog zatvora, odakle i šalje svoje fotografije. Te fotografije Europolovim i crnogorskim istražiteljima pomogle su da utvrde da je on, na Sky ECC aplikaciji, koristio šifru BDD7C4, saznaju Vijesti.

Šifra koju je koristio Kašćelan je PCZIZ1, advokatica Karadžić Perković i Ljiljana Milošević “najvjerovatnije” pisale su sakrivene iza šifre 2AC9C2, a Jurišević iza 9B89D1, stoji u dokumentu policije dostavljenom tužilaštvu.

Upravo Kašćelan, od decembra 2020. do februara naredne godine, sa Miloševićem dogovara svaki detalj oko davanja lažnog alibija, ali i koordinira gotovo svaki potez uključenih u taj “posao”. On je i poslao Juriševića, čiji je nadimak na kripti Smješko, da advokaticu sačeka u Prištini i ide sa njom na pregovore oko lažnog svjedočenja.

U jednoj od poruka poslatoj 3. decembra 2020. godine, Milošević, kog kavčani nazivaju “Super” i “Gorski vuk”, pita “Starog vuka” - Kašćelana” - je li se čuo sa Bornom (Radojem Zvicerom) oko ovoga”. Kašćelan mu odgovara da će to sada uraditi.

Istog dana Kašćelan obavještava Miloševića da će on pitati narkodilere sa Kosova, izvjesne Sabriju, Naima i Bekima, da potvrde da je Mario u vrijeme ubistva škaljarca bio sa njima na Kosovu, a ne na Cetinju.

Dan kasnije šalje mu da je razgovarao sa Bekimom i da misli da će pristati da svjedoče i da su “sposobni da lažu”:

”Jesu kako nijesu. Nije lako pred sudom svjedočit. A pogotovo kad se laže”, piše Kašćelan, a Milošević mu odgovara da nije lako i da će se dogovoriti da izjave budu što kraće, prenose Vijesti.

Istovremeno, Milošević njega obavještava da mu je advokat sa Kosova našao kolegu koji će potvrditi da je tog dana bio kod njega u Advokatskoj komori i dao mu punomoćje.

Prema dokazima Europola, advokatica Karadžić Perković krajem 2020. objašnjava što bi sve bilo potrebno kako bi sud u Podgorici bio uvjeren u lažne iskaze, ali i sugeriše Miloševiću da mora naći nekoga ko će posvjedočiti da je 10. oktobra 2016. godine večerao sa njim na Kosovu i zadržao se do ponoći.

Milošević je 3. decembra napravio grupu u kojoj on i Karadžić Perković dogovaraju lažne svjedoke sa Bilalijem, a privatnom porukom obavještava je da će ga to koštati 50.000 eura i pita za mišljenje da li to vrijedi.

Njih dvoje dogovaraju i što će ona da tražio od kosovskog kolege.

”Napravio sam grupu tamo pišemo sa Arsimom ovdje ako oćes samo sa mnom”, šalje Milošević tog dana u 13.59 sati.

Nakon toga svojoj supruzi šalje poruku kojom traži da mu advokatica oko alibija piše u grupi.

”Dosta para me to košta, da li vrijedi to 50h? Ovo znaš da mora da ostane među nama”, piše Milošević.

Supruga ga pita da li da advokatica vidi cijenu, a on odgovara: “Da, i da ćuti”.

Prepiska

Nakon toga, dopisuju se u grupi, a policija za taj dio dokumentacije objašnjava da advokatica i optuženi komuniciraju oko davanja lažnog alibija Mariu Miloševiću.

BDD7C4 (Milošević): “Jedina mogućnost koju možemo učiniti je ono o čemu smo razgovarali da ste 10. 10. 2016. oko 15 sati dali izjavu kao svedok sa zapisnikom u Advokatskoj komori. Ali oni ne daju jemstva-garancije di li je sud prihvatio ili ne, već ako treba da dođe svedok i dokaže da je ta osoba Miroslav Kostić bila sa nama da je dala dokaz - izjavu!. Reci mi Natalija da li je ovo dovoljno za naš alibi koji nam treba za sud...tvoje mišljenje. Tu je i Arsim da objasni detalje ako ima što da se pita. Samo što neće biti Miroslav Kostić nego MM”.

