Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su predzimajući mjere i radnje na okrivanju ulične distribucuje narkotika protiv dvije osobe podnijeli odgovarajuću krivičnu i prekršajnu prijavu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Naime, beranska policija je 11. januara na aerodromskoj pisti zatekla Z.D. (23) iz Berana kako konzumira cigaretu sa marihuanom tzv. džoint, dok se nalazio u društvu sa D.Đ. (40) iz Berana, kod kojeg je pronađena jedan tableta sa liste opijata.



,,Pregedom terena policija je pronašla odbačeno pvc pakovanje sa sadržajem tamnozelene materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Kriminalističkom obradom policija je došla do sumnje da je Z.D. marihuanu kupio od lica A.S. (26) iz Berana. Od njega su prikupljenja obavještenja i izvršen je pregled na jednoj napuštenoj lokaciji gdje je pronađena manja količina marihuane za koju se sumnja da pripada A.S.", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.



O svim preduzetim radnjama je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je naložio da se protiv A.S. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.



,,Policija je protiv Z.D. podnijela prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga", zaključuje se u saopštenju.