2AC9C2 (Karadžić Perković): Možemo to da koristimo pred sudom, ali svaki alibi mora da se provjeri.

Milošević: Znam da može da se koristi nego da li to završava posao.

Karadžić Perković: Može, imaćeš pisani dokument i predložićemo svjedoka.

Milošević: Da li nam to završava posao Natalija, taj papir, ili treba još?

Karadžić Perković: Da se osiguramo još nešto. Da sam sudija ovo bi bilo dovoljno, ali bolje da imamo još nešto. Odlično ako imam potpis i pečat.

Milošević: Ima pečat i potpis i da dođe svedok da sam bio tamo, ako treba...

Karadžić Perković: Dobro bi bilo i da prilože kopiju pasoša Miroslava sa slikom da su to tada tražili da se utvrdi identitet. Šta je sadržina zapisnika?

Milošević: Ne može Miroslav dobio sam papire posle toga. Može Mario imam pasoš kući mogu da ga pošaljem na KS, da budu pravi moji podaci. Može to lako, nije problem da se potpiše.

Karadžić Perković: To je još bolje.

Tog dana dopisuju se oko sat, ali u spisima nema odgovora koji im daje advokat Bilali.

Nakon nekih pola sata dogovaranja, advokatica Karadžić Perković ističe da će, ako dostave sudu dokaz da je Milošević na dan ubistva u 15 sati bio pred Advokatskom komorom Kosova, ovdašnje tužilaštvo tvrditi “da je imao dovoljno vremena da se vrati do Cetinja”.

Milošević: Može li taj isti advokat da kaže Arsime, taj advokat kome sam bio svedok, da smo bili na večeru istog dana u 21h.

Karadžić Perković: E to. Onda je bolje da nađemo nekoga ko je samo sa njim večerao tu noć i to bi bilo dovoljno.

Milošević: Ok. To je sad puno lakše Arsime, imamo priču, još ostaje da potkrijepimo vrijeme večere da bi potvrdili da nisam išao sa KS. Oćeš da zakažemo za sjutra u 15 h opet isto kao danas da pišemo svo troje?

Karadžić Perković: Najbolje bi bilo da kaže da ste se našli oko 21 h i večerali sa istim tim ljudima. Nađe se lokal bez kamera.

Advokatica, prema tvrdnjama Europola, razgovor tog dana zaključuje uz poruku da je “važno da se sve odradi perfektno, jer Viši sud može da traži službenim putem da se sve to provjeri”.

Prema transkriptima sa Sky ECC aplikacije, sjutradan nastavljaju detaljne dogovore. Oba dana, parelelno sa prepiskom u grupi, prema tvrdnjama Europola, advokatica i Milošević dopisiju se i u odvojenom čatu.

Ona, navodno, upozorava klijenta da osoba koja će mu pružiti alibi i napisati da je bio u Advokatskoj komori provjeri i svoj pasoš, da ne ispadne da nije bio na Kosovu tog dana.

”Taj radi tamo i bio je šef, a sad umire i oće nešto da ostavi familiji, a častan čovjek”, odgovara Milošević.

Transkripti stigli u sud

Prepisku, u koju “Vijesti” imaju uvid, podgoričkom Višem sudu dostavio je državni tužilac Željko Tomković, koji je tražio da se u daljem toku postupka uvrsti u dokaze.

Objašnjava i da je do tog materijala došao tragajući za istinom o dokazima koje je, uz podnesak, Višem sudu dostavila Miloševićeva advokatica Natalija Karadžić Perković.

”Na glavnom pretresu, održanom 28. novembra 2022. godine, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih Maria Miloševića, Igora Mašanovića i Vukana Vujačića, zbog krivičnog djela teško ubistvo, predsjednik Vijeća - sudija Veljko Radovanović, konstatovao je da je advokatica Karadžić Perković, deset dana prije pretresa dostavila podnesak sa izvodom iz Sky ECC komunikacije - razgovore između korisnika šifri B20712 i S9D6JB.

U toj komunikaciji, objašnjava tužilac, između ostalog, eksplicitno se navodi:

”Samo čekam suđenje da počne i kopam ga 40 godina, samo ne spominji nikome, ma idu oni po 20 godina, a Mario 40, napraviću ja da je Mario pucao, sve sam spremio ja, zabetoniraću ga, ma svi su zabetonirani, kraj je njima, neće ga kosti iznostiti, vidjećeš”.

Tužilac u svom aktu objašnjava i da je predsjednik sudija Radovanović, podnesak Miloševićeve advokatice dostavio Specijalnom državnom tužilaštvu - kako bi utvrdili da li postoje elementi bića nekog krivičnog djela iz njihove nadležnosti, ali su ga oni proslijedili Višem državnom tužilaštvu.

”Za navedenu Sky ECC komunikaciju saznao sam tek na pomenutom glavnom pretresu. S obzirom da me načelo istine obavezuje da istinito i potpuno utvrdim sve činjenice, kako one koje terete okrivljenog, tako i one koje mu idu u prilog, to sam dana 6. decembra 2022. godine obavio usmenu komunikaciju sa ovlašćenim policijskim službenicima koji su zaduženi za analizu Sky ECC komunikacija, koje su pribavljene putem međunarodne policijske saradnje, te putem međunarodne pravne pomoći, a koje komunikacije se mogu koristiti u ovom predmetu”, objašnjava tužilac.

Dodaje da je dan kasnije usmeno naložio da mu policija dostavi komunikacije:

”Kako bi se iste eventualno provele kao dokaz u nastavku dokaznog postupka”.

Sektor za borbu protiv kriminala, odnosno njihov Odsjek za suzbijanje teških krivičnih djela, sedam dana kasnije dostavio mu je materijal dobijen putem međunarodne pravne pomoći.

Tužilac je sudu dostavio nekoliko desetina stranica materijala i tražio da se sprovede kao dokaz prepiska između Miloševića i svoje advokatice, oko obezbjeđivanja lažnog alibija, prepiska sa Kašćelanom, vođena istim povodom, ali i poruke koje su razmijenili Kašćelan i Jurišević, a koje se odnose na odlazak advokatice na Kosovo, gdje je i pregovarala sa montiranim svjedocima i sa njima usaglašavala izjave.

U spisima je i Juriševićeva prepiska sa osobom koju kavčani u međusobnoj komunikaciji nazivaju “Mali”, a koja je prihvatila zadatak da prijavi Miloševića u svom hotelu, u vrijeme kada je Đuričković ubijen.

Milošević, Mašanović i Vujačić optužnicom Višeg državnog tužilaštva se terete za ubistvo Đuričkovića 10. oktobra 2016. na Cetinju, kao i da su tada doveli u opasnost život Milorada Radulovića.

Prema navodima optužnice, Milošević je direktni izvršilac egzekucije.

“Da se svaka rupa popuni”

Dok, prema tvrdnjama Europola, u grupi komunicira sa svoja dva advokata - Karadžić Perković i Bilalijem, Milošević se paralelno prepisuje sa advokaticom iz Podgorice, tačnije komentarišu lažni alibi koji njen kolega sa Kosova može da obezbijedi.

Na pitanje Miloševića: “Vrijedi li to pred sudom?”, advokatica odgovara da vrijedi, jer je dokaz, ali da im niko ne garantuje da će ga prihvatiti.

Milošević: Večera tu noć? Još jedan svedok?

Milošević: Je li ovo jak alibi?

Karadžić Perković: Tužilaštvo će sigurno da tvrdi da si ti mogao doći na CT do 23 h.

Milošević: E to ja pitam da mi kažeš.

Karadžić Perković: Imaš li još koga da svedoči da si bio i kasnije tamo, ili da kaže da ste posle bili na večeru, ručak i ostali do 12 h uveče?

Milošević: Moram naći nekoga da smo u 21 h bili sat, dva na večeru.

Karadžić Perković: Da se svaka rupa popuni do 23 h uveče

Milošević: 21 h večera to pokriva.

Karadžić Perković: Ili da si se sa istim tima našao i bio na večeru.

Milošević: Reci mu to tamo neka čuje.